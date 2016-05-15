Все матчи Онлайн Завершенные Важные Избранные
апрель 2016
май 2016
Россия. Премьер-лига (2015/2016), 29 тур
Крылья Советов
1 : 1
Рубин
Завершен
Анжи
3 : 0
Мордовия
Завершен
Зенит
1 : 1
Локомотив
Завершен
Россия. Второй дивизион. Зона Восток (2015/2016), 26 тур
Сахалин
1 : 3
Смена
Завершен
Сибирь-2
1 : 2
Динамо Брл
Завершен
Россия. ФНЛ (2015/2016), 37 тур
Енисей
0 : 1
Сокол
Завершен
Зенит-2
4 : 3
Байкал
Завершен
Томь
2 : 0
КАМАЗ
Завершен
Оренбург
2 : 0
Балтика
Завершен
Тюмень
0 : 2
СКА-Хабаровск
Завершен
Арсенал
1 : 0
Факел
Завершен
Армавир
2 : 0
Луч
Завершен
Тосно
6 : 1
Спартак-2
Завершен
Шинник
5 : 0
Cибирь
Завершен
Волгарь
2 : 1
Волга
Завершен
Англия. Премьер-лига (2015/2016), 38 тур
Арсенал
4 : 0
Астон Вилла
Завершен
Челси
1 : 1
Лестер
Завершен
Эвертон
3 : 0
Норвич Сити
Завершен
Ньюкасл
5 : 1
Тоттенхэм
Завершен
Саутгемптон
4 : 1
Кристал Пэлас
Завершен
Сток Сити
2 : 1
Вест Хэм
Завершен
Суонси
1 : 1
Манчестер Сити
Завершен
Уотфорд
2 : 2
Сандерленд
Завершен
Вест Бромвич
1 : 1
Ливерпуль
Завершен
Испания. Примера (2015/2016), 38 тур
Малага
4 : 1
Лас-Пальмас
Завершен
Эспаньол
4 : 2
Эйбар
Завершен
Спортинг
2 : 0
Вильярреал
Завершен
Бетис
2 : 1
Хетафе
Завершен
Райо Вальекано
3 : 1
Леванте
Завершен
Италия. Серия А (2015/2016), 38 тур
Дженоа
1 : 2
Аталанта
Завершен
Кьево
0 : 0
Болонья
Завершен
Эмполи
2 : 1
Торино
Завершен
Удинезе
1 : 2
Карпи
Завершен
Лацио
2 : 4
Фиорентина
Завершен
Палермо
3 : 2
Верона
Завершен
Россия. Молодежное первенство (2015/2016), 29 тур
Спартак М (мол)
3 : 1
Ахмат (мол)
Завершен
Амкар (мол)
2 : 0
Уфа (мол)
Завершен
Кубань (мол)
2 : 1
Динамо (мол)
Завершен
Ростов (мол)
1 : 1
Урал (мол)
Завершен
Испания. Сегунда (2015/2016), 38 тур
Химнастик
0 : 0
Леганес
Завершен
Алькоркон
0 : 1
Алавес
Завершен
Понферрадина
2 : 1
Луго
Завершен
Эльче
1 : 1
Жирона
Завершен
Атлетик-2
0 : 0
Осасуна
Завершен
Льягостера
1 : 0
Кордоба
Завершен
Уэска
2 : 1
Альмерия
Завершен
США. МЛС 2016
Монреаль
1 : 1
Филадельфия Юнион
Завершен
Коламбус
1 : 1
Колорадо
Завершен
Нью-Инглэнд Революшн
2 : 0
Чикаго Файр
Завершен
Торонто
3 : 4
Ванкувер Уайткепс
Завершен
Даллас
2 : 0
Сиэтл
Завершен
Динамо Хьюстон
1 : 0
Реал Солт-Лейк
Завершен
Канзаc Сити
2 : 1
Орландо Сити
Завершен
Украина. Премьер-Лига (2015/2016), 26 тур
Металлург
0 : 3
Карпаты
Тех. поражение
Ворскла
0 : 1
Александрия
Завершен
Шахтер
2 : 3
Заря
Завершен
Днепр
1 : 1
Олимпик
Завершен
Турция. Суперлига (2015/2016), 33 тур
Акхисар Беледиеспор
1 : 2
Галатасарай
Завершен
Бешикташ
3 : 1
Османлыспор
Завершен
Касымпаша
7 : 0
Мерсин Идманюрду
Завершен
Фенербахче
2 : 1
Генчлербирлиги
Завершен
Австрия. Бундеслига (2015/2016), 36 тур
Альтах
0 : 0
Рид
Завершен
Аустрия
3 : 0
Штурм
Завершен
Зальцбург
1 : 0
Вольфсберг
Завершен
Маттерсбург
2 : 3
Грёдиг
Завершен
Адмира
1 : 3
Рапид
Завершен
Бельгия. Плей-офф (2015/2016). группа C, 8 тур
Брюгге
4 : 0
Андерлехт
Завершен
Зюлте-Варегем
4 : 2
Гент
Завершен
Бразилия. Серия А 2016, 1 тур
Атлетико Минейро
1 : 0
Сантос
Завершен
Коритиба
1 : 0
Крузейро
Завершен
Ботафого
0 : 1
Сан-Паулу
Завершен
Санта-Круз
4 : 1
Витория
Завершен
Коринтианс
0 : 0
Гремио
Завершен
Фигейренсе
0 : 0
Понте-Прета
Завершен
Америка Минейро
0 : 1
Флуминенсе
Завершен
Греция. Еврокубковый плей-офф (2015/2016), 2 тур
Панатинаикос
1 : 1
ПАОК
Завершен
Дания. Суперлига (2015/2016), 30 тур
Оденсе
0 : 1
Хобро
Завершен
Казахстан. Премьер-Лига 2016, 11 тур
Окжетпес
1 : 1
Тобол
Завершен
Акжайык
1 : 2
Жетысу
Завершен
Атырау
1 : 0
Астана
Завершен
Кайрат
1 : 0
Иртыш
Завершен
Голландия. Эредивизие (2015/2016), 1/2 финала, ответный матч
Хераклес
5 : 1
Гронинген
Завершен
Утрехт
5 : 2
Зволле
Завершен
Португалия. Примейра (2015/2016), 34 тур
Морейренcе
2 : 1
Маритиму
Завершен
Бенфика
4 : 1
Насьональ
Завершен
Брага
0 : 4
Спортинг
Завершен