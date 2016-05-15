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Уотфорд - Сандерленд
Уотфорд - Сандерленд: обзор матча 15 мая 2016
Уотфорд
15.05.2016, воскресенье, 17:00
Англия. Премьер-лига, 38 тур
2 : 2
Завершен
Сандерленд
48'
С. Предль
61'
Т. Дини (П)
39'
Д. Родуэлл
51'
Д. Ленс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Уотфорд - Сандерленд
Желтая карточка
А. Гедиура
80'
Замена
Н. Амрабат
️️️️
Х. Мануэль Хурадо
80'
76'
Замена
Б. Джонс
️️️️
Д. Йедлин
Замена
М. Суарес
️️️️
А. Абди
66'
62'
Замена
Я. М'Вила
️️️️
С. Ларссон
ГОЛ с пенальти! 2:2!
Т. Дини
61'
52'
Замена
Д. Хонимэн
️️️️
Р. Гринвуд
51'
ГОЛ! 1:2!
Д. Ленс
Пас отдал
Д. Уотмор
ГОЛ! 1:1!
С. Предль
Пас отдал
А. Гедиура
48'
Замена
Х. Карлос Паредес
️️️️
К. Кэткарт
46'
39'
ГОЛ! 0:1!
Д. Родуэлл
Пас отдал
Д. Ленс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уотфорд
1
Эурелью Гомес
ВР
3
Мигель Бритос
ЦЗ
20
Крэйг Кэткарт
ЦЗ
4
Себастьян Предль
ЦЗ
15
Натан Аке
ЦЗ
14
Хосе Мануэль Хурадо
ЦП
26
Бен Уотсон
ЦП
22
Альмен Абди
ЦП
6
Адлан Гедиура
ЦП
14
Трой Дини
ЦФ
9
Одион Игало
ЦФ
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Сандерленд
1
Джордан Пикфорд
ВР
5
Ламин Коне
ЦЗ
16
Джон О'Ши
ЦЗ
2
ДеАндре Йедлин
ЦЗ
34
Томас Робсон
ЦП
7
Себастьян Ларссон
ЦП
6
Джек Родуэлл
ЦП
17
Джермейн Ленс
ЦП
37
Рис Гринвуд
ЦФ
20
Данкан Уотмор
ЦФ
14
Даме Н'Дойе
ЦФ
Главный тренер
Сэм Эллардайс
Уотфорд
25
Костел Пантилимон
ВР
4
Марио Суарес
ЦЗ
44
Хуан Карлос Паредес
ПЗ
12
Аллан Ньом
ПЗ
23
Стивен Бергейс
ЦП
21
Икечи Анья
ЦП
39
Нордин Амрабат
ЦФ
Сандерленд
1
Вито Манноне
ВР
30
Уэс Браун
ЦЗ
2
Билли Джонс
ЦЗ
6
Янн М'Вила
ОП
10
Джордж Хонимэн
ЦП
10
Вахби Хазри
ЦФ
9
Джермейн Дефо
ЦФ
4-4-2
1
Гомес
3
Бритос
4
Предль
15
Аке
20
Кэткарт
14
Хурадо
22
Абди
6
Гедиура
26
Уотсон
9
Игало
14
Дини
3-4-3
1
Пикфорд
5
Коне
16
О'Ши
2
Йедлин
7
Ларссон
6
Родуэлл
17
Ленс
34
Робсон
14
Н'Дойе
20
Уотмор
37
Гринвуд
22
Абди
4
Суарес
4
Суарес
22
Абди
20
Кэткарт
44
Паредес
44
Паредес
20
Кэткарт
14
Хурадо
39
Амрабат
39
Амрабат
14
Хурадо
2
Йедлин
2
Джонс
2
Джонс
2
Йедлин
7
Ларссон
6
М'Вила
6
М'Вила
7
Ларссон
37
Гринвуд
10
Хонимэн
10
Хонимэн
37
Гринвуд
Остались в запасе
Уотфорд
Сандерленд
25
Костел Пантилимон
ВР
12
Аллан Ньом
ПЗ
23
Стивен Бергейс
ЦП
21
Икечи Анья
ЦП
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
1
Вито Манноне
ВР
30
Уэс Браун
ЦЗ
10
Вахби Хазри
ЦФ
9
Джермейн Дефо
ЦФ
Главный тренер
Сэм Эллардайс
Остались в запасе
25
Костел Пантилимон
ВР
12
Аллан Ньом
ПЗ
23
Стивен Бергейс
ЦП
21
Икечи Анья
ЦП
Остались в запасе
1
Вито Манноне
ВР
30
Уэс Браун
ЦЗ
10
Вахби Хазри
ЦФ
9
Джермейн Дефо
ЦФ
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Главный тренер
Сэм Эллардайс
Статистика матча Уотфорд - Сандерленд
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
- : -
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Уотфорд
1 : 0
03.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вулверхэмптон
1 : 0
24.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Уотфорд
2 : 0
17.10.2026
Чарльтон
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Лига Европы, 4 тур
Сандерленд
0 : 2
05.11.2026
Динамо Загреб
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ковентри
3 : 1
31.10.2026
Сандерленд
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Информация о матче
Главный судья:
Кевин Фрэнд
(Лестершир)
Стадион:
Викарэйдж Роад
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