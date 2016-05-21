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Расписание матчей
Германия. Кубок
Бавария - Боруссия Д
Бавария - Боруссия Д: обзор матча 21 мая 2016
Бавария
21.05.2016, суббота, 21:00
Германия. Кубок, Финал
0 : 0
Счет по пенальти – 4 : 3
Завершен
Боруссия Д
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Бавария - Боруссия Д
ГОЛ!
Д. Коста
4:3
ГОЛ!
М. Ройс
3:3
ГОЛ!
Т. Мюллер
3:2
ГОЛ!
П. Обамеянг
2:2
Пенальти не реализован!
Й. Киммих
Пенальти не реализован!
С. Папастатопулос
ГОЛ!
Р. Левандовски
2:1
Пенальти не реализован!
С. Бендер
ГОЛ!
А. Видаль
1:1
ГОЛ!
С. Кагава
0:1
Желтая карточка
Т. Мюллер
109'
Замена
К. Коман
️️️️
Ф. Рибери
108'
106'
Замена
С. Кагава
️️️️
Г. Кастро
99'
Желтая карточка
С. Папастатопулос
77'
Замена
М. Гинтер
️️️️
М. Хуммельс
74'
Желтая карточка
М. Хуммельс
70'
Замена
Э. Дурм
️️️️
М. Шмельцер
Желтая карточка
А. Видаль
47'
Желтая карточка
Й. Киммих
42'
Желтая карточка
Ф. Рибери
39'
39'
Желтая карточка
Г. Кастро
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бавария
1
Мануэль Нойер
ВР
5
Давид Алаба
ЦЗ
17
Джером Боатенг
ЦЗ
21
Филипп Лам
ПЗ
7
Франк Рибери
ЛП
11
Дуглас Коста
ЛВ
6
Йозуа Киммих
ОП
23
Артуро Видаль
ЦП
6
Тиаго Алькантара
ЦП
13
Томас Мюллер
ЦФ
9
Роберт Левандовски
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Боруссия Д
1
Роман Бюрки
ВР
29
Марсель Шмельцер
ЛЗ
5
Свен Бендер
ЦЗ
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
26
Лукаш Пищек
ПЗ
5
Юлиан Вайгль
ОП
22
Генрих Мхитарян
ЦП
8
Гонсало Кастро
ЦП
18
Марко Ройс
АП
7
Пьер-Эмерик Обамеянг
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
Бавария
26
Свен Ульрайх
ВР
24
Хуан Бернат
ЛЗ
4
Медхи Бенатиа
ЦЗ
13
Рафинья
ЦЗ
21
Кингсли Коман
ЛВ
17
Себастьян Роде
ЦП
3
Хаби Алонсо
ЦП
Боруссия Д
1
Роман Вайденфеллер
ВР
28
Маттиас Гинтер
ЦЗ
37
Эрик Дурм
ПЗ
8
Нури Шахин
ЦП
10
Синдзи Кагава
АП
11
Кристиан Пулишич
ПВ
20
Адриан Рамос
ЦФ
3-1-3-1-2
1
Нойер
5
Алаба
17
Боатенг
21
Лам
6
Киммих
7
Рибери
6
Алькантара
23
Видаль
11
Коста
9
Левандовски
13
Мюллер
3-3-2-1-1
1
Бюрки
5
Бендер
19
Папастатопулос
15
Хуммельс
26
Пищек
5
Вайгль
29
Шмельцер
22
Мхитарян
8
Кастро
18
Ройс
7
Обамеянг
7
Рибери
21
Коман
21
Коман
7
Рибери
15
Хуммельс
28
Гинтер
28
Гинтер
15
Хуммельс
29
Шмельцер
37
Дурм
37
Дурм
29
Шмельцер
8
Кастро
10
Кагава
10
Кагава
8
Кастро
Остались в запасе
Бавария
Боруссия Д
26
Свен Ульрайх
ВР
24
Хуан Бернат
ЛЗ
4
Медхи Бенатиа
ЦЗ
13
Рафинья
ЦЗ
17
Себастьян Роде
ЦП
3
Хаби Алонсо
ЦП
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
11
Кристиан Пулишич
ПВ
1
Роман Вайденфеллер
ВР
8
Нури Шахин
ЦП
20
Адриан Рамос
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
Остались в запасе
26
Свен Ульрайх
ВР
24
Хуан Бернат
ЛЗ
4
Медхи Бенатиа
ЦЗ
13
Рафинья
ЦЗ
17
Себастьян Роде
ЦП
3
Хаби Алонсо
ЦП
Остались в запасе
11
Кристиан Пулишич
ПВ
1
Роман Вайденфеллер
ВР
8
Нури Шахин
ЦП
20
Адриан Рамос
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Главный тренер
Томас Тухель
Статистика матча Бавария - Боруссия Д
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
- : -
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Информация о матче
Главный судья:
Марко Фриц
(Корб)
Стадион:
Олимпиаштадион
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 2
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