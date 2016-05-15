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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Армавир - Луч
Армавир - Луч: обзор матча 15 мая 2016
Армавир
15.05.2016, воскресенье, 17:00
Россия. ФНЛ, 37 тур
2 : 0
Завершен
Луч
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Армавир - Луч
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Армавир
Россия. Кубок, 1/256 финала
Динамо Ставрополь
3 : 0
17.08.2022
Армавир
Россия. ФНЛ, 27 тур
Балтика
2 : 0
15.03.2020
Армавир
Россия. ФНЛ, 26 тур
Армавир
1 : 0
09.03.2020
Факел
Россия. ФНЛ, 25 тур
Чайка
1 : 0
23.11.2019
Армавир
Россия. ФНЛ, 24 тур
Армавир
2 : 1
17.11.2019
Торпедо
Луч
Россия. ФНЛ, 27 тур
Факел
1 : 0
15.03.2020
Луч
Россия. ФНЛ, 26 тур
Чайка
1 : 1
09.03.2020
Луч
Россия. ФНЛ, 25 тур
Торпедо
0 : 2
23.11.2019
Луч
Россия. ФНЛ, 24 тур
Спартак-2
0 : 2
17.11.2019
Луч
Россия. ФНЛ, 23 тур
Шинник
3 : 1
13.11.2019
Луч
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