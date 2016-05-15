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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Зенит - Локомотив
Зенит - Локомотив: обзор матча 15 мая 2016
Зенит
15.05.2016, воскресенье, 19:00
Россия. Премьер-лига, 29 тур
1 : 1
Завершен
Локомотив
10'
Халк (П)
45+3'
А. Самедов (П)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Зенит - Локомотив
90'
+6
Желтая карточка
Д. Тарасов
Желтая карточка
Л. Нету
90'
+6
Желтая карточка
Ю. Лодыгин
90'
+6
90'
+5
Вторая желтая
А. Миранчук
Желтая карточка
Халк
90'
+4
90'
+4
Желтая карточка
В. Денисов
Желтая карточка
А. Витсель
90'
+1
87'
Желтая карточка
А. Миранчук
86'
Замена
А. Коломейцев
️️️️
Э. Хенти
Замена
Д. Богаев
️️️️
Д. Кришито
73'
Замена
Ю. Жирков
️️️️
А. Кокорин
64'
60'
Желтая карточка
Э. Хенти
Желтая карточка
И. Смольников
50'
45'
+3
ГОЛ с пенальти! 1:1!
А. Самедов
Замена
О. Шатов
️️️️
А. Юсупов
42'
41'
Желтая карточка
А. Самедов
Желтая карточка
Х. Гарсия
29'
25'
Желтая карточка
Р. Янбаев
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Халк
10'
9'
Желтая карточка
Гилерме
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зенит
12
Юрий Лодыгин
ВР
13
Луиш Нету
ЦЗ
4
Доменико Кришито
ЦЗ
8
Игорь Смольников
ПЗ
8
Маурисио
ОП
6
Хави Гарсия
ОП
4
Артур Юсупов
ЦП
27
Аксель Витсель
ЦП
7
Халк
ПВ
9
Александр Кокорин
ЦФ
22
Артем Дзюба
ЦФ
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
Локомотив
1
Гилерме
ВР
29
Виталий Денисов
ЛЗ
55
Ренат Янбаев
ЦЗ
88
Дельвин Ндинга
ЦЗ
49
Роман Шишкин
ПЗ
10
Рифат Жемалетдинов
ЛВ
23
Дмитрий Тарасов
ОП
19
Эзекиэль Хенти
ОП
17
Тарас Михалик
ОП
59
Алексей Миранчук
АП
19
Александр Самедов
ПП
Главный тренер
Игорь Черевченко
Зенит
16
Вячеслав Малафеев
ВР
41
Михаил Кержаков
ВР
18
Юрий Жирков
ЛЗ
22
Андрей Иванов
ЦП
27
Олег Шатов
ЦП
88
Дмитрий Богаев
ЦП
99
Максим Палиенко
АП
91
Павел Долгов
ЦФ
Локомотив
31
Илья Абаев
ВР
1
Антон Коченков
ВР
43
Арсений Логашов
ПЗ
11
Алан Касаев
ЛП
6
Дмитрий Баринов
ОП
7
Александр Шешуков
ОП
21
Георгий Махатадзе
ЦП
99
Мануэль Фернандеш
ЦП
18
Александр Коломейцев
ЦП
32
Петар Шкулетич
ЦФ
3-2-2-1-2
12
Лодыгин
13
Нету
4
Кришито
8
Смольников
8
Маурисио
6
Хави Гарсия
4
Юсупов
27
Витсель
7
Халк
22
Дзюба
9
Кокорин
4-3-1-2
1
Гилерме
49
Шишкин
55
Янбаев
88
Ндинга
29
Денисов
23
Тарасов
19
Хенти
17
Михалик
19
Самедов
59
Миранчук
10
Жемалетдинов
9
Кокорин
18
Жирков
18
Жирков
9
Кокорин
4
Юсупов
27
Шатов
27
Шатов
4
Юсупов
4
Кришито
88
Богаев
88
Богаев
4
Кришито
19
Хенти
18
Коломейцев
18
Коломейцев
19
Хенти
Остались в запасе
Зенит
Локомотив
16
Вячеслав Малафеев
ВР
41
Михаил Кержаков
ВР
22
Андрей Иванов
ЦП
99
Максим Палиенко
АП
91
Павел Долгов
ЦФ
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
21
Георгий Махатадзе
ЦП
31
Илья Абаев
ВР
1
Антон Коченков
ВР
43
Арсений Логашов
ПЗ
11
Алан Касаев
ЛП
6
Дмитрий Баринов
ОП
7
Александр Шешуков
ОП
99
Мануэль Фернандеш
ЦП
32
Петар Шкулетич
ЦФ
Главный тренер
Игорь Черевченко
Остались в запасе
16
Вячеслав Малафеев
ВР
41
Михаил Кержаков
ВР
22
Андрей Иванов
ЦП
99
Максим Палиенко
АП
91
Павел Долгов
ЦФ
Остались в запасе
21
Георгий Махатадзе
ЦП
31
Илья Абаев
ВР
1
Антон Коченков
ВР
43
Арсений Логашов
ПЗ
11
Алан Касаев
ЛП
6
Дмитрий Баринов
ОП
7
Александр Шешуков
ОП
99
Мануэль Фернандеш
ЦП
32
Петар Шкулетич
ЦФ
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
Главный тренер
Игорь Черевченко
Статистика матча Зенит - Локомотив
6
1
7
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
6
7
Матчи команд
Зенит
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
- : -
21.11.2026
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Зенит
2 : 0
25.10.2026
Динамо Мх
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
- : -
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Информация о матче
Главный судья:
Михаил Вилков
(Нижний Новгород)
Помощники судьи:
Валерий Данченко (Уфа)
Владислав Назаров (Невинномысск)
Инспектор:
Геннадий Куличенков (Тула)
Стадион:
Петровский
Где смотреть матч:
Наш Футбол, Матч ТВ
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