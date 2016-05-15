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РПЛ 2026/2027
Крылья Советов - Рубин
Крылья Советов - Рубин: обзор матча 15 мая 2016
Крылья Советов
15.05.2016, воскресенье, 14:30
Россия. Премьер-лига, 29 тур
1 : 1
Завершен
Рубин
52'
Д. Бруно
89'
М. Цакташ (П)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Крылья Советов - Рубин
89'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
М. Цакташ
80'
Замена
М. Девич
️️️️
И. Портнягин
Замена
Ш. Бато
️️️️
Д. Бруно
76'
64'
Замена
А. Джалилов
️️️️
Д. Ткачук
ГОЛ! 1:0!
Д. Бруно
Пас отдал
А. Яхович
52'
19'
Желтая карточка
Р. Камболов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Крылья Советов
14
Евгений Конюхов
ВР
23
Милан Родич
ЛЗ
30
Надсон
ЦЗ
0
Иван Таранов
ЦЗ
25
Алексей Концедалов
ЦЗ
12
Жерон Симайс
ЦЗ
15
Ибрагим Цаллагов
ОП
89
Йоан Молло
ЦП
91
Павел Яковлев
ПВ
18
Адис Яхович
ЦФ
9
Джанни Бруно
ЦФ
Главный тренер
Франк Веркаутерен
Рубин
1
Сергей Рыжиков
ВР
21
Гильермо Котуньо
ЦЗ
31
Эмиль Бергстрем
ЦЗ
4
Соломон Кверквелия
ЦЗ
61
Гекдениз Карадениз
ЛП
31
Денис Ткачук
ЛВ
88
Руслан Камболов
ОП
10
Мийо Цакташ
ЦП
21
Магомед Оздоев
ЦП
99
Максим Канунников
ЦФ
97
Игорь Портнягин
ЦФ
Главный тренер
Валерий Чалый
Крылья Советов
1
Георгий Лория
ВР
22
Мирослав Лобанцев
ВР
33
Дмитрий Ятченко
ЛЗ
4
Шелдон Бато
ЦЗ
93
Виталий Каленкович
ЛП
61
Николай Кирица
ЦП
11
Алан Чочиев
АП
98
Илья Визнович
ЦФ
9
Берат Садик
ЦФ
Рубин
1
Тимур Акмурзин
ВР
1
Юрий Нестеренко
ВР
19
Виталий Устинов
ПЗ
14
Динияр Билялетдинов
ЛП
19
Владимир Соболев
ЛП
15
Сергей Кисляк
ОП
97
Ильзат Ахметов
ЦП
10
Алишер Джалилов
АП
17
Владимир Дядюн
ЦФ
32
Марко Девич
ЦФ
3-3-1-1-2
14
Конюхов
0
Таранов
25
Концедалов
12
Симайс
23
Родич
15
Цаллагов
30
Надсон
89
Молло
91
Яковлев
9
Бруно
18
Яхович
3-1-3-1-2
1
Рыжиков
21
Котуньо
31
Бергстрем
4
Кверквелия
88
Камболов
10
Цакташ
21
Оздоев
61
Карадениз
31
Ткачук
97
Портнягин
99
Канунников
9
Бруно
4
Бато
4
Бато
9
Бруно
31
Ткачук
10
Джалилов
10
Джалилов
31
Ткачук
97
Портнягин
32
Девич
32
Девич
97
Портнягин
Остались в запасе
Крылья Советов
Рубин
61
Николай Кирица
ЦП
98
Илья Визнович
ЦФ
1
Георгий Лория
ВР
22
Мирослав Лобанцев
ВР
33
Дмитрий Ятченко
ЛЗ
93
Виталий Каленкович
ЛП
11
Алан Чочиев
АП
9
Берат Садик
ЦФ
Главный тренер
Франк Веркаутерен
1
Тимур Акмурзин
ВР
1
Юрий Нестеренко
ВР
19
Виталий Устинов
ПЗ
14
Динияр Билялетдинов
ЛП
19
Владимир Соболев
ЛП
15
Сергей Кисляк
ОП
97
Ильзат Ахметов
ЦП
17
Владимир Дядюн
ЦФ
Главный тренер
Валерий Чалый
Остались в запасе
61
Николай Кирица
ЦП
98
Илья Визнович
ЦФ
1
Георгий Лория
ВР
22
Мирослав Лобанцев
ВР
33
Дмитрий Ятченко
ЛЗ
93
Виталий Каленкович
ЛП
11
Алан Чочиев
АП
9
Берат Садик
ЦФ
Остались в запасе
1
Тимур Акмурзин
ВР
1
Юрий Нестеренко
ВР
19
Виталий Устинов
ПЗ
14
Динияр Билялетдинов
ЛП
19
Владимир Соболев
ЛП
15
Сергей Кисляк
ОП
97
Ильзат Ахметов
ЦП
17
Владимир Дядюн
ЦФ
Главный тренер
Франк Веркаутерен
Главный тренер
Валерий Чалый
Статистика матча Крылья Советов - Рубин
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
- : -
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Крылья Советов
2 : 0
29.10.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Крылья Советов
1 : 2
17.10.2026
Факел
Рубин
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
- : -
21.11.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Информация о матче
Главный судья:
Владимир Сельдяков
(Балашиха)
Помощники судьи:
Антон Кобзев (Москва)
Егор Болховитин (Ленинградская область)
Инспектор:
Александр Лапин (Уфа)
Стадион:
Металлург
Где смотреть матч:
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