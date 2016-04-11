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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Оренбург - Тюмень
Оренбург - Тюмень: обзор матча 11 апреля 2016
Оренбург
11.04.2016, понедельник, 15:00
Россия. ФНЛ, 31 тур
1 : 1
Завершен
Тюмень
53'
Х. Аппаев
81'
А. Павленко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Оренбург - Тюмень
90'
+4
Замена
П. Маслов
️️️️
Д. Кленкин
90'
+3
Замена
А. Куликов
️️️️
А. Шляпкин
90'
Замена
П. Шакуро
️️️️
А. Павленко
Замена
А. Кобялко
️️️️
А. Друзин
83'
Замена
И. Маркелов
️️️️
В. Парняков
82'
81'
ГОЛ! 1:1!
А. Павленко
Желтая карточка
В. Парняков
80'
73'
Замена
Г. Кучиев
️️️️
А. Чуканов
Замена
Н. Саталкин
️️️️
Х. Аппаев
73'
Желтая карточка
Н. Саталкин
73'
Замена
Р. Воробьев
️️️️
М. Шогенов
58'
ГОЛ! 1:0!
Х. Аппаев
53'
36'
Желтая карточка
В. Кичин
Желтая карточка
Х. Аппаев
36'
31'
Желтая карточка
Н. Теленков
Желтая карточка
М. Шогенов
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Оренбург
98
Дмитрий Абакумов
ВР
2
Владимир Полуяхтов
ЛЗ
58
Адесойе Ойеволе
ЦЗ
10
Владимир Парняков
ЦЗ
15
Дмитрий Андреев
ЦЗ
12
Андрей Малых
ПЗ
8
Вадим Афонин
ОП
8
Марат Шогенов
ЦП
30
Алексей Друзин
ЦП
14
Игорь Коронов
ПП
14
Хызыр Аппаев
ЦФ
Главный тренер
Роберт Евдокимов
Тюмень
35
Артем Смирнов
ВР
2
Валерий Кичин
ЛЗ
4
Роман Локтионов
ЦЗ
77
Андрей Павленко
ЦЗ
57
Руслан Абазов
ПЗ
20
Никита Теленков
ЛП
4
Данил Кленкин
ЦП
13
Алексей Шляпкин
ЦП
27
Иван Чудин
ЦП
7
Андреа Чуканов
АП
9
Хасан Мамтов
ЦФ
Главный тренер
Александр Ивченко
Оренбург
9
Александр Руденко
ВР
88
Иван Маркелов
ЛВ
3
Камалутдин Ахмедов
ЦП
17
Артурс Зюзинс
ЦП
84
Роман Воробьев
ЦП
87
Никита Саталкин
АП
22
Антон Кобялко
ЦФ
Тюмень
35
Игорь Телков
ВР
90
Павел Шакуро
ЦЗ
91
Александр Куликов
ЦЗ
39
Павел Маслов
ЦЗ
8
Андрей Полин
ЦП
19
Георгий Кучиев
ЦФ
3-3-3-1
98
Абакумов
58
Ойеволе
10
Парняков
15
Андреев
2
Полуяхтов
8
Афонин
12
Малых
8
Шогенов
30
Друзин
14
Коронов
14
Аппаев
4-4-1-1
35
Смирнов
57
Абазов
4
Локтионов
77
Павленко
2
Кичин
4
Кленкин
13
Шляпкин
27
Чудин
20
Теленков
7
Чуканов
9
Мамтов
8
Шогенов
84
Воробьев
84
Воробьев
8
Шогенов
14
Аппаев
87
Саталкин
87
Саталкин
14
Аппаев
10
Парняков
88
Маркелов
88
Маркелов
10
Парняков
30
Друзин
22
Кобялко
22
Кобялко
30
Друзин
7
Чуканов
19
Кучиев
19
Кучиев
7
Чуканов
77
Павленко
90
Шакуро
90
Шакуро
77
Павленко
13
Шляпкин
91
Куликов
91
Куликов
13
Шляпкин
4
Кленкин
39
Маслов
39
Маслов
4
Кленкин
Остались в запасе
Оренбург
Тюмень
9
Александр Руденко
ВР
3
Камалутдин Ахмедов
ЦП
17
Артурс Зюзинс
ЦП
Главный тренер
Роберт Евдокимов
8
Андрей Полин
ЦП
35
Игорь Телков
ВР
Главный тренер
Александр Ивченко
Остались в запасе
9
Александр Руденко
ВР
3
Камалутдин Ахмедов
ЦП
17
Артурс Зюзинс
ЦП
Остались в запасе
8
Андрей Полин
ЦП
35
Игорь Телков
ВР
Главный тренер
Роберт Евдокимов
Главный тренер
Александр Ивченко
Статистика матча Оренбург - Тюмень
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
- : -
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
Оренбург
2 : 1
28.10.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Родина
2 : 2
19.10.2026
Оренбург
Тюмень
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 13 тур
Иртыш
1 : 2
10.10.2026
Тюмень
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 12 тур
Тюмень
0 : 1
03.10.2026
Зенит-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 11 тур
Торпедо Миасс
2 : 0
26.09.2026
Тюмень
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 10 тур
Тюмень
2 : 1
19.09.2026
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2 : 3
13.09.2026
Тюмень
Информация о матче
Главный судья:
Василий Казарцев
(Санкт-Петербург)
Стадион:
Газовик
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