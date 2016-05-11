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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Шахтер - Крумкачи
Шахтер - Крумкачи: обзор матча 11 мая 2016
Шахтер
11.05.2016, среда, 18:30
Беларусь. Высшая лига, 7 тур
0 : 2
Завершен
Крумкачи
Матч
Статистика
Личные встречи
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Статистика матча Шахтер - Крумкачи
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0
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Матчи команд
Шахтер
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Шахтер
1 : 2
01.12.2024
Днепр
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Торпедо-БелАЗ
1 : 0
26.11.2024
Шахтер
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Шахтер
1 : 2
10.11.2024
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Нафтан
0 : 0
03.11.2024
Шахтер
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Шахтер
0 : 1
27.10.2024
Минск
Крумкачи
Беларусь. Кубок, 1/16 финала
Крумкачи
0 : 5
19.07.2026
Динамо-Брест
Беларусь. Кубок, 1/16 финала
Крумкачи
1 : 2
12.07.2025
Нафтан
Беларусь. Кубок, 1/16 финала
Крумкачи
0 : 1
14.07.2024
Днепр
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Крумкачи
2 : 1
26.11.2017
Минск
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Динамо Мн
1 : 0
18.11.2017
Крумкачи
Информация о матче
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Крумкачи
Дзагоев, Павлюченко, Мамаев, Набабкин, Щенников, Паршивлюк и Лебеденко начали обучение на тренеров
2024.12.04 12:57
8
«Шахтер» – «Днепр»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 декабря 2024
2024.12.01 12:50
«Шахтер» – «Гомель»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 ноября 2024
2024.11.10 14:50
«Нафтан» – «Шахтер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 ноября 2024
2024.11.03 12:04
«Шахтер» – «Минск»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 октября 2024
2024.10.27 16:50
Дзагоев, Павлюченко, Мамаев, Набабкин, Щенников, Паршивлюк и Лебеденко начали обучение на тренеров
2024.12.04 12:57
8
«Шахтер» – «Днепр»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 декабря 2024
2024.12.01 12:50
«Шахтер» – «Гомель»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 ноября 2024
2024.11.10 14:50
«Нафтан» – «Шахтер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 ноября 2024
2024.11.03 12:04
«Шахтер» – «Минск»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 октября 2024
2024.10.27 16:50
Кубок Белоруссии. «Динамо» Кучука проиграло клубу Д2 «Крумкачи»
2020.09.01 21:14
1
Двух футболистов «Крумкачей» избили силовики. Игроков перепутали с митингующими
2020.08.31 17:04
11
В Беларуси вратарь забил ударом из своей штрафной
2017.07.29 23:19
3
Товарищеский матч. ЦСКА побеждает «Крумкачи», Траоре забивает во втором матче подряд
2016.07.14 14:10
9
ЦСКА сыграет пять контрольных матчей
2016.07.01 13:42
3
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