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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Дженоа - Аталанта
Дженоа - Аталанта: обзор матча 15 мая 2016
Дженоа
15.05.2016, воскресенье, 19:00
Италия. Серия А, 38 тур
1 : 2
Завершен
Аталанта
58'
Л. Паволетти
52'
М. Д'Алессандро
82'
Я. Куртич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Дженоа - Аталанта
82'
Замена
Л. Чигарини
️️️️
Р. Гальярдини
82'
ГОЛ! 1:2!
Я. Куртич
Пас отдал
А. Гомес
78'
Замена
Г. Монакелло
️️️️
Р. Фройлер
Замена
Г. Силва
️️️️
Сусо
75'
74'
Замена
Я. Куртич
️️️️
М. Д'Алессандро
68'
Желтая карточка
А. Масиелло
Желтая карточка
Т. Ринкон
64'
Желтая карточка
А. Иццо
61'
ГОЛ! 1:1!
Л. Паволетти
Пас отдал
П. Тахцидис
58'
55'
Желтая карточка
Д. Бривио
Замена
Г. Пандев
️️️️
Л. Ригони
54'
53'
Желтая карточка
М. Д'Алессандро
Замена
П. Тахцидис
️️️️
Б. Джемаили
52'
52'
ГОЛ! 0:1!
М. Д'Алессандро
Пас отдал
А. Гомес
Желтая карточка
Д. Лаксальт
30'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дженоа
16
Эудженио Ламанна
ВР
14
Кристиан Ансальди
ЛЗ
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
6
Эсекьель Муньос
ЦЗ
8
Николас Бурдиссо
ЦЗ
4
Армандо Иццо
ЦЗ
8
Томас Ринкон
ЦП
30
Лука Ригони
ЦП
21
Блерим Джемаили
ЦП
10
Сусо
ПВ
30
Леонардо Паволетти
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Аталанта
23
Борис Радунович
ВР
28
Давиде Бривио
ЛЗ
13
Андреа Конти
ЦЗ
5
Андреа Масиелло
ЦЗ
6
Берат Джимсити
ЦЗ
15
Мартен де Рон
ОП
21
Роберто Гальярдини
ЦП
8
Ремо Фройлер
ЦП
77
Марко Д'Алессандро
ПВ
22
Марко Боррьелло
ЦФ
10
Алехандро Гомес
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Рейя
Дженоа
39
Даниэле Соммарива
ВР
17
Антонио Доннарумма
ВР
11
Габриэль Силва
ЛЗ
54
Сандро Сахо
ЦЗ
19
Марио Эрарди
ЦЗ
15
Риккардо Фьямоцци
ПЗ
17
Диего Капель
ЛП
10
Оливье Нтчам
ЦП
77
Панайотис Тахцидис
ЦП
88
Дарко Лазович
ЦФ
9
Тим Матавж
ЦФ
21
Горан Пандев
ЦФ
Аталанта
43
Алессандро Туррин
ВР
57
Марко Спортиелло
ВР
34
Антон Крешич
ЦЗ
77
Кристиан Раймонди
ПЗ
10
Тициано Тулисси
ЦП
27
Ясмин Куртич
ЦП
8
Лука Чигарини
ЦП
23
Алессандро Диаманти
АП
8
Джулио Мильяччо
ПП
9
Гаэтано Монакелло
ЦФ
3-2-3-1-1
16
Ламанна
6
Муньос
8
Бурдиссо
4
Иццо
93
Лаксальт
14
Ансальди
8
Ринкон
30
Ригони
21
Джемаили
10
Сусо
30
Паволетти
4-1-2-1-2
23
Радунович
13
Конти
5
Масиелло
6
Джимсити
28
Бривио
15
де Рон
21
Гальярдини
8
Фройлер
77
Д'Алессандро
10
Гомес
22
Боррьелло
10
Сусо
11
Силва
11
Силва
10
Сусо
21
Джемаили
77
Тахцидис
77
Тахцидис
21
Джемаили
30
Ригони
21
Пандев
21
Пандев
30
Ригони
8
Фройлер
9
Монакелло
9
Монакелло
8
Фройлер
77
Д'Алессандро
27
Куртич
27
Куртич
77
Д'Алессандро
21
Гальярдини
8
Чигарини
8
Чигарини
21
Гальярдини
Остались в запасе
Дженоа
Аталанта
54
Сандро Сахо
ЦЗ
19
Марио Эрарди
ЦЗ
15
Риккардо Фьямоцци
ПЗ
39
Даниэле Соммарива
ВР
17
Антонио Доннарумма
ВР
17
Диего Капель
ЛП
10
Оливье Нтчам
ЦП
88
Дарко Лазович
ЦФ
9
Тим Матавж
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
34
Антон Крешич
ЦЗ
43
Алессандро Туррин
ВР
10
Тициано Тулисси
ЦП
57
Марко Спортиелло
ВР
77
Кристиан Раймонди
ПЗ
23
Алессандро Диаманти
АП
8
Джулио Мильяччо
ПП
Главный тренер
Эдуардо Рейя
Остались в запасе
54
Сандро Сахо
ЦЗ
19
Марио Эрарди
ЦЗ
15
Риккардо Фьямоцци
ПЗ
39
Даниэле Соммарива
ВР
17
Антонио Доннарумма
ВР
17
Диего Капель
ЛП
10
Оливье Нтчам
ЦП
88
Дарко Лазович
ЦФ
9
Тим Матавж
ЦФ
Остались в запасе
34
Антон Крешич
ЦЗ
43
Алессандро Туррин
ВР
10
Тициано Тулисси
ЦП
57
Марко Спортиелло
ВР
77
Кристиан Раймонди
ПЗ
23
Алессандро Диаманти
АП
8
Джулио Мильяччо
ПП
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Главный тренер
Эдуардо Рейя
Статистика матча Дженоа - Аталанта
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Дженоа
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
- : -
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Дженоа
1 : 0
25.10.2026
Венеция
Италия. Серия А, 7 тур
Рома
2 : 0
17.10.2026
Дженоа
Аталанта
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Монца
0 : 1
08.11.2026
Аталанта
Лига конференций, 3 тур
Аталанта
1 : 1
05.11.2026
Кайрат
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Аталанта
4 : 4
25.10.2026
Фрозиноне
Информация о матче
Главный судья:
Джанлука Аурельяно
(Болонья)
Стадион:
Луиджи Феррарис
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