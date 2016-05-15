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Ла Лига 2026/2027
Спортинг - Вильярреал
Спортинг - Вильярреал: обзор матча 15 мая 2016
Спортинг
15.05.2016, воскресенье, 20:30
Испания. Примера, 38 тур
2 : 0
Завершен
Вильярреал
8'
Х. Родригес
79'
С. Альварес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спортинг - Вильярреал
90'
Желтая карточка
М. Гаспар
Замена
А. Баррера
️️️️
Х. Родригес
81'
ГОЛ! 2:0!
С. Альварес
Пас отдал
А. Санабрия
79'
76'
Замена
С. Бакамбу
️️️️
Л. Баптистао
73'
Замена
Д. Суарес
️️️️
М. Науэль
Замена
А. Халилович
️️️️
К. Кармона
68'
Замена
К. Кастро
️️️️
М. Анхель Герреро
63'
Желтая карточка
Р. Айт-Атмане
62'
48'
Желтая карточка
В. Руис
46'
Замена
В. Руис
️️️️
Д. Бонера
ГОЛ! 1:0!
Х. Родригес
Пас отдал
К. Кармона
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спортинг
25
Иван Куэльяр
ВР
29
Хулио Родригес
ЦЗ
11
Альберто Лора
ЦЗ
23
Луис Эрнандес
ЦЗ
22
Хорхе Мере
ЦЗ
19
Карлос Кармона
ОП
6
Серхио Альварес
ЦП
8
Рашид Айт-Атмане
ЦП
18
Исмаэль Лопес Бланко
ЦП
10
Мигель Анхель Герреро
ЦФ
19
Антонио Санабрия
ЦФ
Главный тренер
Абелардо Фернандес
Вильярреал
25
Мариано Барбоса
ВР
23
Даниэле Бонера
ЦЗ
2
Антонио Рукавина
ЦЗ
3
Эрик Байи
ЦЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
77
Матиас Науэль
ЛВ
14
Саму
ЦП
14
Мануэль Тригерос
ЦП
6
Джонатан
ЦП
70
Самуэль Кастильехо
ПВ
12
Лео Баптистао
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Спортинг
1
Альберто Гарсия
ВР
3
Игор Лихновски
ЦЗ
15
Роберто Канелья
ЦЗ
20
Алекс Баррера
ЦП
10
Пабло Перес
ЦП
10
Ален Халилович
АП
16
Карлос Кастро
ЦФ
Вильярреал
1
Серхио Асенхо
ВР
4
Виктор Руис
ЦЗ
21
Бруно
ЦП
4
Денис Суарес
АП
20
Адриан
ЦФ
9
Роберто Сольдадо
ЦФ
94
Седрик Бакамбу
ЦФ
4-1-3-2
25
Куэльяр
29
Родригес
23
Эрнандес
22
Мере
11
Лора
19
Кармона
6
Альварес
8
Айт-Атмане
18
Лопес Бланко
19
Санабрия
10
Герреро
4-3-2-1
25
Барбоса
2
Гаспар
2
Рукавина
3
Байи
23
Бонера
14
Саму
14
Тригерос
6
Джонатан
70
Кастильехо
77
Науэль
12
Баптистао
29
Родригес
20
Баррера
20
Баррера
29
Родригес
19
Кармона
10
Халилович
10
Халилович
19
Кармона
10
Герреро
16
Кастро
16
Кастро
10
Герреро
23
Бонера
4
Руис
4
Руис
23
Бонера
77
Науэль
4
Суарес
4
Суарес
77
Науэль
12
Баптистао
94
Бакамбу
94
Бакамбу
12
Баптистао
Остались в запасе
Спортинг
Вильярреал
3
Игор Лихновски
ЦЗ
1
Альберто Гарсия
ВР
15
Роберто Канелья
ЦЗ
10
Пабло Перес
ЦП
Главный тренер
Абелардо Фернандес
1
Серхио Асенхо
ВР
21
Бруно
ЦП
20
Адриан
ЦФ
9
Роберто Сольдадо
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Остались в запасе
3
Игор Лихновски
ЦЗ
1
Альберто Гарсия
ВР
15
Роберто Канелья
ЦЗ
10
Пабло Перес
ЦП
Остались в запасе
1
Серхио Асенхо
ВР
21
Бруно
ЦП
20
Адриан
ЦФ
9
Роберто Сольдадо
ЦФ
Главный тренер
Абелардо Фернандес
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Статистика матча Спортинг - Вильярреал
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Спортинг
Испания. Сегунда, 15 тур
Спортинг
- : -
22.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 14 тур
Реал Сосьедад Б
2 : 2
14.11.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 13 тур
Спортинг
1 : 2
08.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 12 тур
Сеута
0 : 2
01.11.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 11 тур
Кастельон
4 : 0
25.10.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 10 тур
Спортинг
2 : 1
17.10.2026
Альбасете
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Ливерпуль
4 : 3
20.10.2026
Вильярреал
Информация о матче
Главный судья:
Альберто Ундиано Мальенко
(Памплона)
Стадион:
Эль Молинон
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 2 (в повторе, 19:55)
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