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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Краснодар - Амкар-Пермь
Краснодар - Амкар-Пермь: обзор матча 21 мая 2016
Краснодар
21.05.2016, суббота, 13:30
Россия. Премьер-лига, 30 тур
1 : 0
Завершен
Амкар-Пермь
33'
П. Мамаев
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Краснодар - Амкар-Пермь
90'
+2
Желтая карточка
Р. Гиголаев
Желтая карточка
В. Быстров
90'
Желтая карточка
Жоаозиньо
85'
85'
Желтая карточка
Ф. Огуде
83'
Замена
А. Панцырев
️️️️
Н. Зайцев
Замена
В. Быстров
️️️️
В. Подберезкин
77'
Желтая карточка
В. Калешин
74'
69'
Замена
А. Шаваев
️️️️
Я. Гол
67'
Замена
А. Салугин
️️️️
Д. Дзахов
Замена
Ю. Газинский
️️️️
М. Перейра
63'
Замена
Жоаозиньо
️️️️
Р. Лаборде
60'
Желтая карточка
Д. Торбинский
37'
ГОЛ! 1:0!
П. Мамаев
Пас отдал
В. Калешин
33'
29'
Желтая карточка
Н. Зайцев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Краснодар
33
Станислав Крицюк
ВР
6
Дмитрий Торбинский
ЛЗ
4
Андреас Гранквист
(К)
ЦЗ
6
Рагнар Сигурдссон
ЦЗ
17
Виталий Калешин
ПЗ
8
Эбуэ Куасси
ОП
10
Маурисио Перейра
ЦП
10
Павел Мамаев
ЦП
21
Рикардо Лаборде
АП
92
Вячеслав Подберезкин
АП
14
Вандерсон
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
Амкар-Пермь
57
Александр Селихов
(К)
ВР
30
Брайан Идову
ЛЗ
14
Георгий Джикия
ЦЗ
3
Николай Зайцев
ЦЗ
91
Богдан Бутко
ПЗ
13
Роланд Гиголаев
ЛП
8
Фегор Огуде
ОП
5
Януш Гол
ЦП
71
Давид Дзахов
АП
20
Павел Комолов
АП
89
Александр Прудников
ЦФ
Главный тренер
Гаджи Гаджиев
Краснодар
88
Андрей Синицын
ВР
31
Андрей Дикань
ВР
13
Николай Марков
ПЗ
22
Жоаозиньо
ЛП
18
Юрий Газинский
ЦП
34
Владимир Быстров
ПП
90
Федор Смолов
ЦФ
Амкар-Пермь
1
Роман Герус
ВР
79
Иван Черенчиков
ЦЗ
36
Александр Панцырев
ЦП
8
Алихан Шаваев
ЦП
77
Александр Салугин
ЦФ
21
Анене Чума
ЦФ
10
Брайт Дайк
ЦФ
4-1-2-2-1
33
Крицюк
6
Торбинский
4
Гранквист
6
Сигурдссон
17
Калешин
8
Куасси
10
Перейра
10
Мамаев
92
Подберезкин
21
Лаборде
14
Вандерсон
4-1-2-2-1
57
Селихов
91
Бутко
14
Джикия
3
Зайцев
30
Идову
8
Огуде
5
Гол
13
Гиголаев
71
Дзахов
20
Комолов
89
Прудников
21
Лаборде
22
Жоаозиньо
22
Жоаозиньо
21
Лаборде
10
Перейра
18
Газинский
18
Газинский
10
Перейра
92
Подберезкин
34
Быстров
34
Быстров
92
Подберезкин
3
Зайцев
36
Панцырев
36
Панцырев
3
Зайцев
5
Гол
8
Шаваев
8
Шаваев
5
Гол
71
Дзахов
77
Салугин
77
Салугин
71
Дзахов
Остались в запасе
Краснодар
Амкар-Пермь
88
Андрей Синицын
ВР
31
Андрей Дикань
ВР
13
Николай Марков
ПЗ
90
Федор Смолов
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
1
Роман Герус
ВР
79
Иван Черенчиков
ЦЗ
21
Анене Чума
ЦФ
10
Брайт Дайк
ЦФ
Главный тренер
Гаджи Гаджиев
Остались в запасе
88
Андрей Синицын
ВР
31
Андрей Дикань
ВР
13
Николай Марков
ПЗ
90
Федор Смолов
ЦФ
Остались в запасе
1
Роман Герус
ВР
79
Иван Черенчиков
ЦЗ
21
Анене Чума
ЦФ
10
Брайт Дайк
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
Главный тренер
Гаджи Гаджиев
Статистика матча Краснодар - Амкар-Пермь
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 14 тур
Амкар-Пермь
4 : 1
17.10.2026
Иртыш
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 13 тур
Зенит-2
3 : 0
10.10.2026
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 12 тур
Амкар-Пермь
1 : 2
03.10.2026
Торпедо Миасс
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 11 тур
Динамо Ставрополь
0 : 1
26.09.2026
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 10 тур
Амкар-Пермь
4 : 0
21.09.2026
Динамо-2
Информация о матче
Главный судья:
Евгений Турбин
(Дмитров)
Помощники судьи:
Алексей Воронцов (Ярославль)
Дмитрий Чельцов (Москва)
Резервный судья:
Алексей Матюнин (Москва)
Инспектор:
Станислав Сухина (Малаховка)
Стадион:
Кубань
Где смотреть матч:
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