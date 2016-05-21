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Крылья Советов - Анжи
Крылья Советов - Анжи: обзор матча 21 мая 2016
Крылья Советов
21.05.2016, суббота, 13:30
Россия. Премьер-лига, 30 тур
0 : 0
Завершен
Анжи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Крылья Советов - Анжи
Желтая карточка
И. Цаллагов
86'
86'
Желтая карточка
И. Абдулавов
Замена
Б. Садик
️️️️
А. Чочиев
78'
66'
Замена
Л. Эбесилио
️️️️
К. Мкртчян
Замена
А. Концедалов
️️️️
Д. Ятченко
63'
46'
Замена
И. Абдулавов
️️️️
Ш. Гасанов
Замена
М. Лобанцев
️️️️
Е. Конюхов
29'
Желтая карточка
Д. Ятченко
25'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Крылья Советов
14
Евгений Конюхов
ВР
23
Милан Родич
ЛЗ
33
Дмитрий Ятченко
ЛЗ
90
Тарас Бурлак
ЦЗ
4
Шелдон Бато
ЦЗ
0
Иван Таранов
ЦЗ
12
Жерон Симайс
ЦЗ
15
Ибрагим Цаллагов
ОП
11
Алан Чочиев
АП
91
Павел Яковлев
ПВ
9
Джанни Бруно
ЦФ
Главный тренер
Франк Веркаутерен
Анжи
1
Давид Юрченко
ВР
5
Магомед Мусалов
ЛЗ
17
Георгий Тигиев
ЛЗ
6
Джонатан Менса
ЦЗ
3
Шамиль Гасанов
ЦЗ
2
Александр Жиров
ЦЗ
4
Дарко Лазич
ЦЗ
7
Бернард Бериша
ЛВ
19
Карлен Мкртчян
ЦП
18
Иван Маевский
ЦП
10
Янник Боли
ЦФ
Крылья Советов
88
Виталий Шильников
ВР
22
Мирослав Лобанцев
ВР
25
Алексей Концедалов
ЦЗ
93
Виталий Каленкович
ЛП
20
Алексей Померко
ОП
98
Илья Визнович
ЦФ
9
Берат Садик
ЦФ
Анжи
1
Мехти Дженетов
ВР
1
Евгений Помазан
ВР
3
Али Гаджибеков
ЦЗ
47
Тамирлан Джамалутдинов
ЦП
6
Лоренцо Эбесилио
ЦП
9
Джамал Дибиргаджиев
ЦФ
99
Исламнур Абдулавов
ЦФ
3-3-2-1
14
Конюхов
4
Бато
0
Таранов
12
Симайс
33
Ятченко
15
Цаллагов
23
Родич
11
Чочиев
91
Яковлев
9
Бруно
3-2-2-1-1
1
Юрченко
3
Гасанов
2
Жиров
4
Лазич
5
Мусалов
17
Тигиев
19
Мкртчян
18
Маевский
7
Бериша
10
Боли
14
Конюхов
22
Лобанцев
22
Лобанцев
14
Конюхов
33
Ятченко
25
Концедалов
25
Концедалов
33
Ятченко
11
Чочиев
9
Садик
9
Садик
11
Чочиев
19
Мкртчян
6
Эбесилио
6
Эбесилио
19
Мкртчян
3
Гасанов
99
Абдулавов
99
Абдулавов
3
Гасанов
Остались в запасе
Крылья Советов
Анжи
98
Илья Визнович
ЦФ
88
Виталий Шильников
ВР
93
Виталий Каленкович
ЛП
20
Алексей Померко
ОП
Главный тренер
Франк Веркаутерен
47
Тамирлан Джамалутдинов
ЦП
9
Джамал Дибиргаджиев
ЦФ
1
Мехти Дженетов
ВР
1
Евгений Помазан
ВР
3
Али Гаджибеков
ЦЗ
Остались в запасе
98
Илья Визнович
ЦФ
88
Виталий Шильников
ВР
93
Виталий Каленкович
ЛП
20
Алексей Померко
ОП
Остались в запасе
47
Тамирлан Джамалутдинов
ЦП
9
Джамал Дибиргаджиев
ЦФ
1
Мехти Дженетов
ВР
1
Евгений Помазан
ВР
3
Али Гаджибеков
ЦЗ
Главный тренер
Франк Веркаутерен
Статистика матча Крылья Советов - Анжи
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
- : -
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Крылья Советов
2 : 0
29.10.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Крылья Советов
1 : 2
17.10.2026
Факел
Анжи
Россия. Кубок, 1/32 финала
Анжи
1 : 5
28.07.2026
Нефтяник
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 34 тур
Ротор-2
0 : 4
05.06.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 33 тур
Динамо Мх
2 : 0
29.05.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 32 тур
Анжи
2 : 2
23.05.2022
Форте
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 31 тур
Кубань Холдинг
1 : 0
16.05.2022
Анжи
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Карасев
(Москва)
Помощники судьи:
Николай Голубев (Санкт-Петербург)
Тихон Калугин (Москва)
Инспектор:
Николай Иванов (Санкт-Петербург)
Стадион:
Металлург
Где смотреть матч:
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