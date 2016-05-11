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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Мордовия - Зенит
Мордовия - Зенит: обзор матча 11 мая 2016
Мордовия
11.05.2016, среда, 19:30
Россия. Премьер-лига, 28 тур
0 : 3
Завершен
Зенит
45'
А. Витсель
54'
Халк (П)
71'
Халк (П)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мордовия - Зенит
89'
Замена
А. Иванов
️️️️
Маурисио
Замена
Е. Шипицин
️️️️
О. Власов
84'
83'
Замена
П. Долгов
️️️️
А. Кокорин
81'
Замена
М. Палиенко
️️️️
А. Юсупов
71'
ГОЛ с пенальти! 0:3!
Халк
Желтая карточка
М. Перендиа
69'
Желтая карточка
И. Чебану
69'
Замена
И. Чебану
️️️️
Н. Ревишвили
62'
Замена
П. Игнатович
️️️️
В. Рыков
60'
54'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
Халк
45'
ГОЛ! 0:1!
А. Витсель
33'
Желтая карточка
Маурисио
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мордовия
77
Нукри Ревишвили
ВР
33
Евгений Гапон
ЛЗ
97
Томас Фибел
ЦЗ
40
Милан Перендиа
ЦЗ
44
Владимир Рыков
ЦЗ
44
Максим Тишкин
ПЗ
8
Аслан Дудиев
ПЗ
84
Олег Власов
ЦП
8
Антон Бобер
ПП
48
Евгений Луценко
ЦФ
23
Руслан Мухаметшин
ЦФ
Главный тренер
Марат Мустафин
Зенит
12
Юрий Лодыгин
ВР
13
Луиш Нету
ЦЗ
8
Игорь Смольников
ПЗ
6
Хави Гарсия
ОП
8
Маурисио
ОП
27
Аксель Витсель
ЦП
4
Артур Юсупов
ЦП
88
Дмитрий Богаев
ЦП
7
Халк
ПВ
9
Александр Кокорин
ЦФ
22
Артем Дзюба
ЦФ
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
Мордовия
1
Денис Шебанов
ВР
25
Илья Чебану
ВР
57
Руслан Навлетов
ВР
23
Мамука Кобахидзе
ЛЗ
24
Игорь Шитов
ПЗ
29
Павел Игнатович
ЛП
25
Евгений Шипицин
ЦП
88
Алексей Иванов
ПП
Зенит
88
Максим Рудаков
ВР
41
Михаил Кержаков
ВР
22
Андрей Иванов
ЦП
27
Олег Шатов
ЦП
99
Максим Палиенко
АП
91
Павел Долгов
ЦФ
3-2-2-2
77
Ревишвили
97
Фибел
40
Перендиа
44
Рыков
33
Гапон
8
Дудиев
84
Власов
8
Бобер
23
Мухаметшин
48
Луценко
2-2-3-1-2
12
Лодыгин
8
Смольников
13
Нету
6
Хави Гарсия
8
Маурисио
27
Витсель
4
Юсупов
88
Богаев
7
Халк
22
Дзюба
9
Кокорин
77
Ревишвили
25
Чебану
25
Чебану
77
Ревишвили
44
Рыков
29
Игнатович
29
Игнатович
44
Рыков
84
Власов
25
Шипицин
25
Шипицин
84
Власов
8
Маурисио
22
Иванов
22
Иванов
8
Маурисио
4
Юсупов
99
Палиенко
99
Палиенко
4
Юсупов
9
Кокорин
91
Долгов
91
Долгов
9
Кокорин
Остались в запасе
Мордовия
Зенит
1
Денис Шебанов
ВР
57
Руслан Навлетов
ВР
23
Мамука Кобахидзе
ЛЗ
24
Игорь Шитов
ПЗ
88
Алексей Иванов
ПП
Главный тренер
Марат Мустафин
88
Максим Рудаков
ВР
41
Михаил Кержаков
ВР
27
Олег Шатов
ЦП
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
Остались в запасе
1
Денис Шебанов
ВР
57
Руслан Навлетов
ВР
23
Мамука Кобахидзе
ЛЗ
24
Игорь Шитов
ПЗ
88
Алексей Иванов
ПП
Остались в запасе
88
Максим Рудаков
ВР
41
Михаил Кержаков
ВР
27
Олег Шатов
ЦП
Главный тренер
Марат Мустафин
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
Статистика матча Мордовия - Зенит
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Мордовия
Россия. ФНЛ, 27 тур
Чертаново
3 : 0
15.03.2020
Мордовия
Россия. ФНЛ, 26 тур
Мордовия
2 : 3
09.03.2020
СКА-Хабаровск
Россия. ФНЛ, 25 тур
Балтика
0 : 2
23.11.2019
Мордовия
Россия. ФНЛ, 24 тур
Мордовия
1 : 1
17.11.2019
Факел
Россия. ФНЛ, 23 тур
Чайка
3 : 1
13.11.2019
Мордовия
Зенит
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
- : -
21.11.2026
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Зенит
2 : 0
25.10.2026
Динамо Мх
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Еськов
(Москва)
Помощники судьи:
Алексей Стипиди (Краснодар)
Андрей Болотенков (Москва)
Инспектор:
Гаряфий Жафяров (Москва)
Стадион:
Старт
Где смотреть матч:
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