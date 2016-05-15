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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Бешикташ - Османлыспор
Бешикташ - Османлыспор: обзор матча 15 мая 2016
Бешикташ
15.05.2016, воскресенье, 19:00
Турция. Суперлига, 33 тур
3 : 1
Завершен
Османлыспор
48'
М. Гомес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бешикташ - Османлыспор
Замена
Д. Тосун
️️️️
Р. Куарежма
87'
Замена
Н. Уйсал
️️️️
О. Озякуп
75'
Желтая карточка
О. Озякуп
73'
Замена
К. Фрей
️️️️
Г. Торе
66'
ГОЛ! 1:0!
М. Гомес
48'
Начало матча
Статистика матча Бешикташ - Османлыспор
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Бешикташ
Турция. Суперлига, 12 тур
Коньяспор
- : -
22.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 11 тур
Бешикташ
3 : 0
08.11.2026
Генчлербирлиги
Лига Европы, 4 тур
Селтик
3 : 2
05.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 10 тур
Касымпаша
2 : 2
01.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 9 тур
Бешикташ
2 : 0
26.10.2026
Истанбул Башакшехир
Лига Европы, 3 тур
Бешикташ
2 : 2
22.10.2026
Кристал Пэлас
Османлыспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Акхисар Беледиеспор
2 : 1
18.05.2018
Османлыспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Османлыспор
2 : 3
13.05.2018
Бешикташ
Турция. Суперлига, 32 тур
Аланьяспор
1 : 1
05.05.2018
Османлыспор
Турция. Суперлига, 31 тур
Османлыспор
1 : 4
29.04.2018
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 30 тур
Генчлербирлиги
0 : 3
21.04.2018
Османлыспор
Информация о матче
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