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АПЛ 2026/2027
Эвертон - Норвич Сити
Эвертон - Норвич Сити: обзор матча 15 мая 2016
Эвертон
15.05.2016, воскресенье, 17:00
Англия. Премьер-лига, 38 тур
3 : 0
Завершен
Норвич Сити
19'
Д. МакКарти
44'
Л. Бэйнс (П)
48'
К. Миральяс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эвертон - Норвич Сити
71'
Замена
В. Хулахан
️️️️
М. Джарвис
Замена
Р. Баркли
️️️️
К. Доуэлл
69'
Замена
А. Леннон
️️️️
Д. МакКарти
53'
50'
Замена
С. Бассонг
️️️️
Р. Беннетт
ГОЛ! 3:0!
К. Миральяс
48'
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Л. Бэйнс
44'
Замена
Д. Кенни
️️️️
М. Пеннингтон
29'
ГОЛ! 1:0!
Д. МакКарти
19'
10'
Замена
Р. Брэди
️️️️
М. Ольссон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эвертон
1
Тим Ховард
ВР
3
Лейтон Бэйнс
ЛЗ
6
Джон Стоунз
ЦЗ
28
Мэттью Пеннингтон
ЦЗ
19
Фил Ягиелка
ЦЗ
22
Том Дэвис
ЦП
18
Гарет Бэрри
ЦП
16
Джеймс МакКарти
ЦП
26
Киран Доуэлл
АП
87
Кевин Миральяс
ЦФ
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Ансворт
Норвич Сити
26
Джон Радди
ВР
16
Расселл Мартин
ЦЗ
13
Мартин Ольссон
ЦЗ
12
Иво Пинту
ЦЗ
6
Райан Беннетт
ЦЗ
16
Мэттью Джарвис
ЛП
19
Гари О'Нил
ЦП
27
Натан Редмонд
ЦП
18
Грэм Дорранс
ЦП
14
Стивен Нейсмит
ЦФ
35
Кэмерон Джером
ЦФ
Главный тренер
Алекс Нил
Эвертон
1
Жоэль
ВР
6
Каллум Коннолли
ЦЗ
3
Джонджо Кенни
ЦЗ
6
Росс Баркли
ЦП
8
Том Клеверли
ЦП
12
Аарон Леннон
ПП
21
Леон Осман
ПП
Норвич Сити
1
Деклан Радд
ВР
4
Себастьен Бассонг
ЦЗ
3
Стивен Уиттакер
ЦЗ
11
Робби Брэди
ЛП
10
Энтони Андреу
ЦП
8
Вадис Оджиджа-Офое
ЦП
14
Весли Хулахан
ЦП
4-3-1-2
1
Ховард
3
Бэйнс
28
Пеннингтон
19
Ягиелка
6
Стоунз
22
Дэвис
18
Бэрри
16
МакКарти
26
Доуэлл
9
Лукаку
87
Миральяс
4-4-2
26
Радди
13
Ольссон
12
Пинту
6
Беннетт
16
Мартин
19
О'Нил
27
Редмонд
18
Дорранс
16
Джарвис
35
Джером
14
Нейсмит
28
Пеннингтон
3
Кенни
3
Кенни
28
Пеннингтон
26
Доуэлл
6
Баркли
6
Баркли
26
Доуэлл
16
МакКарти
12
Леннон
12
Леннон
16
МакКарти
6
Беннетт
4
Бассонг
4
Бассонг
6
Беннетт
13
Ольссон
11
Брэди
11
Брэди
13
Ольссон
16
Джарвис
14
Хулахан
14
Хулахан
16
Джарвис
Остались в запасе
Эвертон
Норвич Сити
1
Жоэль
ВР
6
Каллум Коннолли
ЦЗ
8
Том Клеверли
ЦП
21
Леон Осман
ПП
Главный тренер
Дэвид Ансворт
1
Деклан Радд
ВР
3
Стивен Уиттакер
ЦЗ
10
Энтони Андреу
ЦП
8
Вадис Оджиджа-Офое
ЦП
Главный тренер
Алекс Нил
Остались в запасе
1
Жоэль
ВР
6
Каллум Коннолли
ЦЗ
8
Том Клеверли
ЦП
21
Леон Осман
ПП
Остались в запасе
1
Деклан Радд
ВР
3
Стивен Уиттакер
ЦЗ
10
Энтони Андреу
ЦП
8
Вадис Оджиджа-Офое
ЦП
Главный тренер
Дэвид Ансворт
Главный тренер
Алекс Нил
Статистика матча Эвертон - Норвич Сити
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
- : -
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
- : -
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Чарльтон
1 : 3
24.10.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Норвич Сити
0 : 1
17.10.2026
Портсмут
Информация о матче
Главный судья:
Ли Мэйсон
(Болтон)
Стадион:
Гудисон Парк
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