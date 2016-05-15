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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Ростов (мол) - Урал (мол)
Ростов (мол) - Урал (мол): обзор матча 15 мая 2016
Ростов (мол)
15.05.2016, воскресенье, 14:00
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
1 : 1
Завершен
Урал (мол)
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Ростов (мол)
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20.11.2026
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Россия. МФЛ, 29 тур
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1 : 1
06.11.2026
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Ростов (мол)
1 : 4
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Урал (мол)
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Динамо (мол)
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06.11.2026
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Россия. МФЛ, 28 тур
Урал (мол)
1 : 0
30.10.2026
Нижний Новгород (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Алмаз-Антей
3 : 0
23.10.2026
Урал (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Урал (мол)
5 : 7
16.10.2026
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Россия. МФЛ, 25 тур
Спартак М (мол)
0 : 1
09.10.2026
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Информация о матче
Стадион:
СК "СДЮШОР-9"
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ЦСКА подпишет двух игроков юношеской сборной России
22 февраля
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Товарищеский матч. «Ростов» обыграл «Эстерсунд» на сборе в Марбелье
2021.01.24 20:58
Молодежка «Ростова» возложила цветы к памятнику Понедельника
2020.12.06 11:38
ЦСКА подпишет двух игроков юношеской сборной России
22 февраля
«Это че за бред, ***?». Карпин отреагировал на инсайд Карпова, что Юрана уволили за попытку сыграть договорной матч с «Ростовом»
2022.08.10 11:52
7
Товарищеский матч. «Ростов» обыграл «Эстерсунд» на сборе в Марбелье
2021.01.24 20:58
Молодежка «Ростова» возложила цветы к памятнику Понедельника
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Игрок «Краснодара» сегодня забил с центра поля – точь-в-точь как вчера «Спортинг» «Арсеналу»
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