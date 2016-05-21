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Расписание матчей
Италия. Кубок
Ювентус - Милан
Ювентус - Милан: обзор матча 21 мая 2016
Ювентус
21.05.2016, суббота, 21:45
Италия. Кубок, Финал
1 : 0
Завершен
Милан
110'
А. Мората
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Ювентус - Милан
Желтая карточка
Д. Ругани
120'
+1
118'
Желтая карточка
Х. Маури
Желтая карточка
А. Мората
118'
Желтая карточка
Д. Кьеллини
116'
114'
Замена
М. Балотелли
️️️️
Ю. Куцка
ГОЛ! 1:0!
А. Мората
Пас отдал
Х. Куадрадо
110'
109'
Замена
Х. Маури
️️️️
Р. Монтоливо
Замена
А. Мората
️️️️
Эрнанес
108'
Желтая карточка
А. Барцальи
104'
101'
Желтая карточка
М. Ньянг
87'
Желтая карточка
К. Хонда
83'
Замена
М. Ньянг
️️️️
А. Поли
Замена
Х. Куадрадо
️️️️
Ш. Лихтштайнер
74'
Замена
А. Сандро
️️️️
П. Эвра
61'
Желтая карточка
П. Погба
60'
49'
Желтая карточка
К. Сапата
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ювентус
33
Нето
ВР
27
Патрис Эвра
ЛАЗ
14
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
15
Андреа Барцальи
ЦЗ
2
Штефан Лихтштайнер
ПАЗ
99
Марио Лемина
ОП
24
Даниэле Ругани
ЦП
8
Поль Погба
ЦП
10
Эрнанес
АП
9
Марио Манджукич
ЦФ
21
Пауло Дибала
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Милан
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
22
Маттиа Де Шильо
ПЗ
2
Давиде Калабрия
ПЗ
7
Джакомо Бонавентура
ЦП
15
Андреа Поли
ЦП
18
Риккардо Монтоливо
ЦП
33
Юрай Куцка
ЦП
3
Кейсуке Хонда
ЦП
70
Карлос Бакка
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Брокки
Ювентус
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
34
Рубиньо
ВР
26
Алекс Сандро
ЛЗ
27
Квадво Асамоа
ЛП
19
Симоне Падоин
ЦП
27
Стефано Стураро
ЦП
37
Роберто Перейра
АП
7
Хуан Куадрадо
ПП
11
Симоне Дзадза
ЦФ
21
Альваро Мората
ЦФ
Милан
13
Диего Лопес
ВР
32
Кристиан Аббьяти
ВР
33
Алекс
ЦЗ
5
Филипп Мексес
ЦЗ
5
Мануэль Локателли
ОП
4
Хосе Маури
ЦП
91
Андреа Бертолаччи
ЦП
27
Кевин-Принс Боатенг
АП
99
М'Байе Ньянг
ЦФ
7
Жереми Менез
ЦФ
4
Луис Адриано
ЦФ
45
Марио Балотелли
ЦФ
2-3-2-1-2
33
Нето
14
Кьеллини
15
Барцальи
27
Эвра
99
Лемина
2
Лихтштайнер
24
Ругани
8
Погба
10
Эрнанес
21
Дибала
9
Манджукич
4-5-1
1
Доннарумма
2
Калабрия
25
Сапата
26
Романьоли
22
Де Шильо
7
Бонавентура
18
Монтоливо
33
Куцка
3
Хонда
15
Поли
70
Бакка
2
Лихтштайнер
7
Куадрадо
7
Куадрадо
2
Лихтштайнер
27
Эвра
26
Сандро
26
Сандро
27
Эвра
10
Эрнанес
21
Мората
21
Мората
10
Эрнанес
18
Монтоливо
4
Маури
4
Маури
18
Монтоливо
15
Поли
99
Ньянг
99
Ньянг
15
Поли
33
Куцка
45
Балотелли
45
Балотелли
33
Куцка
Остались в запасе
Ювентус
Милан
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
34
Рубиньо
ВР
27
Квадво Асамоа
ЛП
19
Симоне Падоин
ЦП
27
Стефано Стураро
ЦП
37
Роберто Перейра
АП
11
Симоне Дзадза
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
13
Диего Лопес
ВР
32
Кристиан Аббьяти
ВР
33
Алекс
ЦЗ
5
Филипп Мексес
ЦЗ
5
Мануэль Локателли
ОП
91
Андреа Бертолаччи
ЦП
27
Кевин-Принс Боатенг
АП
7
Жереми Менез
ЦФ
4
Луис Адриано
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Брокки
Остались в запасе
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
34
Рубиньо
ВР
27
Квадво Асамоа
ЛП
19
Симоне Падоин
ЦП
27
Стефано Стураро
ЦП
37
Роберто Перейра
АП
11
Симоне Дзадза
ЦФ
Остались в запасе
13
Диего Лопес
ВР
32
Кристиан Аббьяти
ВР
33
Алекс
ЦЗ
5
Филипп Мексес
ЦЗ
5
Мануэль Локателли
ОП
91
Андреа Бертолаччи
ЦП
27
Кевин-Принс Боатенг
АП
7
Жереми Менез
ЦФ
4
Луис Адриано
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Главный тренер
Кристиан Брокки
Статистика матча Ювентус - Милан
5
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
4
Матчи команд
Ювентус
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
- : -
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
- : -
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Информация о матче
Главный судья:
Джанлука Рокки
(Флоренция)
Стадион:
Олимпико
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 3
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