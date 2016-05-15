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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Малага - Лас-Пальмас
Малага - Лас-Пальмас: обзор матча 15 мая 2016
Малага
15.05.2016, воскресенье, 13:00
Испания. Примера, 38 тур
4 : 1
Завершен
Лас-Пальмас
26'
Д. Чоп
45'
Шарлес (П)
84'
К. Атсу
86'
Шарлес
31'
В. Жозе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Малага - Лас-Пальмас
ГОЛ! 4:1!
Шарлес
Пас отдал
Дуда
86'
ГОЛ! 3:1!
К. Атсу
Пас отдал
И. Камачо
84'
Желтая карточка
М. Торрес
82'
77'
Замена
М. Вакасо
️️️️
Момо
Замена
Дуда
️️️️
Д. Чоп
77'
72'
Замена
В. Гомес
️️️️
Тана
Замена
П. Форнальс
️️️️
Ресио
63'
Замена
К. Атсу
️️️️
Хуанпи
61'
45'
Желтая карточка
М. Лемос
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Шарлес
45'
36'
Замена
Д. Симон
️️️️
Д. Гарсия
31'
ГОЛ! 1:1!
В. Жозе
Пас отдал
Тана
ГОЛ! 1:0!
Д. Чоп
Пас отдал
М. Торрес
26'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Малага
13
Гильермо Очоа
ВР
23
Мигель Торрес
ЦЗ
16
Федерико Рикка
ЦЗ
6
Рауль Альбентоса
ЦЗ
3
Велигтон
ЦЗ
5
Гонсало Кастро
ЦП
36
Ресио
ЦП
4
Игнасио Камачо
ЦП
10
Хуанпи
АП
9
Дуйе Чоп
ЦФ
19
Шарлес
ЦФ
Лас-Пальмас
13
Рауль Лисоайн
ВР
5
Давид Гарсия
ЦЗ
23
Даниэль Кастельяно
(К)
ЦЗ
3
Маурисио Лемос
ЦЗ
6
Педро Бигас
ЦЗ
11
Момо
ЦП
16
Роке Меса
ЦП
10
Хонатан Виера
АП
25
Набиль Эль-Жар
ЦФ
12
Виллиан Жозе
ЦФ
24
Тана
ЦФ
Главный тренер
Энрике Сетьен
Малага
13
Идрисс Камени
ВР
23
Мигель Сифуэнтес
ПЗ
21
Рикарду Орта
ЛВ
17
Дуда
ЛВ
30
Кристиан Атсу
ЛВ
8
Пабло Форнальс
АП
14
Икечукву Уче
ЦФ
Лас-Пальмас
13
Хави Варас
ВР
22
Хавьер Гарридо
ЛЗ
2
Давид Симон
ЦЗ
22
Мубарак Вакасо
ЦП
19
Анхель Монторо
ЦП
4
Висенте Гомес
ЦП
21
Серхио Араухо
ЦФ
4-3-1-2
13
Очоа
23
Торрес
6
Альбентоса
3
Велигтон
16
Рикка
5
Кастро
36
Ресио
4
Камачо
10
Хуанпи
19
Шарлес
9
Чоп
4-2-1-3
13
Лисоайн
23
Кастельяно
3
Лемос
6
Бигас
5
Гарсия
11
Момо
16
Меса
10
Виера
24
Тана
12
Виллиан Жозе
25
Эль-Жар
36
Ресио
8
Форнальс
8
Форнальс
36
Ресио
9
Чоп
17
Дуда
17
Дуда
9
Чоп
10
Хуанпи
30
Атсу
30
Атсу
10
Хуанпи
5
Гарсия
2
Симон
2
Симон
5
Гарсия
11
Момо
22
Вакасо
22
Вакасо
11
Момо
24
Тана
4
Гомес
4
Гомес
24
Тана
Остались в запасе
Малага
Лас-Пальмас
21
Рикарду Орта
ЛВ
23
Мигель Сифуэнтес
ПЗ
13
Идрисс Камени
ВР
14
Икечукву Уче
ЦФ
13
Хави Варас
ВР
22
Хавьер Гарридо
ЛЗ
19
Анхель Монторо
ЦП
21
Серхио Араухо
ЦФ
Главный тренер
Энрике Сетьен
Остались в запасе
21
Рикарду Орта
ЛВ
23
Мигель Сифуэнтес
ПЗ
13
Идрисс Камени
ВР
14
Икечукву Уче
ЦФ
Остались в запасе
13
Хави Варас
ВР
22
Хавьер Гарридо
ЛЗ
19
Анхель Монторо
ЦП
21
Серхио Араухо
ЦФ
Главный тренер
Энрике Сетьен
Статистика матча Малага - Лас-Пальмас
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Малага
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
- : -
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Малага
1 : 2
07.11.2026
Расинг
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 1
23.10.2026
Малага
Испания. Примера, 9 тур
Малага
2 : 5
18.10.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 15 тур
Спортинг
- : -
22.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 14 тур
Гранада
1 : 0
15.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 13 тур
Лас-Пальмас
2 : 0
09.11.2026
Эльденсе
Испания. Сегунда, 12 тур
Овьедо
2 : 3
02.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 11 тур
Лас-Пальмас
1 : 0
24.10.2026
Реал Сосьедад Б
Испания. Сегунда, 10 тур
Лас-Пальмас
0 : 3
17.10.2026
Кастельон
Информация о матче
Главный судья:
Рикардо де Бургос Бенгоэчеа
(Бильбао)
Стадион:
Ла Росаледа
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 2
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