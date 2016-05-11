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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Рубин - Анжи
Рубин - Анжи: обзор матча 11 мая 2016
Рубин
11.05.2016, среда, 19:00
Россия. Премьер-лига, 28 тур
1 : 2
Завершен
Анжи
17'
И. Портнягин
33'
Я. Боли
58'
Д. Лазич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рубин - Анжи
Вторая желтая
О. Кузьмин
90'
Замена
А. Джалилов
️️️️
Г. Котуньо
83'
77'
Замена
И. Абдулавов
️️️️
Я. Боли
Замена
В. Дядюн
️️️️
М. Девич
69'
Замена
Р. Камболов
️️️️
С. Кисляк
59'
58'
ГОЛ! 1:2!
Д. Лазич
Желтая карточка
С. Кисляк
55'
Желтая карточка
О. Кузьмин
48'
33'
ГОЛ! 1:1!
Я. Боли
ГОЛ! 1:0!
И. Портнягин
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рубин
1
Сергей Рыжиков
ВР
4
Соломон Кверквелия
ЦЗ
21
Гильермо Котуньо
ЦЗ
23
Олег Кузьмин
ПЗ
61
Гекдениз Карадениз
ЛП
15
Сергей Кисляк
ОП
21
Магомед Оздоев
ЦП
99
Максим Канунников
ЦФ
32
Марко Девич
ЦФ
97
Игорь Портнягин
ЦФ
Главный тренер
Олег Кузьмин
Анжи
5
Магомед Мусалов
ЛЗ
17
Георгий Тигиев
ЛЗ
4
Дарко Лазич
ЦЗ
2
Александр Жиров
ЦЗ
3
Шамиль Гасанов
ЦЗ
6
Лоренцо Эбесилио
ЦП
18
Иван Маевский
ЦП
20
Амаду Мутари
ПП
10
Янник Боли
ЦФ
Рубин
1
Юрий Нестеренко
ВР
1
Тимур Акмурзин
ВР
19
Виталий Устинов
ПЗ
14
Динияр Билялетдинов
ЛП
88
Руслан Камболов
ОП
97
Ильзат Ахметов
ЦП
10
Алишер Джалилов
АП
17
Владимир Дядюн
ЦФ
Анжи
1
Евгений Помазан
ВР
10
Батраз Хадарцев
ЛВ
99
Исламнур Абдулавов
ЦФ
3-1-2-3
1
Рыжиков
4
Кверквелия
21
Котуньо
23
Кузьмин
15
Кисляк
61
Карадениз
21
Оздоев
97
Портнягин
32
Девич
99
Канунников
3-2-3-1
4
Лазич
2
Жиров
3
Гасанов
5
Мусалов
17
Тигиев
20
Мутари
18
Маевский
6
Эбесилио
10
Боли
21
Котуньо
10
Джалилов
10
Джалилов
21
Котуньо
15
Кисляк
88
Камболов
88
Камболов
15
Кисляк
32
Девич
17
Дядюн
17
Дядюн
32
Девич
10
Боли
99
Абдулавов
99
Абдулавов
10
Боли
Остались в запасе
Рубин
Анжи
1
Юрий Нестеренко
ВР
1
Тимур Акмурзин
ВР
19
Виталий Устинов
ПЗ
14
Динияр Билялетдинов
ЛП
97
Ильзат Ахметов
ЦП
Главный тренер
Олег Кузьмин
10
Батраз Хадарцев
ЛВ
1
Евгений Помазан
ВР
Остались в запасе
1
Юрий Нестеренко
ВР
1
Тимур Акмурзин
ВР
19
Виталий Устинов
ПЗ
14
Динияр Билялетдинов
ЛП
97
Ильзат Ахметов
ЦП
Остались в запасе
10
Батраз Хадарцев
ЛВ
1
Евгений Помазан
ВР
Главный тренер
Олег Кузьмин
Статистика матча Рубин - Анжи
3
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Рубин
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
- : -
21.11.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Анжи
Россия. Кубок, 1/32 финала
Анжи
1 : 5
28.07.2026
Нефтяник
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 34 тур
Ротор-2
0 : 4
05.06.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 33 тур
Динамо Мх
2 : 0
29.05.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 32 тур
Анжи
2 : 2
23.05.2022
Форте
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 31 тур
Кубань Холдинг
1 : 0
16.05.2022
Анжи
Информация о матче
Главный судья:
Владислав Безбородов
(Санкт-Петербург)
Помощники судьи:
Максим Гаврилин (Владимир)
Дмитрий Жвакин (Ленинградская область)
Инспектор:
Сергей Французов (Москва)
Стадион:
Ак Барс Банк Арена
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 3
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