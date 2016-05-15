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Сток Сити - Вест Хэм
Сток Сити - Вест Хэм: обзор матча 15 мая 2016
Сток Сити
15.05.2016, воскресенье, 17:00
Англия. Премьер-лига, 38 тур
2 : 1
Завершен
Вест Хэм
55'
Ж. Имбула
88'
М. Диуф
23'
М. Антонио
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сток Сити - Вест Хэм
Желтая карточка
Ш. Гивен
90'
Желтая карточка
М. Диуф
89'
ГОЛ! 2:1!
М. Диуф
Пас отдал
Ч. Адам
88'
Замена
Ф. Бардсли
️️️️
Д. Кэмерон
80'
Замена
Ч. Адам
️️️️
Б. Кркич
78'
Замена
М. Диуф
️️️️
Хоселу
74'
ГОЛ! 1:1!
Ж. Имбула
55'
Желтая карточка
Ж. Имбула
40'
23'
ГОЛ! 0:1!
М. Антонио
Пас отдал
У. Рид
20'
Желтая карточка
Ш. Куяте
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сток Сити
24
Шей Гивен
ВР
33
Эрик Питерс
ЦЗ
2
Филипп Вольшайд
ЦЗ
17
Райан Шоукросс
ЦЗ
5
Джефф Кэмерон
ЦЗ
16
Жанелли Имбула
ЦП
12
Гленн Уилэн
ЦП
7
Марко Арнаутович
ЦФ
9
Боян Кркич
ЦФ
13
Хоселу
ЦФ
19
Джонатан Уолтерс
ЦФ
Главный тренер
Марк Хьюз
Вест Хэм
12
Даррен Рэндольф
ВР
3
Аарон Крессуэлл
ЛЗ
5
Джеймс Томкинс
ЦЗ
23
Уинстон Рид
ЦЗ
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
8
Шейку Куяте
ОП
16
Марк Нобл
ЦП
22
Мануэль Ланзини
АП
25
Диафра Сахо
ЦФ
9
Энди Кэрролл
ЦФ
18
Майкл Антонио
ЦФ
Главный тренер
Славен Билич
Сток Сити
1
Якоб Хаугор
ВР
5
Марк Муниеса
ЦЗ
27
Филлип Бардсли
ПЗ
16
Чарли Адам
ЦП
10
Джердан Шакири
ПВ
92
Маме-Бирам Диуф
ЦФ
15
Питер Крауч
ЦФ
Вест Хэм
1
Рафаэль Шпигель
ВР
39
Джеймс Коллинс
ЦЗ
3
Сэм Бирам
ПЗ
14
Педро Мба Обьянг
ЦП
11
Виктор Мозес
ПП
13
Эннер Валенсия
ЦФ
10
Эммануэль Эменике
ЦФ
4-2-4
24
Гивен
33
Питерс
17
Шоукросс
5
Кэмерон
2
Вольшайд
16
Имбула
12
Уилэн
7
Арнаутович
19
Уолтерс
13
Хоселу
9
Кркич
4-1-1-1-3
12
Рэндольф
5
Томкинс
23
Рид
21
Огбонна
3
Крессуэлл
8
Куяте
16
Нобл
22
Ланзини
18
Антонио
9
Кэрролл
25
Сахо
5
Кэмерон
27
Бардсли
27
Бардсли
5
Кэмерон
9
Кркич
16
Адам
16
Адам
9
Кркич
13
Хоселу
92
Диуф
92
Диуф
13
Хоселу
Остались в запасе
Сток Сити
Вест Хэм
1
Якоб Хаугор
ВР
5
Марк Муниеса
ЦЗ
10
Джердан Шакири
ПВ
15
Питер Крауч
ЦФ
Главный тренер
Марк Хьюз
1
Рафаэль Шпигель
ВР
39
Джеймс Коллинс
ЦЗ
3
Сэм Бирам
ПЗ
14
Педро Мба Обьянг
ЦП
11
Виктор Мозес
ПП
13
Эннер Валенсия
ЦФ
10
Эммануэль Эменике
ЦФ
Главный тренер
Славен Билич
Остались в запасе
1
Якоб Хаугор
ВР
5
Марк Муниеса
ЦЗ
10
Джердан Шакири
ПВ
15
Питер Крауч
ЦФ
Остались в запасе
1
Рафаэль Шпигель
ВР
39
Джеймс Коллинс
ЦЗ
3
Сэм Бирам
ПЗ
14
Педро Мба Обьянг
ЦП
11
Виктор Мозес
ПП
13
Эннер Валенсия
ЦФ
10
Эммануэль Эменике
ЦФ
Главный тренер
Марк Хьюз
Главный тренер
Славен Билич
Статистика матча Сток Сити - Вест Хэм
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
- : -
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Дерби Каунти
0 : 1
17.10.2026
Сток Сити
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
- : -
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Суонси
0 : 1
17.10.2026
Вест Хэм
Информация о матче
Главный судья:
Майк Джонс
(Честер, Чешир)
Стадион:
Британния Стэдиум
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