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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Базель - Тун
Базель - Тун: обзор матча 10 мая 2016
Базель
10.05.2016, вторник, 20:45
Швейцария. Суперлига, 33 тур
1 : 1
Завершен
Тун
81'
Б. Бьярнасон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Базель - Тун
Желтая карточка
М. Сухи
84'
ГОЛ! 1:0!
Б. Бьярнасон
81'
Начало матча
Статистика матча Базель - Тун
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
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Лига конференций, 2 тур
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0 : 1
22.10.2026
Хайдук
Информация о матче
Стадион:
Сент Якоб-Парк
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