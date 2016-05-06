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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Анжи (мол) - Зенит (мол)
Анжи (мол) - Зенит (мол): обзор матча 06 мая 2016
Анжи (мол)
06.05.2016, пятница, 16:00
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
2 : 1
Завершен
Зенит (мол)
20'
Т. Мусалов
33'
Т. Джамалутдинов
68'
Н. Андреев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Анжи (мол) - Зенит (мол)
82'
Желтая карточка
А. Сумин
Замена
А. Ярикбаев
️️️️
Д. Дибиргаджиев
80'
78'
Замена
А. Сумин
️️️️
А. Поникаров
Замена
Т. Патахов
️️️️
Ч. Агабалаев
73'
70'
Замена
Н. Тарасов
️️️️
Д. Зуев
68'
ГОЛ! 2:1!
Н. Андреев
Замена
С. Алиев
️️️️
Т. Мусалов
67'
62'
Замена
Ю. Козлов
️️️️
П. Назимов
62'
Замена
Н. Андреев
️️️️
Д. Ящук
52'
Замена
В. Ярошенко
️️️️
В. Горулев
46'
Замена
С. Иванов
️️️️
С. Бугриев
46'
Замена
В. Никитин
️️️️
П. Осипов
Замена
Д. Сангаджиев
️️️️
Т. Джамалутдинов
46'
Желтая карточка
Ш. Гайдаров
35'
ГОЛ! 2:0!
Т. Джамалутдинов
33'
Желтая карточка
М. Саидов
23'
ГОЛ! 1:0!
Т. Мусалов
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Анжи (мол)
1
Мехти Дженетов
ВР
45
Нарула Джарулаев
ЦЗ
5
Магомед Эльмурзаев
ЦЗ
4
Антон Белов
ЦЗ
75
Тагир Мусалов
ЛП
70
Чингиз Агабалаев
ЛВ
88
Шахбан Гайдаров
ОП
47
Тамирлан Джамалутдинов
ЦП
49
Юрий Кузьмин
ЦП
59
Мариз Саидов
ЦФ
9
Джамал Дибиргаджиев
ЦФ
Главный тренер
Михаил Маркаров
Зенит (мол)
78
Александр Васютин
ВР
53
Михаил Слащев
ЦЗ
3
Сергей Бугриев
ЦЗ
84
Феликс Шалимов
ЦЗ
7
Артем Поникаров
ПЗ
77
Даниил Зуев
ОП
91
Данила Ящук
ЦП
73
Павел Осипов
ЦП
8
Виталий Горулев
ЦП
43
Павел Назимов
ЦФ
36
Станислав Крапухин
ЦФ
Главный тренер
Игорь Симутенков
Анжи (мол)
33
Мухарбек Бураев
ВР
56
Михаил Решетняк
ЦЗ
74
Дмитрий Донцов
ЦЗ
78
Тимур Патахов
ЦП
67
Алан Ярикбаев
ЦП
63
Дорджи Сангаджиев
ЦП
11
Рашид Магомедов
ЦФ
9
Саид Алиев
ЦФ
Зенит (мол)
31
Михаил Кизеев
ВР
69
Владислав Никитин
ЦЗ
45
Артем Водянников
ЦЗ
32
Артем Сумин
ЦЗ
2
Николай Тарасов
ЦЗ
7
Никита Андреев
ЦЗ
85
Юрий Козлов
ЦП
33
Валерий Ярошенко
ЦП
47
Сергей Иванов
ЦП
3-1-3-1-2
1
Дженетов
45
Джарулаев
5
Эльмурзаев
4
Белов
88
Гайдаров
75
Мусалов
49
Кузьмин
47
Джамалутдинов
70
Агабалаев
9
Дибиргаджиев
59
Саидов
4-1-3-2
78
Васютин
7
Поникаров
3
Бугриев
84
Шалимов
53
Слащев
77
Зуев
91
Ящук
73
Осипов
8
Горулев
36
Крапухин
43
Назимов
70
Агабалаев
78
Патахов
78
Патахов
70
Агабалаев
9
Дибиргаджиев
67
Ярикбаев
67
Ярикбаев
9
Дибиргаджиев
47
Джамалутдинов
63
Сангаджиев
63
Сангаджиев
47
Джамалутдинов
75
Мусалов
9
Алиев
9
Алиев
75
Мусалов
73
Осипов
69
Никитин
69
Никитин
73
Осипов
7
Поникаров
32
Сумин
32
Сумин
7
Поникаров
77
Зуев
2
Тарасов
2
Тарасов
77
Зуев
43
Назимов
85
Козлов
85
Козлов
43
Назимов
91
Ящук
7
Андреев
7
Андреев
91
Ящук
8
Горулев
33
Ярошенко
33
Ярошенко
8
Горулев
3
Бугриев
47
Иванов
47
Иванов
3
Бугриев
Остались в запасе
Анжи (мол)
Зенит (мол)
56
Михаил Решетняк
ЦЗ
11
Рашид Магомедов
ЦФ
74
Дмитрий Донцов
ЦЗ
33
Мухарбек Бураев
ВР
Главный тренер
Михаил Маркаров
45
Артем Водянников
ЦЗ
31
Михаил Кизеев
ВР
Главный тренер
Игорь Симутенков
Остались в запасе
56
Михаил Решетняк
ЦЗ
11
Рашид Магомедов
ЦФ
74
Дмитрий Донцов
ЦЗ
33
Мухарбек Бураев
ВР
Остались в запасе
45
Артем Водянников
ЦЗ
31
Михаил Кизеев
ВР
Главный тренер
Михаил Маркаров
Главный тренер
Игорь Симутенков
Статистика матча Анжи (мол) - Зенит (мол)
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Анжи (мол)
Россия. Молодежное первенство, 30 тур
Анжи (мол)
1 : 0
26.05.2019
Урал (мол)
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
Рубин (мол)
0 : 2
20.05.2019
Анжи (мол)
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Анжи (мол)
0 : 2
10.05.2019
Арсенал Т (мол)
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Енисей (мол)
3 : 0
03.05.2019
Анжи (мол)
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Анжи (мол)
0 : 2
27.04.2019
Ростов (мол)
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Зенит (мол)
- : -
20.11.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Зенит (мол)
3 : 0
06.11.2026
Факел (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Динамо (мол)
2 : 2
30.10.2026
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Нижний Новгород (мол)
1 : 2
23.10.2026
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Зенит (мол)
7 : 1
16.10.2026
Алмаз-Антей
Россия. МФЛ, 25 тур
Локомотив (мол)
1 : 3
09.10.2026
Зенит (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Владимир Шамара
(Ростов-на-Дону)
Стадион:
Анжи-Арена (поле №3)
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2025.11.07 17:10
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