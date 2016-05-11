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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Виктория - Яблонец
Виктория - Яблонец: обзор матча 11 мая 2016
Виктория
11.05.2016, среда, 19:15
Чехия. Синот Лига, 29 тур
1 : 2
Завершен
Яблонец
56'
М. Дуриш (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Виктория - Яблонец
ГОЛ с пенальти! 1:0!
М. Дуриш
56'
Замена
Я. Копиц
️️️️
М. Петржела
46'
Замена
Ф. Райторал
️️️️
Л. Гейда
46'
Начало матча
Статистика матча Виктория - Яблонец
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Богемианс 1905
- : -
21.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Виктория
1 : 1
08.11.2026
Спарта
Лига Европы, 4 тур
Лиллестрем
0 : 1
05.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Баник
0 : 4
01.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Виктория
1 : 2
25.10.2026
Пардубице
Лига Европы, 3 тур
Виктория
1 : 2
22.10.2026
Левски
Яблонец
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Артис
- : -
21.11.2026
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Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Яблонец
0 : 0
08.11.2026
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0 : 5
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Чехия. Шанс Лига, 12 тур
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Информация о матче
Стадион:
Доосан Арена
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