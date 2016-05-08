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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Севилья - Гранада
Севилья - Гранада: обзор матча 08 мая 2016
Севилья
08.05.2016, воскресенье, 18:00
Испания. Примера, 37 тур
1 : 4
Завершен
Гранада
73'
Д. Гонсалес
45+1'
И. Куэнка
79'
Ж. Бабен
85'
Ю. Эль-Араби (П)
88'
И. Куэнка
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Севилья - Гранада
88'
ГОЛ! 1:4!
И. Куэнка
Желтая карточка
Д. Фигейраш
85'
85'
ГОЛ с пенальти! 1:3!
Ю. Эль-Араби
82'
Замена
Р. Крхин
️️️️
Р. Рочина
Желтая карточка
Д. Карришу
79'
79'
ГОЛ! 1:2!
Ж. Бабен
Пас отдал
И. Куэнка
Замена
Д. Карришу
️️️️
Н. Пареха
78'
76'
Замена
Ф. Рико
️️️️
Р. Перес
76'
Замена
Д. Ломбан
️️️️
К. Бираги
Замена
Д. Гонсалес
️️️️
Х. Муньос Муньос
73'
ГОЛ! 1:1!
Д. Гонсалес
Пас отдал
С. Эскудеро
73'
Замена
К. Фернандес Луна
️️️️
Ф. Льоренте
63'
Желтая карточка
Т. Колоджейчак
58'
45'
+1
ГОЛ! 0:1!
И. Куэнка
Пас отдал
Ю. Эль-Араби
Желтая карточка
К. Санчес
40'
39'
Желтая карточка
А. Дукуре
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Севилья
34
Бету
ВР
18
Серхио Эскудеро
ЛЗ
15
Тимоти Колоджейчак
ЦЗ
90
Диого Фигейраш
ЦЗ
2
Николас Пареха
ЦЗ
22
Евгений Коноплянка
ЛВ
41
Себастьян Кристофоро
ЦП
10
Висенте Иборра
ЦП
16
Курро Санчес
ПВ
18
Хуан Муньос Муньос
ЦФ
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Гранада
1
Андрес
ВР
3
Кристиано Бираги
ЛЗ
20
Рикарду Кошта
ЦЗ
3
Жан-Сильвен Бабен
ЦЗ
13
Мигел Лопеш
ПАЗ
7
Адальберто Пеньяранда
ЛВ
21
Рубен Перес
ЦП
6
Абдулайе Дукуре
ЦП
16
Рубен Рочина
ПВ
19
Юссеф Эль-Араби
ЦФ
7
Исаак Куэнка
РФ
Главный тренер
Хосе Мануэль Гонсалес Лопес
Севилья
15
Серхио Рико
ВР
16
Диего Гонсалес
ЦЗ
23
Коке
ПЗ
11
Эвер Банега
ЦП
23
Даниэль Карришу
ЦП
14
Карлос Фернандес Луна
ЦФ
Гранада
88
Хесус Фернандес
ВР
18
Давид Ломбан
ЦЗ
20
Роберт Ибаньес
ЦП
21
Рене Крхин
ЦП
4
Фран Рико
ПП
7
Эдгар Мендес
ПП
18
Давид Баррал
ЦФ
4-2-2-2
34
Бету
18
Эскудеро
90
Фигейраш
2
Пареха
15
Колоджейчак
41
Кристофоро
10
Иборра
22
Коноплянка
16
Санчес
12
Льоренте
18
Муньос Муньос
3-1-2-2-2
1
Андрес
20
Кошта
3
Бабен
3
Бираги
13
Лопеш
21
Перес
6
Дукуре
16
Рочина
7
Пеньяранда
7
Куэнка
19
Эль-Араби
18
Муньос Муньос
16
Гонсалес
16
Гонсалес
18
Муньос Муньос
2
Пареха
23
Карришу
23
Карришу
2
Пареха
12
Льоренте
14
Фернандес Луна
14
Фернандес Луна
12
Льоренте
3
Бираги
18
Ломбан
18
Ломбан
3
Бираги
16
Рочина
21
Крхин
21
Крхин
16
Рочина
21
Перес
4
Рико
4
Рико
21
Перес
Остались в запасе
Севилья
Гранада
15
Серхио Рико
ВР
23
Коке
ПЗ
11
Эвер Банега
ЦП
Главный тренер
Унаи Эмери
88
Хесус Фернандес
ВР
20
Роберт Ибаньес
ЦП
7
Эдгар Мендес
ПП
18
Давид Баррал
ЦФ
Главный тренер
Хосе Мануэль Гонсалес Лопес
Остались в запасе
15
Серхио Рико
ВР
23
Коке
ПЗ
11
Эвер Банега
ЦП
Остались в запасе
88
Хесус Фернандес
ВР
20
Роберт Ибаньес
ЦП
7
Эдгар Мендес
ПП
18
Давид Баррал
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Главный тренер
Хосе Мануэль Гонсалес Лопес
Статистика матча Севилья - Гранада
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Испания. Примера, 8 тур
Леванте
3 : 3
12.10.2026
Севилья
Гранада
Испания. Сегунда, 15 тур
Сабадель
- : -
21.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 14 тур
Гранада
1 : 0
15.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 12 тур
Эльденсе
0 : 2
01.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 10 тур
Гранада
2 : 0
18.10.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 9 тур
Бургос
0 : 1
12.10.2026
Гранада
Информация о матче
Главный судья:
Альберто Ундиано Мальенко
(Памплона)
Стадион:
Рамон Санчес Писхуан
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