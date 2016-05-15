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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Эспаньол - Эйбар
Эспаньол - Эйбар: обзор матча 15 мая 2016
Эспаньол
15.05.2016, воскресенье, 20:00
Испания. Примера, 38 тур
4 : 2
Завершен
Эйбар
13'
Ж. Морено
32'
М. Асенсио
66'
М. Асенсио
76'
Ж. Морено
57'
Борха (П)
90'
С. Энрих
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эспаньол - Эйбар
90'
Желтая карточка
Г. Эскаланте
90'
ГОЛ! 4:2!
С. Энрих
Пас отдал
А. Гонсалес
Желтая карточка
Робер
85'
ГОЛ! 4:1!
Ж. Морено
Пас отдал
М. Асенсио
76'
70'
Замена
Г. Эскаланте
️️️️
Д. Гарсия
68'
Замена
Т. Инуи
️️️️
А. Луна
ГОЛ! 3:1!
М. Асенсио
Пас отдал
В. Санчес
66'
Желтая карточка
Э. Перес
60'
Желтая карточка
Э. Роко
57'
57'
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Борха
46'
Замена
А. Капа
️️️️
Б. Экиза
Желтая карточка
В. Санчес
43'
ГОЛ! 2:0!
М. Асенсио
Пас отдал
Ж. Морено
32'
30'
Желтая карточка
М. дос Сантос
20'
Желтая карточка
Борха
ГОЛ! 1:0!
Ж. Морено
Пас отдал
В. Санчес
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эспаньол
13
Пау Лопес
ВР
5
Рубен Дуарте
ЛЗ
6
Оскар Дуарте
ЦЗ
27
Альваро Гонсалес
ЦЗ
3
Энцо Роко
ЦЗ
18
Папакоули Диоп
ОП
21
Хави Лопес
ЦП
4
Виктор Санчес
ЦП
10
Марко Асенсио
ПВ
7
Жерар Морено
ЦФ
30
Эрнан Перес
ЦФ
Главный тренер
Константин Гылкэ
Эйбар
1
Ирурета
ВР
13
Антонио Луна
ЛЗ
17
Давид Юнка
ЛЗ
5
Борха Экиза
ЦЗ
15
Ион Ансотеги
ЦЗ
15
Мауро дос Сантос
ЦЗ
8
Адриан Гонсалес
ЦП
20
Кеко
ЦП
14
Дани Гарсия
ЦП
17
Борха
ЦФ
9
Серхио Энрих
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Эспаньол
1
Гедрюс Арлаускис
ВР
27
Виктор Альварес
ЛЗ
3
Робер
ПЗ
19
Хоан Хордан
ЦП
8
Сальвадор Севилья
ЦП
18
Пако Монтанье
ЦП
14
Мамаду Силла
ЦФ
Эйбар
13
Асьер Риесго
ВР
2
Александар Пантич
ЦЗ
2
Андер Капа
ПЗ
14
Такаши Инуи
ЛВ
8
Гонсало Эскаланте
ЦП
11
Сауль
ЦП
24
Хота
ПВ
4-1-2-1-2
13
Лопес
5
Дуарте
27
Гонсалес
3
Роко
6
Дуарте
18
Диоп
21
Лопес
4
Санчес
10
Асенсио
30
Перес
7
Морено
3-2-3-2
1
Ирурета
5
Экиза
15
Ансотеги
15
дос Сантос
13
Луна
17
Юнка
8
Гонсалес
20
Кеко
14
Дани Гарсия
9
Энрих
17
Борха
5
Экиза
2
Капа
2
Капа
5
Экиза
14
Дани Гарсия
8
Эскаланте
8
Эскаланте
14
Дани Гарсия
13
Луна
14
Инуи
14
Инуи
13
Луна
Остались в запасе
Эспаньол
Эйбар
3
Робер
ПЗ
1
Гедрюс Арлаускис
ВР
27
Виктор Альварес
ЛЗ
19
Хоан Хордан
ЦП
8
Сальвадор Севилья
ЦП
18
Пако Монтанье
ЦП
14
Мамаду Силла
ЦФ
Главный тренер
Константин Гылкэ
24
Хота
ПВ
13
Асьер Риесго
ВР
2
Александар Пантич
ЦЗ
11
Сауль
ЦП
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Остались в запасе
3
Робер
ПЗ
1
Гедрюс Арлаускис
ВР
27
Виктор Альварес
ЛЗ
19
Хоан Хордан
ЦП
8
Сальвадор Севилья
ЦП
18
Пако Монтанье
ЦП
14
Мамаду Силла
ЦФ
Остались в запасе
24
Хота
ПВ
13
Асьер Риесго
ВР
2
Александар Пантич
ЦЗ
11
Сауль
ЦП
Главный тренер
Константин Гылкэ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Статистика матча Эспаньол - Эйбар
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Эспаньол
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 9 тур
Эспаньол
0 : 1
17.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Эйбар
Испания. Сегунда, 15 тур
Жирона
- : -
22.11.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 14 тур
Эйбар
1 : 1
15.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 12 тур
Эйбар
1 : 1
31.10.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 11 тур
Кордоба
2 : 0
24.10.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 10 тур
Эйбар
1 : 1
17.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 9 тур
Овьедо
3 : 1
12.10.2026
Эйбар
Информация о матче
Главный судья:
Марио Мелеро Лопес
(Малага)
Стадион:
Стейдж Фронт
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