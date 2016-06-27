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Расписание матчей
Евро-2024
Англия - Исландия
Англия - Исландия: обзор матча 27 июня 2016
Англия
27.06.2016, понедельник, 22:00
Чемпионат Европы, 1/8 финала
1 : 2
Завершен
Исландия
4'
У. Руни (П)
6'
Р. Сигурдссон
19'
К. Сигторссон
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Англия - Исландия
89'
Замена
А. Ингви Траустасон
️️️️
Й. Бедварссон
Замена
М. Рэшфорд
️️️️
У. Руни
87'
78'
Замена
Т. Эльмар Бьярнасон
️️️️
К. Сигторссон
66'
Желтая карточка
Й. Берг Гудмундссон
Замена
Д. Варди
️️️️
Р. Стерлинг
60'
Желтая карточка
Д. Старридж
47'
Замена
Д. Уилшир
️️️️
Э. Дайер
46'
38'
Желтая карточка
Г. Сигурдссон
19'
ГОЛ! 1:2!
К. Сигторссон
6'
ГОЛ! 1:1!
Р. Сигурдссон
Пас отдал
К. Арнасон
ГОЛ с пенальти! 1:0!
У. Руни
Пас отдал
Р. Стерлинг
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Англия
1
Джо Харт
ВР
3
Дэнни Роуз
ЛЗ
15
Эрик Дайер
ЦЗ
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
15
Гари Кэхилл
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
10
Рахим Стерлинг
ЛВ
10
Уэйн Руни
(К)
ЦП
20
Деле Алли
АП
9
Гарри Кейн
ЦФ
15
Даниэль Старридж
РФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Исландия
1
Ханнес Халльдорсон
ВР
23
Ари Фрейр Скуласон
ЛЗ
6
Рагнар Сигурдссон
ЦЗ
14
Кэри Арнасон
ЦЗ
2
Биркир-Мар Саеварссон
ПЗ
8
Биркир Бьярнасон
ЛП
7
Йоханн Берг Гудмундссон
ЦП
10
Гильфи Сигурдссон
(К)
АП
14
Арон Гуннарссон
ПП
9
Колбейнн Сигторссон
ЦФ
22
Йон Бедварссон
ЦФ
Главный тренер
Ларс Лагербек
Англия
23
Том Хитон
ВР
13
Фрэйзер Форстер
ВР
21
Райан Бертранд
ЛЗ
5
Джон Стоунз
ЦЗ
12
Натаниэл Клайн
ПЗ
11
Маркус Рэшфорд
ЛВ
4
Джеймс Милнер
ЦП
8
Джордан Хендерсон
ЦП
18
Джек Уилшир
ЦП
19
Росс Баркли
ЦП
11
Джейми Варди
ЦФ
Исландия
1
Огмундур Кристинссон
ВР
16
Хьортур Херманнссон
ЦЗ
5
Сверрир Ингасон
ЦЗ
3
Хаукур Хейдар Хаукссон
ЦЗ
23
Хердур Магнуссон
ЦЗ
3
Халлгримур Йонассон
ЦЗ
22
Эйдур Гудьонсен
ЛП
18
Теодор Эльмар Бьярнасон
ЦП
20
Эмил Халлфредссон
ЦП
21
Арнор Ингви Траустасон
ЦП
16
Рунар Мар Сигурйонссон
ЦП
11
Альфред Финнбогасон
ЦФ
3-2-1-2-2
1
Харт
15
Дайер
6
Смоллинг
15
Кэхилл
3
Роуз
2
Уокер
10
Руни
10
Стерлинг
20
Алли
9
Кейн
15
Старридж
4-3-1-2
1
Халльдорсон
2
Саеварссон
6
Сигурдссон
14
Арнасон
23
Скуласон
14
Гуннарссон
7
Гудмундссон
8
Бьярнасон
10
Сигурдссон
22
Бедварссон
9
Сигторссон
15
Дайер
18
Уилшир
18
Уилшир
15
Дайер
10
Руни
11
Рэшфорд
11
Рэшфорд
10
Руни
10
Стерлинг
11
Варди
11
Варди
10
Стерлинг
9
Сигторссон
18
Бьярнасон
18
Бьярнасон
9
Сигторссон
22
Бедварссон
21
Траустасон
21
Траустасон
22
Бедварссон
Остались в запасе
Англия
Исландия
23
Том Хитон
ВР
13
Фрэйзер Форстер
ВР
21
Райан Бертранд
ЛЗ
5
Джон Стоунз
ЦЗ
12
Натаниэл Клайн
ПЗ
4
Джеймс Милнер
ЦП
8
Джордан Хендерсон
ЦП
19
Росс Баркли
ЦП
Главный тренер
Рой Ходжсон
1
Огмундур Кристинссон
ВР
16
Хьортур Херманнссон
ЦЗ
5
Сверрир Ингасон
ЦЗ
3
Хаукур Хейдар Хаукссон
ЦЗ
23
Хердур Магнуссон
ЦЗ
3
Халлгримур Йонассон
ЦЗ
22
Эйдур Гудьонсен
ЛП
20
Эмил Халлфредссон
ЦП
16
Рунар Мар Сигурйонссон
ЦП
11
Альфред Финнбогасон
ЦФ
Главный тренер
Ларс Лагербек
Остались в запасе
23
Том Хитон
ВР
13
Фрэйзер Форстер
ВР
21
Райан Бертранд
ЛЗ
5
Джон Стоунз
ЦЗ
12
Натаниэл Клайн
ПЗ
4
Джеймс Милнер
ЦП
8
Джордан Хендерсон
ЦП
19
Росс Баркли
ЦП
Остались в запасе
1
Огмундур Кристинссон
ВР
16
Хьортур Херманнссон
ЦЗ
5
Сверрир Ингасон
ЦЗ
3
Хаукур Хейдар Хаукссон
ЦЗ
23
Хердур Магнуссон
ЦЗ
3
Халлгримур Йонассон
ЦЗ
22
Эйдур Гудьонсен
ЛП
20
Эмил Халлфредссон
ЦП
16
Рунар Мар Сигурйонссон
ЦП
11
Альфред Финнбогасон
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Главный тренер
Ларс Лагербек
Статистика матча Англия - Исландия
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Англия
Лига наций, 6 тур
Испания
2 : 3
15.11.2026
Англия
Лига наций, 5 тур
Англия
2 : 1
12.11.2026
Хорватия
Лига наций, 4 тур
Англия
3 : 0
06.10.2026
Чехия
Лига наций, 3 тур
Хорватия
0 : 7
03.10.2026
Англия
Лига наций, 2 тур
Чехия
0 : 2
29.09.2026
Англия
Исландия
Лига наций, 6 тур
Исландия
3 : 0
16.11.2026
Люксембург
Лига наций, 5 тур
Болгария
0 : 5
13.11.2026
Исландия
Лига наций, 4 тур
Эстония
0 : 0
06.10.2026
Исландия
Лига наций, 3 тур
Исландия
3 : 0
03.10.2026
Болгария
Лига наций, 2 тур
Люксембург
0 : 3
29.09.2026
Исландия
Информация о матче
Главный судья:
Дамир Скомина
(Копер)
Помощники судьи:
Юре Прапротник
Роберт Вукан (Словения)
Резервный судья:
Карлос Веласко Карбальо (Испания)
Стадион:
Альянс Ривьера
Где смотреть матч:
Россия 1
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