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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Кьево - Болонья
Кьево - Болонья: обзор матча 15 мая 2016
Кьево
15.05.2016, воскресенье, 19:00
Италия. Серия А, 38 тур
0 : 0
Завершен
Болонья
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кьево - Болонья
83'
Замена
А. Маттиа Табакки
️️️️
Э. Джаккерини
71'
Замена
Э. Пульгар
️️️️
А. Мунье
Замена
Р. Инглесе
️️️️
А. Флоро Флорес
65'
Замена
Р. Меджиорини
️️️️
С. Пеллисьер
61'
49'
Замена
К. Суньига
️️️️
А. Масина
45'
Желтая карточка
Э. Джаккерини
Замена
Ф. Коста
️️️️
Д. Сардо
38'
Желтая карточка
П. М'Поку
37'
Желтая карточка
Д. Сардо
34'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кьево
90
Андреа Секулин
ВР
2
Николас Сполли
ЦЗ
5
Алессандро Гамберини
ЦЗ
29
Фабрицио Каччиаторе
ЦЗ
20
Дженнаро Сардо
ПЗ
69
Никола Ригони
ОП
56
Перпарим Хетемай
ЦП
3
Джампьеро Пинци
ЦП
31
Серджио Пеллисьер
ЦФ
9
Антонио Флоро Флорес
ЦФ
40
Поль-Жозе М'Поку
ЦФ
Главный тренер
Роландо Маран
Болонья
83
Антонио Миранте
ВР
25
Адам Масина
ЛЗ
25
Алекс Феррари
ЦЗ
13
Лука Россеттини
ЦЗ
17
Эмиль Крафт
ПЗ
40
Антони Мунье
ЦП
15
Эмануэле Джаккерини
ЦП
4
Маттео Бриги
ЦП
12
Лоренцо Крисетиг
ЦП
20
Франческо Бриенца
ЦФ
10
Сержио Флоккари
ЦФ
Главный тренер
Роберто Донадони
Кьево
32
Вальтер Брессан
ВР
1
Альбано Биццарри
ВР
4
Филиппо Коста
ЦЗ
44
Никола Нинкович
АП
45
Роберто Инглесе
ЦФ
69
Риккардо Меджиорини
ЦФ
Болонья
1
Мухамаду Сарр
ВР
1
Деян Стоянович
ВР
19
Кевин Констан
ЛЗ
31
Риккардо Кестаро
ЦЗ
15
Ибрахима Мбайе
ПЗ
18
Камило Суньига
ЛП
5
Эрик Пульгар
ОП
8
Сафир Таидер
ЦП
29
Антонио Калабрезе
ЦФ
98
Аарон Маттиа Табакки
ЦФ
99
Роберт Аквафреска
ЦФ
4-1-2-3
90
Секулин
2
Сполли
5
Гамберини
29
Каччиаторе
20
Сардо
69
Ригони
56
Хетемай
3
Пинци
40
М'Поку
9
Флоро Флорес
31
Пеллисьер
4-4-2
83
Миранте
17
Крафт
25
Феррари
13
Россеттини
25
Масина
15
Джаккерини
4
Бриги
12
Крисетиг
40
Мунье
10
Флоккари
20
Бриенца
20
Сардо
4
Коста
4
Коста
20
Сардо
9
Флоро Флорес
45
Инглесе
45
Инглесе
9
Флоро Флорес
31
Пеллисьер
69
Меджиорини
69
Меджиорини
31
Пеллисьер
15
Джаккерини
98
Табакки
98
Табакки
15
Джаккерини
25
Масина
18
Суньига
18
Суньига
25
Масина
40
Мунье
5
Пульгар
5
Пульгар
40
Мунье
Остались в запасе
Кьево
Болонья
44
Никола Нинкович
АП
32
Вальтер Брессан
ВР
1
Альбано Биццарри
ВР
Главный тренер
Роландо Маран
31
Риккардо Кестаро
ЦЗ
29
Антонио Калабрезе
ЦФ
1
Мухамаду Сарр
ВР
1
Деян Стоянович
ВР
19
Кевин Констан
ЛЗ
15
Ибрахима Мбайе
ПЗ
8
Сафир Таидер
ЦП
99
Роберт Аквафреска
ЦФ
Главный тренер
Роберто Донадони
Остались в запасе
44
Никола Нинкович
АП
32
Вальтер Брессан
ВР
1
Альбано Биццарри
ВР
Остались в запасе
31
Риккардо Кестаро
ЦЗ
29
Антонио Калабрезе
ЦФ
1
Мухамаду Сарр
ВР
1
Деян Стоянович
ВР
19
Кевин Констан
ЛЗ
15
Ибрахима Мбайе
ПЗ
8
Сафир Таидер
ЦП
99
Роберт Аквафреска
ЦФ
Главный тренер
Роландо Маран
Главный тренер
Роберто Донадони
Статистика матча Кьево - Болонья
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Кьево
Италия. Кубок, 1/32 финала
Кальяри
2 : 1
18.08.2019
Кьево
Италия. Серия А, 38 тур
Фрозиноне
0 : 0
25.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 37 тур
Кьево
0 : 0
19.05.2019
Сампдория
Италия. Серия А, 36 тур
Интер
2 : 0
13.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 35 тур
Кьево
0 : 4
04.05.2019
СПАЛ
Болонья
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Болонья
2 : 1
31.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 7 тур
Болонья
1 : 3
17.10.2026
Интер
Информация о матче
Стадион:
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