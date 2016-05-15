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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Палермо - Верона
Палермо - Верона: обзор матча 15 мая 2016
Палермо
15.05.2016, воскресенье, 21:45
Италия. Серия А, 38 тур
3 : 2
Завершен
Верона
28'
Ф. Васкес
51'
Э. Мареска
64'
А. Джилардино
49'
Ф. Вивиани
84'
Э. Пизано
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Палермо - Верона
Замена
М. Яяло
️️️️
Ф. Васкес
90'
+5
90'
Желтая карточка
Л. Кеккин
Желтая карточка
Ф. Васкес
86'
84'
ГОЛ! 3:2!
Э. Пизано
Пас отдал
Ф. Вивиани
Замена
Р. Витьелло
️️️️
А. Рисполи
83'
80'
Замена
Л. Кеккин
️️️️
Л. Силигарди
71'
Замена
Д. Фурман
️️️️
Л. Марроне
68'
Желтая карточка
Ф. Вивиани
Желтая карточка
А. Джилардино
65'
ГОЛ! 3:1!
А. Джилардино
Пас отдал
А. Рисполи
64'
Замена
А. Лазаар
️️️️
А. Трайковски
56'
ГОЛ! 2:1!
Э. Мареска
Пас отдал
А. Рисполи
51'
49'
ГОЛ! 1:1!
Ф. Вивиани
Пас отдал
Ромуло
46'
Замена
Ромуло
️️️️
А. Ионицэ
35'
Красная карточка
П. Вшолек
Красная карточка
М. Морганелла
35'
ГОЛ! 1:0!
Ф. Васкес
Пас отдал
О. Хильемарк
28'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Палермо
70
Стефано Соррентино
ВР
15
Тиаго Сионек
ЦЗ
21
Джанкарло Гонсалес
ЦЗ
4
Синиша Анджелкович
ЦЗ
7
Оскар Хильемарк
ЦП
16
Энцо Мареска
ЦП
20
Франко Васкес
АП
89
Мишель Морганелла
ПП
3
Андреа Рисполи
ПП
7
Александар Трайковски
ЦФ
19
Альберто Джилардино
ЦФ
Главный тренер
Давиде Баллардини
Верона
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
5
Эрос Пизано
ЦЗ
15
Маттео Бьянкетти
ЦЗ
22
Филип Хеландер
ЦЗ
4
Лука Марроне
ЦЗ
43
Федерико Вивиани
ЦП
18
Урби Эмануэльсон
ЦП
17
Артур Ионицэ
ЦП
22
Павел Вшолек
ПВ
11
Джампаоло Паццини
ЦФ
26
Лука Силигарди
ЦФ
Главный тренер
Луиджи Дельнери
Палермо
1
Йосип Посавец
ВР
46
Фабрицио Аластра
ВР
18
Эдоардо Гольданига
ЦЗ
5
Альяж Струна
ЦЗ
2
Роберто Витьелло
ПЗ
16
Гастон Бругман
ОП
18
Ивайло Чочев
ЦП
4
Бриан Кристанте
ЦП
33
Ашраф Лазаар
ЦП
18
Мато Яяло
ЦП
19
Робин Квайсон
ЦФ
22
Норберт Балог
ЦФ
Верона
33
Рикард Марконе
ВР
40
Фердинандо Коппола
ВР
6
Микеланжело Альбертацци
ЛЗ
18
Вангелис Морас
ЦЗ
9
Анте Ребич
ЛВ
21
Хуанито
ЛВ
97
Лука Кеккин
ЦП
14
Доминик Фурман
ЦП
49
Ромуло
ЦП
3-4-1-2
70
Соррентино
15
Сионек
21
Гонсалес
4
Анджелкович
89
Морганелла
7
Хильемарк
16
Мареска
3
Рисполи
20
Васкес
19
Джилардино
7
Трайковски
4-3-1-2
95
Голлини
15
Бьянкетти
22
Хеландер
4
Марроне
5
Пизано
43
Вивиани
18
Эмануэльсон
17
Ионицэ
22
Вшолек
26
Силигарди
11
Паццини
3
Рисполи
2
Витьелло
2
Витьелло
3
Рисполи
7
Трайковски
33
Лазаар
33
Лазаар
7
Трайковски
20
Васкес
18
Яяло
18
Яяло
20
Васкес
26
Силигарди
97
Кеккин
97
Кеккин
26
Силигарди
4
Марроне
14
Фурман
14
Фурман
4
Марроне
17
Ионицэ
49
Ромуло
49
Ромуло
17
Ионицэ
Остались в запасе
Палермо
Верона
1
Йосип Посавец
ВР
46
Фабрицио Аластра
ВР
18
Эдоардо Гольданига
ЦЗ
5
Альяж Струна
ЦЗ
16
Гастон Бругман
ОП
18
Ивайло Чочев
ЦП
4
Бриан Кристанте
ЦП
19
Робин Квайсон
ЦФ
22
Норберт Балог
ЦФ
Главный тренер
Давиде Баллардини
33
Рикард Марконе
ВР
9
Анте Ребич
ЛВ
40
Фердинандо Коппола
ВР
6
Микеланжело Альбертацци
ЛЗ
18
Вангелис Морас
ЦЗ
21
Хуанито
ЛВ
Главный тренер
Луиджи Дельнери
Остались в запасе
1
Йосип Посавец
ВР
46
Фабрицио Аластра
ВР
18
Эдоардо Гольданига
ЦЗ
5
Альяж Струна
ЦЗ
16
Гастон Бругман
ОП
18
Ивайло Чочев
ЦП
4
Бриан Кристанте
ЦП
19
Робин Квайсон
ЦФ
22
Норберт Балог
ЦФ
Остались в запасе
33
Рикард Марконе
ВР
9
Анте Ребич
ЛВ
40
Фердинандо Коппола
ВР
6
Микеланжело Альбертацци
ЛЗ
18
Вангелис Морас
ЦЗ
21
Хуанито
ЛВ
Главный тренер
Давиде Баллардини
Главный тренер
Луиджи Дельнери
Статистика матча Палермо - Верона
2
1
1
2
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Палермо
Италия. Серия В, 12 тур
Катанцаро
- : -
21.11.2026
Палермо
Италия. Серия В, 11 тур
Асколи
1 : 1
06.11.2026
Палермо
Италия. Серия В, 10 тур
Палермо
3 : 1
01.11.2026
Виченца
Италия. Серия В, 9 тур
Пиза
3 : 3
28.10.2026
Палермо
Италия. Серия В, 8 тур
Палермо
2 : 1
25.10.2026
Каррарезе
Италия. Серия В, 7 тур
Мантова
0 : 2
17.10.2026
Палермо
Верона
Италия. Серия В, 12 тур
Верона
- : -
20.11.2026
Чезена
Италия. Серия В, 11 тур
Мантова
0 : 0
07.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 10 тур
Верона
3 : 0
01.11.2026
Каррарезе
Италия. Серия В, 9 тур
Юве Стабиа
0 : 1
28.10.2026
Верона
Италия. Серия В, 8 тур
Верона
1 : 1
25.10.2026
Пиза
Италия. Серия В, 7 тур
Верона
2 : 2
16.10.2026
Катанцаро
Информация о матче
Главный судья:
Массимилиано Иррати
(Пистоя)
Стадион:
Ренцо Барбера
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 2
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