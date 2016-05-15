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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Райо Вальекано - Леванте
Райо Вальекано - Леванте: обзор матча 15 мая 2016
Райо Вальекано
15.05.2016, воскресенье, 20:30
Испания. Примера, 38 тур
3 : 1
Завершен
Леванте
12'
П. Эрнандес
23'
Х. Санчес
73'
Мику
60'
Верса (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Райо Вальекано - Леванте
90'
Желтая карточка
Верса
Замена
Р. Рац
️️️️
Н. Мартинес
88'
82'
Желтая карточка
Дейверсон
75'
Замена
Х. Луис Моралес
️️️️
Ж. Ксуметра
ГОЛ! 3:1!
Мику
Пас отдал
Бебе
73'
63'
Желтая карточка
Д. Наварро
60'
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Верса
Желтая карточка
А. Амайя
59'
Замена
Бебе
️️️️
А. Эмбарба
59'
58'
Замена
Дейверсон
️️️️
В. Касадесус
Замена
Мику
️️️️
Д. Льоренте
46'
37'
Замена
А. Гарсия
️️️️
Хуанфран
ГОЛ! 2:0!
Х. Санчес
Пас отдал
Р. Трасоррас
23'
ГОЛ! 1:0!
П. Эрнандес
Пас отдал
А. Амайя
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Райо Вальекано
13
Йоель Родригес
ВР
22
Начо Мартинес
ЛЗ
2
Тито
ЦЗ
3
Диего Льоренте
ЦЗ
4
Антонио Амайя
ЦЗ
17
Куини
ПЗ
10
Роберто Трасоррас
ЦП
19
Хосабед Санчес
ЦП
19
Пабло Эрнандес
АП
23
Адриан Эмбарба
ПВ
24
Хави Гуэрра
ЦФ
Леванте
13
Диего Мариньо
ВР
12
Хуанфран
ЛЗ
12
Карл Меджани
ЦЗ
4
Давид Наварро
ЦЗ
2
Иван Лопес
ЦЗ
14
Рубен Гарсия
ЛВ
12
Верса
ЦП
23
Жуниор Симао
ЦП
8
Жефферсон Лерма
ЦП
17
Жорди Ксуметра
ПП
11
Виктор Касадесус
ЦФ
Главный тренер
Жоан Франсеск "Руби" Феррер
Райо Вальекано
1
Хуан Карлос
ВР
15
Рэзван Рац
ЛЗ
15
Хосе Анхель Креспо
ЦЗ
12
Бебе
ЛВ
20
Джони Монтьель
АП
20
Мику
ЦФ
9
Манушу
ЦФ
Леванте
23
Рубен
ВР
3
Антонио Гарсия
ЛЗ
19
Педро Лопес
ПЗ
25
Хоан Верду
АП
25
Хосе Луис Моралес
ЦФ
25
Джузеппе Росси
ЦФ
16
Дейверсон
ЦФ
3-2-2-2-1
13
Родригес
2
Тито
3
Льоренте
4
Амайя
22
Мартинес
17
Куини
10
Трасоррас
19
Санчес
19
Эрнандес
23
Эмбарба
24
Гуэрра
4-4-1-1
13
Мариньо
12
Меджани
4
Наварро
2
Лопес
12
Хуанфран
17
Ксуметра
23
Симао
8
Лерма
12
Верса
14
Гарсия
11
Касадесус
23
Эмбарба
12
Бебе
12
Бебе
23
Эмбарба
22
Мартинес
15
Рац
15
Рац
22
Мартинес
3
Льоренте
20
Мику
20
Мику
3
Льоренте
12
Хуанфран
3
Гарсия
3
Гарсия
12
Хуанфран
17
Ксуметра
25
Моралес
25
Моралес
17
Ксуметра
11
Касадесус
16
Дейверсон
16
Дейверсон
11
Касадесус
Остались в запасе
Райо Вальекано
Леванте
20
Джони Монтьель
АП
1
Хуан Карлос
ВР
15
Хосе Анхель Креспо
ЦЗ
9
Манушу
ЦФ
23
Рубен
ВР
19
Педро Лопес
ПЗ
25
Хоан Верду
АП
25
Джузеппе Росси
ЦФ
Главный тренер
Жоан Франсеск "Руби" Феррер
Остались в запасе
20
Джони Монтьель
АП
1
Хуан Карлос
ВР
15
Хосе Анхель Креспо
ЦЗ
9
Манушу
ЦФ
Остались в запасе
23
Рубен
ВР
19
Педро Лопес
ПЗ
25
Хоан Верду
АП
25
Джузеппе Росси
ЦФ
Главный тренер
Жоан Франсеск "Руби" Феррер
Статистика матча Райо Вальекано - Леванте
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Райо Вальекано
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
- : -
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Райо Вальекано
0 : 3
24.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 9 тур
Хетафе
1 : 1
19.10.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 7 тур
Осасуна
1 : 1
19.09.2026
Райо Вальекано
Леванте
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
- : -
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Депортиво
1 : 1
16.10.2026
Леванте
Информация о матче
Главный судья:
Карлос Клос Гомес
(Сарагоса)
Стадион:
Вальекас
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