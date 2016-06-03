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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Румыния - Грузия
Румыния - Грузия: обзор матча 03 июня 2016
Румыния
03.06.2016, пятница, 21:00
Товарищеские матчи. Сборные
5 : 1
Завершен
Грузия
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Румыния - Грузия
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Румыния
Лига наций, 6 тур
Босния и Герцеговина
2 : 1
17.11.2026
Румыния
Лига наций, 5 тур
Румыния
2 : 1
14.11.2026
Польша
Лига наций, 4 тур
Румыния
0 : 1
05.10.2026
Швеция
Лига наций, 3 тур
Польша
6 : 0
02.10.2026
Румыния
Лига наций, 2 тур
Румыния
2 : 4
28.09.2026
Босния и Герцеговина
Грузия
Лига наций, 6 тур
Украина
1 : 0
17.11.2026
Грузия
Лига наций, 5 тур
Грузия
0 : 2
14.11.2026
Венгрия
Лига наций, 4 тур
Северная Ирландия
0 : 0
05.10.2026
Грузия
Лига наций, 3 тур
Венгрия
1 : 0
02.10.2026
Грузия
Лига наций, 2 тур
Грузия
0 : 0
28.09.2026
Украина
Информация о матче
Стадион:
Борис Пайчадзе
Новости команд
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