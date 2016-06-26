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Расписание матчей
Кубок Америки
США - Колумбия
США - Колумбия: обзор матча 26 июня 2016
США
26.06.2016, воскресенье, 03:00
Кубок Америки, Матч за 3-е место
0 : 1
Завершен
Колумбия
31'
К. Бакка
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол США - Колумбия
90'
+4
Вторая желтая
С. Ариас
Красная карточка
М. Ороско
90'
+3
90'
+3
Желтая карточка
С. Ариас
Желтая карточка
М. Ороско
87'
87'
Замена
С. Медина
️️️️
Г. Селис
79'
Замена
Р. Мартинес
️️️️
К. Бакка
Замена
Д. Нагбе
️️️️
М. Брэдли
79'
74'
Замена
М. Морено
️️️️
Х. Куадрадо
Замена
К. Пулишич
️️️️
А. Бедойя
74'
73'
Желтая карточка
Х. Куадрадо
Желтая карточка
Д. Джонс
41'
31'
ГОЛ! 0:1!
К. Бакка
Пас отдал
С. Ариас
Желтая карточка
М. Бислер
22'
13'
Желтая карточка
Д. Мурильо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
США
12
Тим Ховард
ВР
14
Майкл Ороско
ЦЗ
22
ДеАндре Йедлин
ЦЗ
5
Мэтт Бислер
ЦЗ
20
Джефф Кэмерон
ЦЗ
8
Клинт Демпси
ЦП
4
Майкл Брэдли
ЦП
13
Джермейн Джонс
ЦП
11
Алехандро Бедойя
ЦП
7
Бобби Вуд
ЦФ
9
Гьяси Зардес
ЦФ
Колумбия
1
Давид Оспина
ВР
2
Кристиан Сапата
ЦЗ
22
Джейсон Мурильо
ЦЗ
18
Франк Фабра
ЦЗ
4
Сантьяго Ариас
ПЗ
16
Даниэль Торрес
ЦП
8
Эдвин Кардона
ЦП
5
Гильермо Селис
ЦП
10
Хамес Родригес
АП
11
Хуан Куадрадо
ПП
7
Карлос Бакка
ЦФ
Главный тренер
Хосе Пекерман
США
18
Этан Хорват
ВР
1
Брэд Гьюзан
ВР
3
Стив Бирнбаум
ЦЗ
21
Эдгар Кастильо
ЦЗ
6
Джон Энтони Брукс
ЦЗ
10
Дарлингтон Нагбе
ЦП
15
Кайл Беккерман
ЦП
16
Перри Китчен
ЦП
23
Фабиан Джонсон
ЦП
19
Грэм Зуси
ЦП
10
Кристиан Пулишич
ПВ
18
Крис Вондоловски
ЦФ
Колумбия
23
Кристиан Бонилья
ВР
12
Робинсон Сапата
ВР
3
Стефан Медина
ЦЗ
13
Йерри Мина
ЦЗ
15
Фелипе Агилар
ЦЗ
20
Андрес Роа
ЦП
13
Себастьян Перес
ЦП
17
Дайро Морено
ЦП
21
Марлос Морено
ПВ
19
Роджер Мартинес
ЦФ
4-4-2
12
Ховард
14
Ороско
5
Бислер
20
Кэмерон
22
Йедлин
8
Демпси
13
Джонс
11
Бедойя
4
Брэдли
9
Зардес
7
Вуд
4-4-1-1
1
Оспина
4
Ариас
22
Мурильо
18
Фабра
2
Сапата
11
Куадрадо
8
Кардона
5
Селис
16
Торрес
10
Родригес
7
Бакка
11
Бедойя
10
Пулишич
10
Пулишич
11
Бедойя
4
Брэдли
10
Нагбе
10
Нагбе
4
Брэдли
11
Куадрадо
21
Морено
21
Морено
11
Куадрадо
5
Селис
3
Медина
3
Медина
5
Селис
7
Бакка
19
Мартинес
19
Мартинес
7
Бакка
Остались в запасе
США
Колумбия
18
Этан Хорват
ВР
1
Брэд Гьюзан
ВР
3
Стив Бирнбаум
ЦЗ
21
Эдгар Кастильо
ЦЗ
6
Джон Энтони Брукс
ЦЗ
15
Кайл Беккерман
ЦП
16
Перри Китчен
ЦП
23
Фабиан Джонсон
ЦП
19
Грэм Зуси
ЦП
18
Крис Вондоловски
ЦФ
20
Андрес Роа
ЦП
13
Себастьян Перес
ЦП
23
Кристиан Бонилья
ВР
12
Робинсон Сапата
ВР
13
Йерри Мина
ЦЗ
15
Фелипе Агилар
ЦЗ
17
Дайро Морено
ЦП
Главный тренер
Хосе Пекерман
Остались в запасе
18
Этан Хорват
ВР
1
Брэд Гьюзан
ВР
3
Стив Бирнбаум
ЦЗ
21
Эдгар Кастильо
ЦЗ
6
Джон Энтони Брукс
ЦЗ
15
Кайл Беккерман
ЦП
16
Перри Китчен
ЦП
23
Фабиан Джонсон
ЦП
19
Грэм Зуси
ЦП
18
Крис Вондоловски
ЦФ
Остались в запасе
20
Андрес Роа
ЦП
13
Себастьян Перес
ЦП
23
Кристиан Бонилья
ВР
12
Робинсон Сапата
ВР
13
Йерри Мина
ЦЗ
15
Фелипе Агилар
ЦЗ
17
Дайро Морено
ЦП
Главный тренер
Хосе Пекерман
Статистика матча США - Колумбия
3
1
1
3
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
США
Товарищеские матчи. Сборные
США
- : -
13.12.2026
Ямайка
Товарищеские матчи. Сборные
США
1 : 0
07.10.2026
Канада
Товарищеские матчи. Сборные
США
3 : 0
04.10.2026
Мексика
Товарищеские матчи. Сборные
США
4 : 2
30.09.2026
Чили
Товарищеские матчи. Сборные
США
4 : 1
26.09.2026
Перу
Чемпионат мира, 1/8 финала
США
1 : 4
07.07.2026
Бельгия
Колумбия
Товарищеские матчи. Сборные
Чили
0 : 0
18.11.2026
Колумбия
Товарищеские матчи. Сборные
Колумбия
1 : 0
14.11.2026
Чили
Товарищеские матчи. Сборные
Колумбия
2 : 0
07.10.2026
Перу
Товарищеские матчи. Сборные
Колумбия
0 : 1
03.10.2026
Парагвай
Товарищеские матчи. Сборные
Мексика
1 : 1
27.09.2026
Колумбия
Информация о матче
Главный судья:
Даниэль Федорчук
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 2
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