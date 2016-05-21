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Расписание матчей
Испания. Сегунда
Леганес - Уэска
Леганес - Уэска: обзор матча 21 мая 2016
Леганес
21.05.2016, суббота, 21:15
Испания. Сегунда, 39 тур
2 : 3
Завершен
Уэска
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Леганес - Уэска
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Леганес
Испания. Сегунда, 15 тур
ФК Андорра
- : -
20.11.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 14 тур
Леганес
3 : 1
13.11.2026
Бургос
Испания. Сегунда, 13 тур
Леганес
1 : 3
07.11.2026
Альбасете
Испания. Сегунда, 12 тур
Вальядолид
4 : 3
02.11.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 11 тур
Леганес
1 : 1
24.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 10 тур
Леганес
0 : 1
16.10.2026
Кордоба
Уэска
Испания. Сегунда, 42 тур
Кордоба
1 : 1
31.05.2026
Уэска
Испания. Сегунда, 41 тур
Уэска
0 : 1
24.05.2026
Кастельон
Испания. Сегунда, 40 тур
Леганес
0 : 0
18.05.2026
Уэска
Испания. Сегунда, 39 тур
Уэска
1 : 2
11.05.2026
Реал Сосьедад Б
Испания. Сегунда, 38 тур
Расинг
4 : 2
03.05.2026
Уэска
Информация о матче
Стадион:
Мунисипал де Бутарке
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Уэска
Мората нашел новый клуб
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