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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Челси - Лестер
Челси - Лестер: обзор матча 15 мая 2016
Челси
15.05.2016, воскресенье, 17:00
Англия. Премьер-лига, 38 тур
1 : 1
Завершен
Лестер
66'
С. Фабрегас (П)
82'
Д. Дринкуотер
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Челси - Лестер
82'
ГОЛ! 1:1!
Д. Дринкуотер
Пас отдал
Д. Шлупп
80'
Замена
М. Олбрайтон
️️️️
Р. Марез
ГОЛ с пенальти! 1:0!
С. Фабрегас
66'
Замена
Ф. Томори
️️️️
Б. Иванович
60'
Замена
Т. Абрахам
️️️️
Б. Траоре
53'
Замена
Р. Лофтус-Чик
️️️️
Педро
53'
46'
Замена
Д. Шлупп
️️️️
Д. Грей
46'
Замена
С. Оказаки
️️️️
Э. Кинг
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Челси
1
Тибо Куртуа
ВР
21
Абдул Рахман Баба
ЛЗ
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
20
Бранислав Иванович
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
10
Виллиан
ЛВ
10
Эден Азар
ЛВ
18
Неманья Матич
ОП
4
Сеск Фабрегас
ЦП
11
Бертран Траоре
ПВ
9
Педро
ПВ
Главный тренер
Гус Хиддинк
Лестер
1
Каспер Шмейхель
ВР
28
Кристиан Фукс
ЛЗ
5
Уэс Морган
ЦЗ
27
Марцин Василевски
ЦЗ
2
Дэнни Симпсон
ПЗ
10
Демарай Грей
ЛВ
91
Н'Голо Канте
ОП
10
Энди Кинг
ЦП
4
Дэнни Дринкуотер
ЦП
26
Рияд Марез
ПВ
9
Джейми Варди
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Раньери
Челси
31
Асмир Бегович
ВР
23
Фикайо Томори
ЦЗ
29
Роберт Кенеди
ЛВ
20
Рубен Лофтус-Чик
ЦП
8
Оскар
ЦП
12
Пато
ЦФ
18
Тэмми Абрахам
ЦФ
Лестер
32
Марк Шварцер
ВР
33
Бен Чилвел
ЛЗ
12
Даниэль Амарти
ЦЗ
27
Джеффри Шлупп
ЛП
11
Марк Олбрайтон
ПП
30
Синджи Оказаки
ЦФ
11
Леонардо Ульоа
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Куртуа
21
Баба
24
Кэхилл
20
Иванович
3
Аспиликуэта
18
Матич
4
Фабрегас
10
Азар
10
Виллиан
9
Педро
11
Траоре
4-1-2-2-1
1
Шмейхель
2
Симпсон
5
Морган
27
Василевски
28
Фукс
91
Канте
10
Кинг
4
Дринкуотер
26
Марез
10
Грей
9
Варди
20
Иванович
23
Томори
23
Томори
20
Иванович
9
Педро
20
Лофтус-Чик
20
Лофтус-Чик
9
Педро
11
Траоре
18
Абрахам
18
Абрахам
11
Траоре
10
Грей
27
Шлупп
27
Шлупп
10
Грей
26
Марез
11
Олбрайтон
11
Олбрайтон
26
Марез
10
Кинг
30
Оказаки
30
Оказаки
10
Кинг
Остались в запасе
Челси
Лестер
29
Роберт Кенеди
ЛВ
31
Асмир Бегович
ВР
8
Оскар
ЦП
12
Пато
ЦФ
Главный тренер
Гус Хиддинк
12
Даниэль Амарти
ЦЗ
32
Марк Шварцер
ВР
33
Бен Чилвел
ЛЗ
11
Леонардо Ульоа
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Раньери
Остались в запасе
29
Роберт Кенеди
ЛВ
31
Асмир Бегович
ВР
8
Оскар
ЦП
12
Пато
ЦФ
Остались в запасе
12
Даниэль Амарти
ЦЗ
32
Марк Шварцер
ВР
33
Бен Чилвел
ЛЗ
11
Леонардо Ульоа
ЦФ
Главный тренер
Гус Хиддинк
Главный тренер
Клаудио Раньери
Статистика матча Челси - Лестер
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Лестер
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
- : -
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 14 тур
Лестер
2 : 2
31.10.2026
Стивенидж
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 13 тур
Лутон Таун
2 : 1
24.10.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 12 тур
Бромли
0 : 4
20.10.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 11 тур
Лестер
2 : 1
17.10.2026
Донкастер Роверс
Информация о матче
Главный судья:
Крейг Поусон
(Южный Йоркшир)
Стадион:
Стэмфорд Бридж
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 1
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