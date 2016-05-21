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Англия. Кубок
Кристал Пэлас - Манчестер Юнайтед
Кристал Пэлас - Манчестер Юнайтед: обзор матча 21 мая 2016
Кристал Пэлас
21.05.2016, суббота, 19:30
Англия. Кубок, Финал
1 : 2
Завершен
Манчестер Юнайтед
77'
Д. Панчеон
81'
Х. Мата
110'
Д. Лингард
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Кристал Пэлас - Манчестер Юнайтед
111'
Желтая карточка
Д. Лингард
110'
ГОЛ! 1:2!
Д. Лингард
Желтая карточка
Д. МакАртур
109'
105'
Вторая желтая
К. Смоллинг
101'
Желтая карточка
М. Феллайни
Замена
Э. Мариаппа
️️️️
С. Данн
90'
+3
89'
Замена
Д. Лингард
️️️️
Х. Мата
86'
Желтая карточка
У. Руни
Замена
Д. Гэйл
️️️️
К. Уикхэм
85'
81'
ГОЛ! 1:1!
Х. Мата
Пас отдал
М. Феллайни
ГОЛ! 1:0!
Д. Панчеон
77'
72'
Замена
Э. Янг
️️️️
М. Рэшфорд
Замена
Д. Панчеон
️️️️
М. Йединак
71'
69'
Травма
М. Рэшфорд
64'
Замена
М. Дармиан
️️️️
М. Рохо
Желтая карточка
Д. Делэйни
60'
Желтая карточка
С. Данн
47'
44'
Желтая карточка
Х. Мата
38'
Желтая карточка
М. Рохо
17'
Желтая карточка
К. Смоллинг
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кристал Пэлас
13
Уэйн Хеннесси
ВР
27
Папе Суаре
ЛЗ
24
Скотт Данн
ЦЗ
17
Дэмьен Делэйни
ЦЗ
25
Джоэл Уорд
ПЗ
11
Янник Боласи
ЛП
10
Вилфрид Заа
ЛВ
15
Майл Йединак
ОП
11
Джеймс МакАртур
ОП
29
Йоан Кабай
ЦП
13
Коннор Уикхэм
ЦФ
Главный тренер
Алан Пардью
Манчестер Юнайтед
43
Давид Де Хеа
ВР
17
Дейли Блинд
ЛЗ
5
Маркос Рохо
ЛЗ
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
25
Луис-Антонио Валенсия
ПЗ
9
Антони Марсьяль
ЛП
9
Маркус Рэшфорд
ЛВ
16
Майкл Кэррик
ЦП
25
Маруан Феллайни
ЦП
64
Хуан Мата
АП
32
Уэйн Руни
АП
Главный тренер
Луи ван Гаал
Кристал Пэлас
1
Хулиан Сперони
ВР
5
Эдриан Мариаппа
ЦЗ
16
Мартин Келли
ПЗ
40
Джейсон Панчеон
ЦП
20
Бакари Сако
ЦП
25
Эммануэль Адебайор
ЦФ
34
Дуайт Гэйл
ЦФ
Манчестер Юнайтед
44
Серхио Ромеро
ВР
15
Эшли Янг
ЛЗ
4
Фил Джонс
ЦЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
77
Джесси Лингард
ЛВ
14
Морган Шнейдерлен
ОП
21
Андер Эррера
ЦП
4-2-2-1-1
13
Хеннесси
27
Суаре
24
Данн
17
Делэйни
25
Уорд
15
Йединак
11
МакАртур
11
Боласи
29
Кабай
10
Заа
13
Уикхэм
4-3-3
43
Де Хеа
25
Валенсия
17
Блинд
6
Смоллинг
5
Рохо
16
Кэррик
25
Феллайни
9
Марсьяль
64
Мата
32
Руни
9
Рэшфорд
24
Данн
5
Мариаппа
5
Мариаппа
24
Данн
15
Йединак
40
Панчеон
40
Панчеон
15
Йединак
13
Уикхэм
34
Гэйл
34
Гэйл
13
Уикхэм
9
Рэшфорд
15
Янг
15
Янг
9
Рэшфорд
5
Рохо
36
Дармиан
36
Дармиан
5
Рохо
64
Мата
77
Лингард
77
Лингард
64
Мата
Остались в запасе
Кристал Пэлас
Манчестер Юнайтед
1
Хулиан Сперони
ВР
16
Мартин Келли
ПЗ
20
Бакари Сако
ЦП
25
Эммануэль Адебайор
ЦФ
Главный тренер
Алан Пардью
44
Серхио Ромеро
ВР
4
Фил Джонс
ЦЗ
14
Морган Шнейдерлен
ОП
21
Андер Эррера
ЦП
Главный тренер
Луи ван Гаал
Остались в запасе
1
Хулиан Сперони
ВР
16
Мартин Келли
ПЗ
20
Бакари Сако
ЦП
25
Эммануэль Адебайор
ЦФ
Остались в запасе
44
Серхио Ромеро
ВР
4
Фил Джонс
ЦЗ
14
Морган Шнейдерлен
ОП
21
Андер Эррера
ЦП
Главный тренер
Алан Пардью
Главный тренер
Луи ван Гаал
Статистика матча Кристал Пэлас - Манчестер Юнайтед
3
1
6
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
6
Матчи команд
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ковентри
- : -
21.11.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
4 : 1
21.10.2026
Манчестер Юнайтед
Информация о матче
Главный судья:
Марк Клаттенбург
(Ньюкасл-апон-Тайн)
Стадион:
Уэмбли
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 1
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