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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Де Графсхап - Аякс
Де Графсхап - Аякс: обзор матча 08 мая 2016
Де Графсхап
08.05.2016, воскресенье, 15:30
Голландия. Эредивизие, 34 тур
1 : 1
Завершен
Аякс
16'
А. Юнес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Де Графсхап - Аякс
72'
Замена
В. Фишер
️️️️
В. Черны
66'
Замена
А. Эль-Гази
️️️️
А. Милик
57'
Замена
Х. Ридевальд
️️️️
М. Дийкс
16'
ГОЛ! 0:1!
А. Юнес
Начало матча
Статистика матча Де Графсхап - Аякс
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Де Графсхап
Нидерланды. Эредивизие, Переходные матчи
Алмере Сити
3 : 1
06.05.2026
Де Графсхап
Нидерланды. Кубок, 1/8 финала
Де Графсхап
0 : 2
16.01.2025
Хераклес
Голландия. Эредивизие, 33 тур
Де Графсхап
1 : 4
15.05.2019
Аякс
Голландия. Эредивизие, 34 тур
Витесс
6 : 1
12.05.2019
Де Графсхап
Голландия. Эредивизие, 32 тур
Де Графсхап
1 : 0
23.04.2019
Эммен
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Аякс
- : -
22.11.2026
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Твенте
2 : 2
08.11.2026
Аякс
Лига конференций, 3 тур
Мидтьюлланд
1 : 6
05.11.2026
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Аякс
1 : 0
31.10.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Спарта
1 : 2
25.10.2026
Аякс
Лига конференций, 2 тур
Аякс
2 : 0
22.10.2026
Аталанта
Информация о матче
Стадион:
Де Вейверберг
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Аякс
Эредивизи Нидерланды: шансы «Твенте» и «Аякса» на победу в матче 12 тура
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