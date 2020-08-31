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  • Двух футболистов «Крумкачей» избили силовики. Игроков перепутали с митингующими

Двух футболистов «Крумкачей» избили силовики. Игроков перепутали с митингующими

31 августа 2020, 17:04
11

Тренер вратарей белорусского клуба «Крумкачи» Александр Белинский рассказал о задержании и избиении футболистов Сергея Козеки и Павла Рассолько в день «Марша мира и независимости».

«После тренировки мы пешком возвращались втроем. Зашли в «Макдональдс», покушали, а потом решили прогуляться до метро «Октябрьская». Как только мы вышли на Городской вал, подъехали автозаки и сразу же начали «паковать». Ребята отбежали в сторону, я никуда не бежал, потому что я бежать не могу, и меня погрузили в автозак. Продержали больше часа там, потом отпустили, сказали: «Иди домой». Я вышел, вокруг была одна милиция, людей уже не было. Я начал проходить через кордон, военные и милиция со щитами стояли, просил пропустить меня. Они меня пропускали без проблем, дошел до Немиги, позвонил ребятам и сказал, что пора идти домой. Предложил им подойти к милиционерам и попросить, чтобы их пропустили.

И они пошли, их одни пропустили. А потом подъехал этот синий бусик, который громили. Вылетели ребята в штатском, скрутили и начали их бить в автобусе. В итоге, им предъявили, что они участвовали в этих погромах. Как оказалось, они просто их перепутали, Павел Рассолько оказался очень похож на одного из людей, которые громили бусик. Сейчас мы ждем их, сказали, что никакого уголовного дела не будет, их отпустят. Потому что они не виноваты, есть видео. Вот только избили людей, у них завтра важная игра с «Динамо». Мы не планировали митинговать в этот день, готовились к игре. Теперь они сыграть не смогут. И неизвестно, сколько они еще будут восстанавливаться», — цитирует Белинского «Прессбол».

  • 30 августа в центре Минска протестующие вышли на «Марш мира и независимости».
  • Экс-комментатор «Беларусь 5» Владислав Татур был задержан во время «Марша».

Источник: «Прессбол»
Белоруссия. Высшая лига Крумкачи
Комментарии (11)
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Добрый Бобер
1598892199
А вы не хотите в суд подать на избивавших?
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Dominator777
1598893464
Не хера гулять в тех местах, где на демонстрацию выходят нацисты. Или у футболистов ума хватает только мячик пинать?
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кран
1598899703
Боюсь спросить, а митингующих можно бить?!?
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Hektor 84
1598910137
Когда уже на этом сайте перестанут публиковать бред о митингующих?
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Томик
1599030249
У них завтра важная игра, а они шарахаются по митингам. Причём не санкционированным. Но митинговать, конечно, не хотели, естественно. Друзья Фролова? Тот тоже в каждой бочке политическая затычка.
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