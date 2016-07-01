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ЦСКА сыграет пять контрольных матчей

1 июля 2016, 13:42
3

Стало известно расписание всех контрольных матчей, которые ЦСКА проведет в текущее межсезонье в рамках подготовки к новому сезону. 3 июля команда Леонида Слуцкого проведет встречу с «Енисеем», а 8 июля – с «Долгопрудным». На 11 июля запланирована встреча с «Уфой», 14 июля – с командой Крумкачи (Беларусь), а 17 июня – против тульского «Арсенала».

Все матчи пройдут в Ватутинках, а начало игр запланировано на 12:00 по московскому времени.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Twitter
Товарищеские матчи Россия. Премьер-лига Товарищеские матчи ЦСКА Енисей Олимп-Долгопрудный Уфа Крумкачи
Комментарии (3)
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Kulimen
1467371823
Вот это серьезная подготовка. Они б еще с пацанами из соседнего двора зарубились. Вот что еще от них можно требовать, когда чемпионы России с такими командами играют.
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real1806
1467393038
это то что на что в принципе способны игроки сборной России!
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