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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Фигейренсе - Понте-Прета
Фигейренсе - Понте-Прета: обзор матча 15 мая 2016
Фигейренсе
15.05.2016, воскресенье, 22:00
Бразилия. Серия А, 1 тур
0 : 0
Завершен
Понте-Прета
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Фигейренсе - Понте-Прета
2
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
Фигейренсе
Бразилия. Серия А, 38 тур
Спорт Ресифи
2 : 0
11.12.2016
Фигейренсе
Бразилия. Серия А, 37 тур
Фигейренсе
1 : 0
28.11.2016
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 36 тур
Витория
4 : 0
20.11.2016
Фигейренсе
Бразилия. Серия А, 35 тур
Фигейренсе
1 : 1
17.11.2016
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 34 тур
Шапекоэнсе
1 : 0
07.11.2016
Фигейренсе
Понте-Прета
Бразилия. Серия А, 38 тур
Васко да Гама
2 : 1
03.12.2017
Понте-Прета
Бразилия. Серия А, 37 тур
Понте-Прета
2 : 3
26.11.2017
Витория
Бразилия. Серия А, 36 тур
Флуминенсе
2 : 0
20.11.2017
Понте-Прета
Бразилия. Серия А, 35 тур
Понте-Прета
2 : 1
15.11.2017
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Коритиба
1 : 1
13.11.2017
Понте-Прета
Информация о матче
Стадион:
Орландо Скарпелли
Новости команд
Все
Фигейренсе
Понте-Прета
Жо забил седьмой гол в 12 матчах чемпионата Бразилии
2017.07.09 07:15
5
Раванелли стал игроком «Ахмата»
2017.06.20 15:02
22
«Ахмат» может пополниться хавбеком «Понте-Преты» Раванелли
2017.06.13 23:22
8
Голкипер «Фигейренсе» пропустил гол с середины поля и в перерыве уехал со стадиона на такси
2017.06.01 00:05
13
ЦСКА интересуется 21-летним бразильцем Клайсоном
2017.02.12 13:03
19
Голкипер «Фигейренсе» пропустил гол с середины поля и в перерыве уехал со стадиона на такси
2017.06.01 00:05
13
«Спартак» является главным претендентом на Клейтиньо
2015.10.17 06:42
5
ЦСКА и «Спартак» претендуют на молодого бразильского игрока
2015.10.15 23:31
6
Жо забил седьмой гол в 12 матчах чемпионата Бразилии
2017.07.09 07:15
5
Раванелли стал игроком «Ахмата»
2017.06.20 15:02
22
«Ахмат» может пополниться хавбеком «Понте-Преты» Раванелли
2017.06.13 23:22
8
ЦСКА интересуется 21-летним бразильцем Клайсоном
2017.02.12 13:03
19
«Наполи» объявил о подписании бразильского вингера за 515 тысяч
2017.01.13 00:45
2
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