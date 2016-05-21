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РПЛ 2026/2027
Урал - Кубань (ЛФЛ)
Урал - Кубань (ЛФЛ): обзор матча 21 мая 2016
Урал
21.05.2016, суббота, 13:30
Россия. Премьер-лига, 30 тур
2 : 0
Завершен
Кубань (ЛФЛ)
31'
С. Гогниев
64'
А. Сапета
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Урал - Кубань (ЛФЛ)
Замена
М. Меркулов
️️️️
Ч. Лунгу
86'
Замена
А. Ставпец
️️️️
Д. Коробов
77'
66'
Замена
Р. Концедалов
️️️️
Шандао
ГОЛ! 2:0!
А. Сапета
Пас отдал
Ч. Лунгу
64'
59'
Замена
В. Лобкарев
️️️️
Р. Бугаев
46'
Замена
С. Каретник
️️️️
Г. Букур
38'
Желтая карточка
Д. Якуба
ГОЛ! 1:0!
С. Гогниев
Пас отдал
Д. Коробов
31'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Урал
99
Дмитрий Арапов
ВР
7
Александр Данцев
ЛЗ
14
Пабло Фонтанелло
ЦЗ
14
Александр Мартынович
ЦЗ
15
Денис Кулаков
ПЗ
92
Роман Емельянов
ОП
41
Александр Сапета
ЦП
7
Александр Рязанцев
ЦП
7
Дмитрий Коробов
АП
10
Чисамба Лунгу
ПП
2
Спартак Гогниев
ЦФ
Главный тренер
Вадим Скрипченко
Кубань (ЛФЛ)
31
Александр Беленов
ВР
8
Роман Бугаев
ЛЗ
2
Шандао
ЦЗ
28
Фелипе Сантана
ЦЗ
5
Игорь Армаш
ЦЗ
31
Георгий Зотов
ПЗ
22
Аподи
ПЗ
11
Георге Букур
ЛП
8
Денис Якуба
ОП
88
Арсен Хубулов
ПП
10
Максим Майрович
ЦФ
Урал
12
Николай Заболотный
ВР
97
Александр Шубин
ВР
3
Михаил Меркулов
ЛЗ
15
Александр Новиков
ЦЗ
62
Резо Гавтадзе
ЦП
99
Константин Ярошенко
ЦП
8
Сергей Подоксенов
ЦП
90
Александр Щербаков
ПВ
16
Александр Ставпец
ПВ
8
Сергей Серченков
ПВ
10
Эдгар Манучарян
ЦФ
Кубань (ЛФЛ)
1
Дмитрий Стажила
ВР
39
Евгений Фролов
ВР
24
Александр Клещенко
ЦЗ
11
Станислав Манолев
ПЗ
11
Роман Концедалов
ЦП
17
Игорь Коновалов
ЦП
31
Сергей Каретник
ПП
52
Владимир Лобкарев
ПВ
13
Святослав Георгиевский
ПВ
6
Ибрахима Бальде
ЦФ
4-1-3-1-1
99
Арапов
7
Данцев
14
Фонтанелло
14
Мартынович
15
Кулаков
92
Емельянов
41
Сапета
7
Рязанцев
10
Лунгу
7
Коробов
2
Гогниев
3-3-2-1
31
Беленов
2
Шандао
28
Сантана
5
Армаш
22
Аподи
8
Якуба
8
Бугаев
88
Хубулов
11
Букур
10
Майрович
10
Лунгу
3
Меркулов
3
Меркулов
10
Лунгу
7
Коробов
16
Ставпец
16
Ставпец
7
Коробов
8
Бугаев
52
Лобкарев
52
Лобкарев
8
Бугаев
2
Шандао
11
Концедалов
11
Концедалов
2
Шандао
11
Букур
31
Каретник
31
Каретник
11
Букур
Остались в запасе
Урал
Кубань (ЛФЛ)
90
Александр Щербаков
ПВ
62
Резо Гавтадзе
ЦП
12
Николай Заболотный
ВР
97
Александр Шубин
ВР
15
Александр Новиков
ЦЗ
99
Константин Ярошенко
ЦП
8
Сергей Подоксенов
ЦП
8
Сергей Серченков
ПВ
10
Эдгар Манучарян
ЦФ
Главный тренер
Вадим Скрипченко
1
Дмитрий Стажила
ВР
39
Евгений Фролов
ВР
24
Александр Клещенко
ЦЗ
11
Станислав Манолев
ПЗ
17
Игорь Коновалов
ЦП
13
Святослав Георгиевский
ПВ
6
Ибрахима Бальде
ЦФ
Остались в запасе
90
Александр Щербаков
ПВ
62
Резо Гавтадзе
ЦП
12
Николай Заболотный
ВР
97
Александр Шубин
ВР
15
Александр Новиков
ЦЗ
99
Константин Ярошенко
ЦП
8
Сергей Подоксенов
ЦП
8
Сергей Серченков
ПВ
10
Эдгар Манучарян
ЦФ
Остались в запасе
1
Дмитрий Стажила
ВР
39
Евгений Фролов
ВР
24
Александр Клещенко
ЦЗ
11
Станислав Манолев
ПЗ
17
Игорь Коновалов
ЦП
13
Святослав Георгиевский
ПВ
6
Ибрахима Бальде
ЦФ
Главный тренер
Вадим Скрипченко
Статистика матча Урал - Кубань (ЛФЛ)
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Урал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
- : -
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Урал
2 : 0
08.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Челябинск
1 : 3
25.10.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Урал
1 : 2
18.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Урал
1 : 2
10.10.2026
Велес
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 38 тур
Кубань (ЛФЛ)
3 : 3
12.05.2018
Томь
Россия. ФНЛ, 37 тур
Крылья Советов
1 : 0
06.05.2018
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 36 тур
Кубань (ЛФЛ)
0 : 0
02.05.2018
Нижний Новгород
Россия. ФНЛ, 35 тур
Луч
2 : 2
28.04.2018
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 34 тур
Кубань (ЛФЛ)
0 : 3
22.04.2018
Авангард
Информация о матче
Главный судья:
Игорь Федотов
(Москва)
Помощники судьи:
Дмитрий Мосякин (Москва)
Ринат Деушев (Москва)
Инспектор:
Алексей Спирин (Москва)
Стадион:
СКБ-Банк Арена - Уралмаш
Где смотреть матч:
Наш Футбол (в повторе, 17:30)
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