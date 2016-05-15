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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Бетис - Хетафе
Бетис - Хетафе: обзор матча 15 мая 2016
Бетис
15.05.2016, воскресенье, 20:30
Испания. Примера, 38 тур
2 : 1
Завершен
Хетафе
56'
Г. Пеццелла
73'
Р. Кастро (П)
84'
А. Медран
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бетис - Хетафе
89'
Желтая карточка
К. Йода
84'
ГОЛ! 2:1!
А. Медран
Пас отдал
Д. Суарес
83'
Желтая карточка
С. Щепович
Замена
Ф. Варела
️️️️
Г. Пеццелла
80'
75'
Красная карточка
Э. Буэндия
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Р. Кастро
73'
72'
Желтая карточка
Д. Суарес
71'
Желтая карточка
А. Медран
68'
Замена
А. Васкес
️️️️
А. Перейра
66'
Желтая карточка
А. Перейра
Замена
Ф. Руис
️️️️
Х. Молина
65'
64'
Замена
К. Йода
️️️️
М. Гомес
56'
Замена
Э. Буэндия
️️️️
Х. Родригес
ГОЛ! 1:0!
Г. Пеццелла
Пас отдал
Хоакин
56'
55'
Желтая карточка
Кала
52'
Желтая карточка
С. Вергини
52'
Желтая карточка
Х. Родригес
Замена
Ш. Мусонда
️️️️
Х. Варгас
46'
Желтая карточка
Петрос
35'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бетис
1
Даниэль Хименес
ВР
2
Герман Пеццелла
ЦЗ
16
Хайко Вестерманн
ЦЗ
33
Мартин Монтойя
ПЗ
11
Хуан Варгас
ЛП
6
Петрос
ОП
21
Альфред Н'Диайе
ЦП
25
Даниэль Себальос
ЦП
17
Хоакин
ПВ
24
Рубен Кастро
ЦФ
19
Хорхе Молина
ЦФ
Главный тренер
Густаво Пойет
Хетафе
13
Висенте Гуаита
ВР
2
Альваро Перейра
ЛЗ
16
Кала
ЦЗ
2
Сантьяго Вергини
ЦЗ
22
Дамиан Суарес
ПЗ
16
Мойзес Гомес
ЛВ
22
Хуан Родригес
ЦП
10
Альваро Медран
ЦП
14
Педро Леон
ПВ
7
Пабло Сарабия
ПВ
12
Стефан Щепович
ЦФ
Главный тренер
Хуан Эдуардо Эснайдер
Бетис
40
Педро Лопес
ВР
3
Франсиско Варела
ЦЗ
21
Шарли Мусонда
ЛВ
8
Фабиан Руис
ЦП
25
Хавьер Торрес
ЦП
20
Франциско Портильо
ПВ
9
Рики ван Вольфсвинкел
ЦФ
Хетафе
16
Балаж Медьери
ВР
35
Мигель Анхель Муньос
ЦЗ
2
Эмилиано Веласкес
ЦЗ
11
Карим Йода
ЦП
9
Альваро Васкес
ЦФ
10
Эмилиано Буэндия
ЦФ
94
Вандерсон
РФ
3-1-3-1-2
1
Хименес
2
Пеццелла
16
Вестерманн
33
Монтойя
6
Петрос
11
Варгас
25
Себальос
21
Н'Диайе
17
Хоакин
19
Молина
24
Кастро
4-2-3-1
13
Гуаита
22
Суарес
16
Кала
2
Вергини
2
Перейра
22
Родригес
10
Медран
7
Сарабия
14
Леон
16
Гомес
12
Щепович
11
Варгас
21
Мусонда
21
Мусонда
11
Варгас
2
Пеццелла
3
Варела
3
Варела
2
Пеццелла
19
Молина
8
Руис
8
Руис
19
Молина
16
Гомес
11
Йода
11
Йода
16
Гомес
2
Перейра
9
Васкес
9
Васкес
2
Перейра
22
Родригес
10
Буэндия
10
Буэндия
22
Родригес
Остались в запасе
Бетис
Хетафе
40
Педро Лопес
ВР
25
Хавьер Торрес
ЦП
20
Франциско Портильо
ПВ
9
Рики ван Вольфсвинкел
ЦФ
Главный тренер
Густаво Пойет
35
Мигель Анхель Муньос
ЦЗ
16
Балаж Медьери
ВР
2
Эмилиано Веласкес
ЦЗ
94
Вандерсон
РФ
Главный тренер
Хуан Эдуардо Эснайдер
Остались в запасе
40
Педро Лопес
ВР
25
Хавьер Торрес
ЦП
20
Франциско Портильо
ПВ
9
Рики ван Вольфсвинкел
ЦФ
Остались в запасе
35
Мигель Анхель Муньос
ЦЗ
16
Балаж Медьери
ВР
2
Эмилиано Веласкес
ЦЗ
94
Вандерсон
РФ
Главный тренер
Густаво Пойет
Главный тренер
Хуан Эдуардо Эснайдер
Статистика матча Бетис - Хетафе
1
1
8
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
8
Матчи команд
Бетис
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Бетис
1 : 0
21.10.2026
Фейеноорд
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Лига конференций, 2 тур
Хетафе
2 : 5
22.10.2026
Лугано
Информация о матче
Главный судья:
Хесус Хиль Мансано
(Бадахос)
Стадион:
Бенито Вильямарин
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 2
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