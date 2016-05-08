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Тоттенхэм - Саутгемптон
Тоттенхэм - Саутгемптон: обзор матча 08 мая 2016
Тоттенхэм
08.05.2016, воскресенье, 15:30
Англия. Премьер-лига, 37 тур
1 : 2
Завершен
Саутгемптон
16'
Х. Сон
31'
С. Дэвис
72'
С. Дэвис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тоттенхэм - Саутгемптон
86'
Замена
Д. Уорд-Проус
️️️️
Д. Тадич
83'
Желтая карточка
Ш. Лонг
Замена
Н. Шадли
️️️️
Р. Мэйсон
78'
74'
Желтая карточка
О. Ромеу
72'
ГОЛ! 1:2!
С. Дэвис
Пас отдал
Д. Тадич
65'
Замена
Г. Пелле
️️️️
С. Мане
Замена
К. Н'Жи
️️️️
Х. Сон
65'
58'
Замена
О. Ромеу
️️️️
Й. Класи
50'
Желтая карточка
С. Мане
31'
ГОЛ! 1:1!
С. Дэвис
Пас отдал
Д. Тадич
ГОЛ! 1:0!
Х. Сон
Пас отдал
Э. Ламела
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тоттенхэм
1
Уго Льорис
ВР
3
Дэнни Роуз
ЛЗ
15
Эрик Дайер
ЦЗ
23
Тоби Алдервейрелд
ЦЗ
14
Ян Вертонген
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
7
Хын-Мин Сон
ЛВ
8
Райан Мэйсон
ОП
24
Кристиан Эриксен
АП
9
Эрик Ламела
ПВ
9
Гарри Кейн
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Саутгемптон
17
Фрэйзер Форстер
ВР
5
Райан Бертранд
ЛЗ
6
Жозе Фонте
ЦЗ
4
Вирджил ван Дейк
ЦЗ
15
Куко Мартина
ЦЗ
10
Душан Тадич
ЛВ
10
Садио Мане
ЛВ
10
Стивен Дэвис
ЦП
8
Йорди Класи
ЦП
2
Виктор Ваньяма
ЦП
7
Шейн Лонг
ЦФ
Главный тренер
Рональд Куман
Тоттенхэм
13
Михел Ворм
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
6
Кевин Виммер
ЦЗ
4
Гарри Уинкс
ЦП
14
Том Кэрролл
ЦП
89
Насер Шадли
ЦП
9
Клинтон Н'Жи
ПВ
Саутгемптон
1
Маартен Стекеленбург
ВР
4
Мая Йошида
ЦЗ
21
Седрик Соареш
ПЗ
30
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
21
Ориоль Ромеу
ЦП
9
Грациано Пелле
ЦФ
32
Чарли Остин
ЦФ
3-3-3-1
1
Льорис
15
Дайер
23
Алдервейрелд
14
Вертонген
3
Роуз
8
Мэйсон
2
Уокер
7
Сон
24
Эриксен
9
Ламела
9
Кейн
4-3-2-1
17
Форстер
6
Фонте
4
ван Дейк
15
Мартина
5
Бертранд
10
Дэвис
8
Класи
2
Ваньяма
10
Тадич
10
Мане
7
Лонг
7
Сон
9
Н'Жи
9
Н'Жи
7
Сон
8
Мэйсон
89
Шадли
89
Шадли
8
Мэйсон
10
Тадич
30
Уорд-Проус
30
Уорд-Проус
10
Тадич
8
Класи
21
Ромеу
21
Ромеу
8
Класи
10
Мане
9
Пелле
9
Пелле
10
Мане
Остались в запасе
Тоттенхэм
Саутгемптон
13
Михел Ворм
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
6
Кевин Виммер
ЦЗ
4
Гарри Уинкс
ЦП
14
Том Кэрролл
ЦП
Главный тренер
Маурисио Почеттино
1
Маартен Стекеленбург
ВР
4
Мая Йошида
ЦЗ
21
Седрик Соареш
ПЗ
32
Чарли Остин
ЦФ
Главный тренер
Рональд Куман
Остались в запасе
13
Михел Ворм
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
6
Кевин Виммер
ЦЗ
4
Гарри Уинкс
ЦП
14
Том Кэрролл
ЦП
Остались в запасе
1
Маартен Стекеленбург
ВР
4
Мая Йошида
ЦЗ
21
Седрик Соареш
ПЗ
32
Чарли Остин
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Главный тренер
Рональд Куман
Статистика матча Тоттенхэм - Саутгемптон
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
- : -
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Манчестер Юнайтед
1 : 1
10.10.2026
Тоттенхэм
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
- : -
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Саутгемптон
0 : 0
17.10.2026
Болтон
Информация о матче
Главный судья:
Джонатан Мосс
(Вест-Йоркшир)
Стадион:
Уайт Харт Лэйн
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 1
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