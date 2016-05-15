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Вест Бромвич - Ливерпуль
Вест Бромвич - Ливерпуль: обзор матча 15 мая 2016
Вест Бромвич
15.05.2016, воскресенье, 17:00
Англия. Премьер-лига, 38 тур
1 : 1
Завершен
Ливерпуль
13'
Х. Саломон Рондон
23'
Д. Айб
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вест Бромвич - Ливерпуль
Желтая карточка
Д. Эванс
87'
Замена
С. Филд
️️️️
Д. МакКлин
86'
81'
Замена
С. Каньос
️️️️
О. Ожо
Желтая карточка
Т. Робертс
74'
Замена
Т. Робертс
️️️️
Д. Леко
73'
64'
Замена
Д. Хендерсон
️️️️
Д. Аллен
64'
Замена
Д. Ингс
️️️️
Д. Айб
Замена
Д. Честер
️️️️
Й. Ольссон
46'
Желтая карточка
Д. МакКлин
45'
40'
Желтая карточка
Б. Смит
23'
ГОЛ! 1:1!
Д. Айб
Пас отдал
Д. Фланаган
ГОЛ! 1:0!
Х. Саломон Рондон
Пас отдал
Д. Леко
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вест Бромвич
12
Бен Фостер
ВР
15
Крейг Доусон
ЦЗ
35
Джонни Эванс
ЦЗ
36
Гарет Маколи
ЦЗ
13
Йонас Ольссон
ЦЗ
24
Даррен Флетчер
ЦП
8
Крейг Гарднер
ЦП
22
Клаудио Якоб
ЦП
16
Джеймс МакКлин
ЦП
23
Хосе Саломон Рондон
ЦФ
17
Джонатан Леко
ЦФ
Главный тренер
Тони Пулис
Ливерпуль
1
Адам Богдан
ВР
14
Брэд Смит
ЛЗ
37
Мартин Шкртел
ЦЗ
20
Джон Фланаган
ЦЗ
6
Кевин Стюарт
ЦЗ
9
Олувасейи Ожо
ЦП
8
Кэмерон Браннаган
ЦП
6
Лукас Лейва
ЦП
7
Джо Аллен
ЦП
20
Кристиан Бентеке
ЦФ
33
Джордон Айб
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Вест Бромвич
13
Боаз Майхилл
ВР
17
Джеймс Честер
ЦЗ
30
Сандро
ЦП
26
Сэм Филд
ЦП
19
Тайлер Робертс
ЦФ
38
Саидо Бераино
ЦФ
17
Рики Ламберт
ЦФ
Ливерпуль
22
Симон Миньоле
ВР
4
Тиагу Илори
ЦЗ
8
Коннор Рэндалл
ПЗ
4
Педро Чиривелья
ОП
14
Джордан Хендерсон
ЦП
7
Серхи Каньос
ПВ
28
Дэнни Ингс
ЦФ
4-4-2
12
Фостер
15
Доусон
36
Маколи
13
Ольссон
35
Эванс
24
Флетчер
22
Якоб
16
МакКлин
8
Гарднер
17
Леко
23
Рондон
4-4-2
1
Богдан
37
Шкртел
20
Фланаган
6
Стюарт
14
Смит
8
Браннаган
6
Лейва
7
Аллен
9
Ожо
33
Айб
20
Бентеке
13
Ольссон
17
Честер
17
Честер
13
Ольссон
16
МакКлин
26
Филд
26
Филд
16
МакКлин
17
Леко
19
Робертс
19
Робертс
17
Леко
9
Ожо
7
Каньос
7
Каньос
9
Ожо
7
Аллен
14
Хендерсон
14
Хендерсон
7
Аллен
33
Айб
28
Ингс
28
Ингс
33
Айб
Остались в запасе
Вест Бромвич
Ливерпуль
13
Боаз Майхилл
ВР
30
Сандро
ЦП
38
Саидо Бераино
ЦФ
17
Рики Ламберт
ЦФ
Главный тренер
Тони Пулис
4
Педро Чиривелья
ОП
22
Симон Миньоле
ВР
4
Тиагу Илори
ЦЗ
8
Коннор Рэндалл
ПЗ
Главный тренер
Юрген Клопп
Остались в запасе
13
Боаз Майхилл
ВР
30
Сандро
ЦП
38
Саидо Бераино
ЦФ
17
Рики Ламберт
ЦФ
Остались в запасе
4
Педро Чиривелья
ОП
22
Симон Миньоле
ВР
4
Тиагу Илори
ЦЗ
8
Коннор Рэндалл
ПЗ
Главный тренер
Тони Пулис
Главный тренер
Юрген Клопп
Статистика матча Вест Бромвич - Ливерпуль
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
- : -
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Вест Бромвич
3 : 2
17.10.2026
Блэкберн
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Информация о матче
Главный судья:
Роберт Мэдли
(Йоркшир)
Стадион:
Хоуторнс
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