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Саутгемптон - Кристал Пэлас
Саутгемптон - Кристал Пэлас: обзор матча 15 мая 2016
Саутгемптон
15.05.2016, воскресенье, 17:00
Англия. Премьер-лига, 38 тур
4 : 1
Завершен
Кристал Пэлас
43'
С. Мане
61'
Г. Пелле
75'
Р. Бертранд (П)
87'
С. Дэвис
64'
Д. Панчеон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Саутгемптон - Кристал Пэлас
ГОЛ! 4:1!
С. Дэвис
Пас отдал
Г. Пелле
87'
Замена
Ч. Остин
️️️️
Ш. Лонг
83'
82'
Замена
М. Келли
️️️️
Д. Уорд
78'
Замена
Л. Чхун-Ен
️️️️
Д. МакАртур
ГОЛ с пенальти! 3:1!
Р. Бертранд
75'
Желтая карточка
Г. Пелле
72'
Замена
Д. Уорд-Проус
️️️️
Д. Тадич
72'
64'
ГОЛ! 2:1!
Д. Панчеон
ГОЛ! 2:0!
Г. Пелле
Пас отдал
К. Мартина
61'
59'
Желтая карточка
Д. МакАртур
54'
Желтая карточка
Д. Уорд
46'
Замена
С. Кайкай
️️️️
Д. Матч
Замена
Г. Пелле
️️️️
О. Ромеу
46'
ГОЛ! 1:0!
С. Мане
43'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Саутгемптон
17
Фрэйзер Форстер
ВР
5
Райан Бертранд
ЛЗ
15
Куко Мартина
ЦЗ
4
Вирджил ван Дейк
ЦЗ
6
Жозе Фонте
ЦЗ
10
Садио Мане
ЛВ
10
Душан Тадич
ЛВ
10
Стивен Дэвис
ЦП
2
Виктор Ваньяма
ЦП
21
Ориоль Ромеу
ЦП
7
Шейн Лонг
ЦФ
Главный тренер
Рональд Куман
Кристал Пэлас
1
Хулиан Сперони
ВР
5
Эдриан Мариаппа
ЦЗ
27
Папе Суаре
ЦЗ
17
Дэмьен Делэйни
ЦЗ
25
Джоэл Уорд
ПЗ
77
Джордон Матч
ЦП
11
Джеймс МакАртур
ЦП
15
Майл Йединак
ЦП
40
Джейсон Панчеон
ЦП
25
Эммануэль Адебайор
ЦФ
34
Дуайт Гэйл
ЦФ
Главный тренер
Алан Пардью
Саутгемптон
1
Маартен Стекеленбург
ВР
4
Мая Йошида
ЦЗ
21
Седрик Соареш
ПЗ
30
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
6
Харрисон Рид
ЦП
32
Чарли Остин
ЦФ
9
Грациано Пелле
ЦФ
Кристал Пэлас
29
Алекс МакКарти
ВР
24
Скотт Данн
ЦЗ
16
Мартин Келли
ПЗ
72
Ли Чхун-Ен
ЦП
11
Салли Кайкай
ЦФ
22
Фрейзер Кэмпбелл
ЦФ
4-3-2-1
17
Форстер
5
Бертранд
4
ван Дейк
6
Фонте
15
Мартина
10
Дэвис
2
Ваньяма
21
Ромеу
10
Тадич
10
Мане
7
Лонг
4-4-2
1
Сперони
25
Уорд
27
Суаре
17
Делэйни
5
Мариаппа
11
МакАртур
15
Йединак
40
Панчеон
77
Матч
34
Гэйл
25
Адебайор
10
Тадич
30
Уорд-Проус
30
Уорд-Проус
10
Тадич
7
Лонг
32
Остин
32
Остин
7
Лонг
21
Ромеу
9
Пелле
9
Пелле
21
Ромеу
25
Уорд
16
Келли
16
Келли
25
Уорд
11
МакАртур
72
Ли Чхун-Ен
72
Ли Чхун-Ен
11
МакАртур
77
Матч
11
Кайкай
11
Кайкай
77
Матч
Остались в запасе
Саутгемптон
Кристал Пэлас
1
Маартен Стекеленбург
ВР
4
Мая Йошида
ЦЗ
21
Седрик Соареш
ПЗ
6
Харрисон Рид
ЦП
Главный тренер
Рональд Куман
29
Алекс МакКарти
ВР
24
Скотт Данн
ЦЗ
22
Фрейзер Кэмпбелл
ЦФ
Главный тренер
Алан Пардью
Остались в запасе
1
Маартен Стекеленбург
ВР
4
Мая Йошида
ЦЗ
21
Седрик Соареш
ПЗ
6
Харрисон Рид
ЦП
Остались в запасе
29
Алекс МакКарти
ВР
24
Скотт Данн
ЦЗ
22
Фрейзер Кэмпбелл
ЦФ
Главный тренер
Рональд Куман
Главный тренер
Алан Пардью
Статистика матча Саутгемптон - Кристал Пэлас
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
- : -
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Саутгемптон
0 : 0
17.10.2026
Болтон
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ковентри
- : -
21.11.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Информация о матче
Главный судья:
Майкл Оливер
(Нортумберланд)
Стадион:
Сент-Мэри
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