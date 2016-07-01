ЦСКА сыграет пять контрольных матчей

Стало известно расписание всех контрольных матчей, которые ЦСКА проведет в текущее межсезонье в рамках подготовки к новому сезону. 3 июля команда Леонида Слуцкого проведет встречу с «Енисеем», а 8 июля – с «Долгопрудным». На 11 июля запланирована встреча с «Уфой», 14 июля – с командой Крумкачи (Беларусь), а 17 июня – против тульского «Арсенала».

Все матчи пройдут в Ватутинках, а начало игр запланировано на 12:00 по московскому времени.