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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Рубин - ЦСКА
Рубин - ЦСКА: обзор матча 21 мая 2016
Рубин
21.05.2016, суббота, 13:30
Россия. Премьер-лига, 30 тур
0 : 1
Завершен
ЦСКА
19'
А. Дзагоев
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рубин - ЦСКА
90'
+3
Замена
А. Березуцкий
️️️️
А. Муса
90'
+1
Желтая карточка
П. Вернблум
82'
Замена
К. Панченко
️️️️
З. Тошич
75'
Желтая карточка
С. Игнашевич
Замена
Р. Камболов
️️️️
О. Кузьмин
70'
69'
Замена
А. Головин
️️️️
Б. Натхо
Замена
И. Портнягин
️️️️
Д. Билялетдинов
46'
43'
Желтая карточка
З. Тошич
Желтая карточка
Г. Котуньо
41'
Замена
Д. Билялетдинов
️️️️
А. Джалилов
33'
19'
ГОЛ! 0:1!
А. Дзагоев
Желтая карточка
Г. Карадениз
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рубин
1
Сергей Рыжиков
ВР
21
Гильермо Котуньо
ЦЗ
31
Эмиль Бергстрем
ЦЗ
4
Соломон Кверквелия
ЦЗ
23
Олег Кузьмин
(К)
ПЗ
61
Гекдениз Карадениз
ЛП
31
Денис Ткачук
ЛВ
10
Мийо Цакташ
ЦП
21
Магомед Оздоев
ЦП
10
Алишер Джалилов
АП
99
Максим Канунников
ЦФ
Главный тренер
Валерий Чалый
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
(К)
ВР
42
Георгий Щенников
ЛЗ
24
Василий Березуцкий
ЦЗ
4
Сергей Игнашевич
ЦЗ
6
Марио Фернандес
ПЗ
19
Понтус Вернблум
ОП
10
Бибрас Натхо
ЦП
66
Алан Дзагоев
ЦП
26
Роман Еременко
ЦП
7
Ахмед Муса
ПВ
18
Зоран Тошич
ПВ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Рубин
1
Тимур Акмурзин
ВР
1
Юрий Нестеренко
ВР
19
Виталий Устинов
ПЗ
14
Динияр Билялетдинов
ЛП
88
Руслан Камболов
ОП
15
Сергей Кисляк
ОП
97
Ильзат Ахметов
ЦП
17
Владимир Дядюн
ЦФ
97
Игорь Портнягин
ЦФ
ЦСКА
1
Сергей Чепчугов
ВР
5
Виктор Васин
ЦЗ
6
Алексей Березуцкий
ЦЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
19
Александр Цауня
ОП
11
Сергей Ткачев
ЦП
15
Роман Широков
ЦП
10
Александр Головин
АП
8
Кирилл Панченко
ЦФ
4-3-2-1
1
Рыжиков
21
Котуньо
31
Бергстрем
4
Кверквелия
23
Кузьмин
61
Карадениз
21
Оздоев
10
Цакташ
31
Ткачук
10
Джалилов
99
Канунников
4-1-3-2
35
Акинфеев
6
Фернандес
24
Березуцкий
4
Игнашевич
42
Щенников
19
Вернблум
10
Натхо
66
Дзагоев
26
Еременко
18
Тошич
7
Муса
10
Джалилов
14
Билялетдинов
14
Билялетдинов
10
Джалилов
23
Кузьмин
88
Камболов
88
Камболов
23
Кузьмин
Билялетдинов
97
Портнягин
97
Портнягин
Билялетдинов
7
Муса
6
Березуцкий
6
Березуцкий
7
Муса
10
Натхо
10
Головин
10
Головин
10
Натхо
18
Тошич
8
Панченко
8
Панченко
18
Тошич
Остались в запасе
Рубин
ЦСКА
1
Тимур Акмурзин
ВР
1
Юрий Нестеренко
ВР
19
Виталий Устинов
ПЗ
15
Сергей Кисляк
ОП
97
Ильзат Ахметов
ЦП
17
Владимир Дядюн
ЦФ
Главный тренер
Валерий Чалый
1
Сергей Чепчугов
ВР
5
Виктор Васин
ЦЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
19
Александр Цауня
ОП
11
Сергей Ткачев
ЦП
15
Роман Широков
ЦП
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Остались в запасе
1
Тимур Акмурзин
ВР
1
Юрий Нестеренко
ВР
19
Виталий Устинов
ПЗ
15
Сергей Кисляк
ОП
97
Ильзат Ахметов
ЦП
17
Владимир Дядюн
ЦФ
Остались в запасе
1
Сергей Чепчугов
ВР
5
Виктор Васин
ЦЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
19
Александр Цауня
ОП
11
Сергей Ткачев
ЦП
15
Роман Широков
ЦП
Главный тренер
Валерий Чалый
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Статистика матча Рубин - ЦСКА
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Рубин
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
- : -
21.11.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Лапочкин
(Санкт-Петербург)
Помощники судьи:
Алексей Лебедев (Санкт-Петербург)
Александр Кудрявцев (Санкт-Петербург)
Инспектор:
Юрий Чеботарев (Краснодар)
Стадион:
Ак Барс Банк Арена
Где смотреть матч:
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