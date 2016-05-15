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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Эмполи - Торино
Эмполи - Торино: обзор матча 15 мая 2016
Эмполи
15.05.2016, воскресенье, 19:00
Италия. Серия А, 38 тур
2 : 1
Завершен
Торино
13'
М. Маккароне
54'
П. Зелински
56'
Ж. Оби
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эмполи - Торино
Замена
А. Пью
️️️️
М. Маккароне
77'
Замена
Р. Крунич
️️️️
Р. Сапонара
72'
71'
Замена
А. Фарнеруд
️️️️
Ж. Оби
Замена
Р. Маиелло
️️️️
Л. Паредес
62'
60'
Замена
Ч. Иммобиле
️️️️
Д. Мартинес
56'
ГОЛ! 2:1!
Ж. Оби
Пас отдал
Д. Дзаппакоста
ГОЛ! 2:0!
П. Зелински
Пас отдал
М. Маккароне
54'
40'
Замена
М. Бенасси
️️️️
Д. Базелли
Желтая карточка
Л. Паредес
36'
26'
Желтая карточка
Ж. Оби
ГОЛ! 1:0!
М. Маккароне
Пас отдал
Р. Сапонара
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эмполи
1
Маурицио Пульези
ВР
11
Даниэле Кроче
ВР
6
Мариу Руй
ЛЗ
21
Андреа Коста
ЦЗ
15
Урош Чосич
ЦЗ
5
Леандро Паредес
ОП
7
Петр Зелински
ЦП
17
Риккардо Сапонара
АП
20
Мануэль Пуччарелли
ЦФ
7
Массимо Маккароне
ЦФ
Главный тренер
Марко Джампаоло
Торино
93
Даниэле Паделли
ВР
24
Эмилиано Моретти
ЦЗ
18
Понтус Янссон
ЦЗ
15
Камиль Глик
ЦЗ
77
Давиде Дзаппакоста
ПЗ
10
Жоэль Оби
ЦП
33
Бруно Перес
ЦП
33
Даниэле Базелли
ЦП
14
Алессандро Гацци
ЦП
11
Андреа Белотти
ЦФ
77
Джозеф Мартинес
ЦФ
Главный тренер
Джампьеро Вентура
Эмполи
22
Альберто Пелаготти
ВР
32
Алессандро Джакомель
ЦЗ
27
Лука Биттанте
ЦЗ
31
Микеле Кампорезе
ЦЗ
26
Лоренцо Тонелли
ЦЗ
15
Лоренцо Ариаудо
ЦЗ
4
Самуэле Дамиани
ОП
8
Раффаэле Маиелло
ЦП
33
Раде Крунич
ЦП
24
Алессандро Пью
ЦФ
99
Роман Чантурия
ЦФ
Торино
1
Сальвадор Ичасо
ВР
12
Лука Кастеллацци
ВР
3
Кристиан Молинаро
ЛЗ
52
Никола Максимович
ЦЗ
24
Марко Бенасси
ЦП
18
Африйе Аква
ЦП
9
Александер Фарнеруд
ЦП
9
Чиро Иммобиле
ЦФ
3-1-1-1-2
1
Пульези
6
Мариу Руй
15
Чосич
21
Коста
5
Паредес
7
Зелински
17
Сапонара
7
Маккароне
20
Пуччарелли
4-4-2
93
Паделли
77
Дзаппакоста
18
Янссон
15
Глик
24
Моретти
33
Перес
33
Базелли
14
Гацци
10
Оби
77
Мартинес
11
Белотти
7
Маккароне
24
Пью
24
Пью
7
Маккароне
5
Паредес
8
Маиелло
8
Маиелло
5
Паредес
17
Сапонара
33
Крунич
33
Крунич
17
Сапонара
33
Базелли
24
Бенасси
24
Бенасси
33
Базелли
10
Оби
9
Фарнеруд
9
Фарнеруд
10
Оби
77
Мартинес
9
Иммобиле
9
Иммобиле
77
Мартинес
Остались в запасе
Эмполи
Торино
99
Роман Чантурия
ЦФ
4
Самуэле Дамиани
ОП
32
Алессандро Джакомель
ЦЗ
27
Лука Биттанте
ЦЗ
22
Альберто Пелаготти
ВР
31
Микеле Кампорезе
ЦЗ
26
Лоренцо Тонелли
ЦЗ
15
Лоренцо Ариаудо
ЦЗ
Главный тренер
Марко Джампаоло
1
Сальвадор Ичасо
ВР
12
Лука Кастеллацци
ВР
3
Кристиан Молинаро
ЛЗ
52
Никола Максимович
ЦЗ
18
Африйе Аква
ЦП
Главный тренер
Джампьеро Вентура
Остались в запасе
99
Роман Чантурия
ЦФ
4
Самуэле Дамиани
ОП
32
Алессандро Джакомель
ЦЗ
27
Лука Биттанте
ЦЗ
22
Альберто Пелаготти
ВР
31
Микеле Кампорезе
ЦЗ
26
Лоренцо Тонелли
ЦЗ
15
Лоренцо Ариаудо
ЦЗ
Остались в запасе
1
Сальвадор Ичасо
ВР
12
Лука Кастеллацци
ВР
3
Кристиан Молинаро
ЛЗ
52
Никола Максимович
ЦЗ
18
Африйе Аква
ЦП
Главный тренер
Марко Джампаоло
Главный тренер
Джампьеро Вентура
Статистика матча Эмполи - Торино
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Эмполи
Италия. Серия В, 12 тур
Эмполи
- : -
21.11.2026
Пиза
Италия. Серия В, 11 тур
Падова
2 : 2
07.11.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 10 тур
Эмполи
2 : 2
01.11.2026
Юве Стабиа
Италия. Серия В, 9 тур
Чезена
2 : 1
27.10.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 8 тур
Эмполи
0 : 2
23.10.2026
Виченца
Италия. Серия В, 7 тур
Асколи
1 : 1
17.10.2026
Эмполи
Торино
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
1 : 1
07.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 10 тур
Фрозиноне
2 : 0
01.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 9 тур
Торино
1 : 3
27.10.2026
Комо
Италия. Серия А, 8 тур
Торино
3 : 2
23.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 7 тур
Парма
0 : 3
19.10.2026
Торино
Информация о матче
Главный судья:
Франческо Паоло Сайя
(Палермо)
Стадион:
Карло Кастеллани
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