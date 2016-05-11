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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Краснодар - Крылья Советов
Краснодар - Крылья Советов: обзор матча 11 мая 2016
Краснодар
11.05.2016, среда, 19:30
Россия. Премьер-лига, 28 тур
3 : 0
Завершен
Крылья Советов
19'
Ф. Смолов
47'
Ф. Смолов
67'
Ф. Смолов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Краснодар - Крылья Советов
68'
Замена
А. Чочиев
️️️️
А. Померко
ГОЛ! 3:0!
Ф. Смолов
67'
ГОЛ! 2:0!
Ф. Смолов
47'
44'
Желтая карточка
Т. Бурлак
ГОЛ! 1:0!
Ф. Смолов
19'
Замена
Ю. Газинский
️️️️
О. Ахмедов
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Краснодар
4
Андреас Гранквист
ЦЗ
6
Рагнар Сигурдссон
ЦЗ
13
Николай Марков
ПЗ
6
Дмитрий Торбинский
ЛП
10
Маурисио Перейра
ЦП
10
Одил Ахмедов
ЦП
10
Павел Мамаев
ЦП
90
Федор Смолов
ЦФ
14
Вандерсон
ЦФ
Главный тренер
Мурад Мусаев
Крылья Советов
12
Жерон Симайс
ЦЗ
90
Тарас Бурлак
ЦЗ
0
Иван Таранов
ЦЗ
30
Надсон
ЦЗ
20
Алексей Померко
ОП
15
Ибрагим Цаллагов
ОП
Главный тренер
Сергей Булатов
Краснодар
88
Андрей Синицын
ВР
31
Андрей Дикань
ВР
98
Сергей Петров
ПЗ
17
Виталий Калешин
ПЗ
22
Жоаозиньо
ЛП
18
Юрий Газинский
ЦП
21
Рикардо Лаборде
ПП
34
Владимир Быстров
ПП
39
Ари
ЦФ
Крылья Советов
22
Мирослав Лобанцев
ВР
14
Евгений Конюхов
ВР
33
Дмитрий Ятченко
ЛЗ
25
Алексей Концедалов
ЦЗ
11
Алан Чочиев
АП
18
Адис Яхович
ЦФ
3-4-2
4
Гранквист
6
Сигурдссон
13
Марков
6
Торбинский
10
Ахмедов
10
Мамаев
10
Перейра
14
Вандерсон
90
Смолов
4-2
90
Бурлак
0
Таранов
30
Надсон
12
Симайс
20
Померко
15
Цаллагов
10
Ахмедов
18
Газинский
18
Газинский
10
Ахмедов
20
Померко
11
Чочиев
11
Чочиев
20
Померко
Остались в запасе
Краснодар
Крылья Советов
88
Андрей Синицын
ВР
31
Андрей Дикань
ВР
98
Сергей Петров
ПЗ
17
Виталий Калешин
ПЗ
22
Жоаозиньо
ЛП
21
Рикардо Лаборде
ПП
34
Владимир Быстров
ПП
39
Ари
ЦФ
Главный тренер
Мурад Мусаев
22
Мирослав Лобанцев
ВР
14
Евгений Конюхов
ВР
33
Дмитрий Ятченко
ЛЗ
25
Алексей Концедалов
ЦЗ
18
Адис Яхович
ЦФ
Главный тренер
Сергей Булатов
Остались в запасе
88
Андрей Синицын
ВР
31
Андрей Дикань
ВР
98
Сергей Петров
ПЗ
17
Виталий Калешин
ПЗ
22
Жоаозиньо
ЛП
21
Рикардо Лаборде
ПП
34
Владимир Быстров
ПП
39
Ари
ЦФ
Остались в запасе
22
Мирослав Лобанцев
ВР
14
Евгений Конюхов
ВР
33
Дмитрий Ятченко
ЛЗ
25
Алексей Концедалов
ЦЗ
18
Адис Яхович
ЦФ
Главный тренер
Мурад Мусаев
Главный тренер
Сергей Булатов
Статистика матча Краснодар - Крылья Советов
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
- : -
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Крылья Советов
2 : 0
29.10.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Крылья Советов
1 : 2
17.10.2026
Факел
Информация о матче
Главный судья:
Кирилл Левников
(Санкт-Петербург)
Помощники судьи:
Валерий Данченко (Уфа)
Андрей Веретешкин (Санкт-Петербург)
Инспектор:
Сергей Зуев (Москва)
Стадион:
Кубань
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 2
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