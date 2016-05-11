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Норвич Сити - Уотфорд
Норвич Сити - Уотфорд: обзор матча 11 мая 2016
Норвич Сити
11.05.2016, среда, 21:45
Англия. Премьер-лига, 35 тур
4 : 2
Завершен
Уотфорд
15'
Н. Редмонд
18'
Д. Мбокани
37'
К. Кэткарт (АГ)
57'
Д. Мбокани
11'
Т. Дини
51'
О. Игало
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Норвич Сити - Уотфорд
Желтая карточка
В. Оджиджа-Офое
85'
83'
Желтая карточка
Н. Аке
Замена
В. Оджиджа-Офое
️️️️
С. Нейсмит
82'
Замена
М. Джарвис
️️️️
Н. Редмонд
80'
72'
Замена
А. Гедиура
️️️️
Б. Уотсон
Замена
Р. Брэди
️️️️
В. Хулахан
72'
67'
Желтая карточка
Б. Уотсон
ГОЛ! 4:2!
Д. Мбокани
57'
54'
Замена
С. Бергейс
️️️️
Х. Мануэль Хурадо
51'
ГОЛ! 3:2!
О. Игало
Желтая карточка
Р. Беннетт
47'
45'
Замена
Н. Аке
️️️️
А. Ньом
43'
Желтая карточка
А. Абди
ГОЛ в свои ворота! 3:1!
К. Кэткарт
37'
ГОЛ! 2:1!
Д. Мбокани
18'
ГОЛ! 1:1!
Н. Редмонд
15'
11'
ГОЛ! 0:1!
Т. Дини
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Норвич Сити
26
Джон Радди
ВР
16
Расселл Мартин
ЦЗ
13
Мартин Ольссон
ЦЗ
6
Райан Беннетт
ЦЗ
12
Иво Пинту
ЦЗ
14
Весли Хулахан
ЦП
18
Грэм Дорранс
ЦП
27
Натан Редмонд
ЦП
19
Гари О'Нил
ЦП
14
Стивен Нейсмит
ЦФ
70
Дьемерси Мбокани
ЦФ
Главный тренер
Лайам Мэннинг
Уотфорд
1
Эурелью Гомес
ВР
4
Марио Суарес
ЦЗ
3
Мигель Бритос
ЦЗ
20
Крэйг Кэткарт
ЦЗ
12
Аллан Ньом
ПЗ
22
Альмен Абди
ЦП
26
Бен Уотсон
ЦП
14
Хосе Мануэль Хурадо
ЦП
21
Икечи Анья
ЦП
9
Одион Игало
ЦФ
14
Трой Дини
ЦФ
Главный тренер
Эдвард Стилл
Норвич Сити
1
Деклан Радд
ВР
4
Себастьен Бассонг
ЦЗ
16
Мэттью Джарвис
ЛП
11
Робби Брэди
ЛП
21
Юссуф Мулумбу
ЦП
8
Вадис Оджиджа-Офое
ЦП
35
Кэмерон Джером
ЦФ
Уотфорд
25
Костел Пантилимон
ВР
4
Себастьян Предль
ЦЗ
15
Натан Аке
ЦЗ
44
Хуан Карлос Паредес
ПЗ
6
Адлан Гедиура
ЦП
23
Стивен Бергейс
ЦП
39
Нордин Амрабат
ЦФ
4-4-2
26
Радди
16
Мартин
6
Беннетт
12
Пинту
13
Ольссон
14
Хулахан
27
Редмонд
19
О'Нил
18
Дорранс
70
Мбокани
14
Нейсмит
4-4-2
1
Гомес
12
Ньом
3
Бритос
20
Кэткарт
4
Суарес
26
Уотсон
14
Хурадо
21
Анья
22
Абди
14
Дини
9
Игало
27
Редмонд
16
Джарвис
16
Джарвис
27
Редмонд
14
Хулахан
11
Брэди
11
Брэди
14
Хулахан
14
Нейсмит
8
Оджиджа-Офое
8
Оджиджа-Офое
14
Нейсмит
12
Ньом
15
Аке
15
Аке
12
Ньом
26
Уотсон
6
Гедиура
6
Гедиура
26
Уотсон
14
Хурадо
23
Бергейс
23
Бергейс
14
Хурадо
Остались в запасе
Норвич Сити
Уотфорд
1
Деклан Радд
ВР
4
Себастьен Бассонг
ЦЗ
21
Юссуф Мулумбу
ЦП
35
Кэмерон Джером
ЦФ
Главный тренер
Лайам Мэннинг
25
Костел Пантилимон
ВР
4
Себастьян Предль
ЦЗ
44
Хуан Карлос Паредес
ПЗ
39
Нордин Амрабат
ЦФ
Главный тренер
Эдвард Стилл
Остались в запасе
1
Деклан Радд
ВР
4
Себастьен Бассонг
ЦЗ
21
Юссуф Мулумбу
ЦП
35
Кэмерон Джером
ЦФ
Остались в запасе
25
Костел Пантилимон
ВР
4
Себастьян Предль
ЦЗ
44
Хуан Карлос Паредес
ПЗ
39
Нордин Амрабат
ЦФ
Главный тренер
Лайам Мэннинг
Главный тренер
Эдвард Стилл
Статистика матча Норвич Сити - Уотфорд
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
- : -
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Чарльтон
1 : 3
24.10.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Норвич Сити
0 : 1
17.10.2026
Портсмут
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
- : -
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Уотфорд
1 : 0
03.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вулверхэмптон
1 : 0
24.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Уотфорд
2 : 0
17.10.2026
Чарльтон
Информация о матче
Стадион:
Кэрроу Роуд
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 1 (в повторе, 23:55)
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