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Ньюкасл - Тоттенхэм
Ньюкасл - Тоттенхэм: обзор матча 15 мая 2016
Ньюкасл
15.05.2016, воскресенье, 17:00
Англия. Премьер-лига, 38 тур
5 : 1
Завершен
Тоттенхэм
19'
Д. Вейналдум
39'
А. Митрович
73'
Д. Вейналдум (П)
85'
Р. Ааронс
86'
Д. Янмат
60'
Э. Ламела
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ньюкасл - Тоттенхэм
ГОЛ! 5:1!
Д. Янмат
Пас отдал
Р. Ааронс
86'
Желтая карточка
Р. Ааронс
85'
ГОЛ! 4:1!
Р. Ааронс
Пас отдал
Д. Янмат
85'
Замена
Д. Стерри
️️️️
М. Сиссоко
84'
Замена
Р. Ааронс
️️️️
Д. Вейналдум
76'
ГОЛ с пенальти! 3:1!
Д. Вейналдум
73'
71'
Замена
Н. Шадли
️️️️
К. Уокер
Красная карточка
А. Митрович
67'
62'
Желтая карточка
Э. Ламела
Замена
Д. Шелви
️️️️
Ш. Тиоте
62'
60'
ГОЛ! 2:1!
Э. Ламела
Пас отдал
Э. Дайер
46'
Замена
Д. Онома
️️️️
Х. Сон
46'
Замена
Т. Кэрролл
️️️️
Р. Мэйсон
45'
Желтая карточка
Р. Мэйсон
ГОЛ! 2:0!
А. Митрович
Пас отдал
М. Сиссоко
39'
ГОЛ! 1:0!
Д. Вейналдум
Пас отдал
А. Митрович
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ньюкасл
1
Карл Дарлоу
ВР
14
Пол Дамметт
ЛЗ
22
Дэрил Янмат
ЦЗ
27
Стивен Тэйлор
ЦЗ
99
Ченсэл Мбемба
ЦЗ
23
Джорджиньо Вейналдум
ЦП
17
Мусса Сиссоко
ЦП
24
Шейк Тиоте
ЦП
4
Джек Коулбэк
ЦП
25
Эндрос Таунсенд
ПВ
9
Александар Митрович
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Тоттенхэм
1
Уго Льорис
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
15
Эрик Дайер
ЦЗ
14
Ян Вертонген
ЦЗ
23
Тоби Алдервейрелд
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
7
Хын-Мин Сон
ЛВ
8
Райан Мэйсон
ОП
24
Кристиан Эриксен
(К)
АП
9
Эрик Ламела
ПВ
9
Гарри Кейн
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Ньюкасл
28
Фредди Вудман
ВР
2
Джейми Стерри
ЦЗ
17
Роландо Ааронс
ЛВ
6
Сим Де Йонг
ЦП
26
Джонджо Шелви
ЦП
61
Паписс-Демба Сиссе
ЦФ
22
Айосе Перес
ЦФ
Тоттенхэм
13
Михел Ворм
ВР
3
Дэнни Роуз
ЛЗ
6
Кевин Виммер
ЦЗ
89
Насер Шадли
ЦП
14
Том Кэрролл
ЦП
17
Джошуа Онома
АП
9
Клинтон Н'Жи
ПВ
4-4-1-1
1
Дарлоу
14
Дамметт
27
Тэйлор
99
Мбемба
22
Янмат
23
Вейналдум
24
Тиоте
4
Коулбэк
17
Сиссоко
25
Таунсенд
9
Митрович
3-3-3-1
1
Льорис
15
Дайер
14
Вертонген
23
Алдервейрелд
2
Уокер
8
Мэйсон
4
Дэвис
9
Ламела
24
Эриксен
7
Сон
9
Кейн
23
Вейналдум
17
Ааронс
17
Ааронс
23
Вейналдум
17
Сиссоко
2
Стерри
2
Стерри
17
Сиссоко
24
Тиоте
26
Шелви
26
Шелви
24
Тиоте
2
Уокер
89
Шадли
89
Шадли
2
Уокер
8
Мэйсон
14
Кэрролл
14
Кэрролл
8
Мэйсон
7
Сон
17
Онома
17
Онома
7
Сон
Остались в запасе
Ньюкасл
Тоттенхэм
28
Фредди Вудман
ВР
6
Сим Де Йонг
ЦП
61
Паписс-Демба Сиссе
ЦФ
22
Айосе Перес
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
9
Клинтон Н'Жи
ПВ
13
Михел Ворм
ВР
3
Дэнни Роуз
ЛЗ
6
Кевин Виммер
ЦЗ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Остались в запасе
28
Фредди Вудман
ВР
6
Сим Де Йонг
ЦП
61
Паписс-Демба Сиссе
ЦФ
22
Айосе Перес
ЦФ
Остались в запасе
9
Клинтон Н'Жи
ПВ
13
Михел Ворм
ВР
3
Дэнни Роуз
ЛЗ
6
Кевин Виммер
ЦЗ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Статистика матча Ньюкасл - Тоттенхэм
1
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ньюкасл
0 : 1
17.10.2026
Астон Вилла
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
- : -
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Манчестер Юнайтед
1 : 1
10.10.2026
Тоттенхэм
Информация о матче
Главный судья:
Энтони Тэйлор
(Манчестер)
Стадион:
Сент-Джеймс Парк
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