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РПЛ 2026/2027
Уфа - ЦСКА
Уфа - ЦСКА: обзор матча 11 мая 2016
Уфа
11.05.2016, среда, 17:00
Россия. Премьер-лига, 28 тур
1 : 3
Завершен
ЦСКА
16'
Д. Сысуев
13'
А. Дзагоев
61'
П. Вернблум
69'
А. Муса
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Уфа - ЦСКА
90'
+1
Замена
К. Панченко
️️️️
А. Дзагоев
Желтая карточка
А. Никитин
84'
75'
Желтая карточка
П. Вернблум
Замена
В. Кротов
️️️️
Марсиньо
74'
69'
ГОЛ! 1:3!
А. Муса
Замена
Х. Ханджич
️️️️
В. Зубарев
64'
Желтая карточка
П. Аликин
62'
61'
ГОЛ! 1:2!
П. Вернблум
60'
Замена
Р. Широков
️️️️
А. Головин
53'
Замена
Б. Натхо
️️️️
Р. Еременко
Замена
А. Кацалапов
️️️️
Д. Тумасян
39'
ГОЛ! 1:1!
Д. Сысуев
Пас отдал
А. Сухов
16'
13'
ГОЛ! 0:1!
А. Дзагоев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уфа
88
Гиорги Шелия
ВР
4
Алексей Никитин
ЦЗ
34
Денис Тумасян
ЦЗ
3
Павел Аликин
ЦЗ
89
Дмитрий Стоцкий
(К)
ПЗ
33
Александр Сухов
ПЗ
10
Марсиньо
ЛП
29
Иван Пауревич
ОП
60
Владимир Зубарев
ЦП
8
Дмитрий Сысуев
ЦФ
44
Сильвестр Игбун
ЦФ
Главный тренер
Евгений Перевертайло
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
(К)
ВР
42
Георгий Щенников
ЛЗ
24
Василий Березуцкий
ЦЗ
4
Сергей Игнашевич
ЦЗ
6
Марио Фернандес
ПЗ
19
Понтус Вернблум
ОП
26
Роман Еременко
ЦП
66
Алан Дзагоев
ЦП
10
Александр Головин
АП
18
Зоран Тошич
ПП
7
Ахмед Муса
ПВ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Уфа
42
Сергей Нарубин
ВР
34
Александр Кацалапов
ЛЗ
70
Николай Сафрониди
ЛЗ
11
Диего Карлос
ЦП
57
Вячеслав Кротов
АП
99
Харис Ханджич
ЦФ
ЦСКА
1
Сергей Чепчугов
ВР
6
Алексей Березуцкий
ЦЗ
5
Виктор Васин
ЦЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
10
Бибрас Натхо
ЦП
11
Сергей Ткачев
ЦП
15
Роман Широков
ЦП
8
Кирилл Панченко
ЦФ
3-3-2-2
88
Шелия
4
Никитин
34
Тумасян
3
Аликин
89
Стоцкий
29
Пауревич
33
Сухов
10
Марсиньо
60
Зубарев
44
Игбун
8
Сысуев
4-1-3-2
35
Акинфеев
6
Фернандес
24
Березуцкий
4
Игнашевич
42
Щенников
19
Вернблум
18
Тошич
66
Дзагоев
26
Еременко
7
Муса
10
Головин
10
Марсиньо
57
Кротов
57
Кротов
10
Марсиньо
34
Тумасян
34
Кацалапов
34
Кацалапов
34
Тумасян
60
Зубарев
99
Ханджич
99
Ханджич
60
Зубарев
26
Еременко
10
Натхо
10
Натхо
26
Еременко
10
Головин
15
Широков
15
Широков
10
Головин
66
Дзагоев
8
Панченко
8
Панченко
66
Дзагоев
Остались в запасе
Уфа
ЦСКА
42
Сергей Нарубин
ВР
70
Николай Сафрониди
ЛЗ
11
Диего Карлос
ЦП
Главный тренер
Евгений Перевертайло
1
Сергей Чепчугов
ВР
6
Алексей Березуцкий
ЦЗ
5
Виктор Васин
ЦЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
11
Сергей Ткачев
ЦП
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Остались в запасе
42
Сергей Нарубин
ВР
70
Николай Сафрониди
ЛЗ
11
Диего Карлос
ЦП
Остались в запасе
1
Сергей Чепчугов
ВР
6
Алексей Березуцкий
ЦЗ
5
Виктор Васин
ЦЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
11
Сергей Ткачев
ЦП
Главный тренер
Евгений Перевертайло
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Статистика матча Уфа - ЦСКА
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
- : -
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Уфа
3 : 3
15.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ротор
0 : 0
01.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Уфа
0 : 1
24.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Сочи
1 : 0
11.10.2026
Уфа
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Информация о матче
Главный судья:
Михаил Вилков
(Нижний Новгород)
Помощники судьи:
Владислав Назаров (Невинномысск)
Павел Кулалаев (Волжский)
Инспектор:
Алексей Румянцев (Санкт-Петербург)
Стадион:
Нефтяник
Где смотреть матч:
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