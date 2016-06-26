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Расписание матчей
МЛС 2026
Ди Си Юнайтед - Нью-Инглэнд Революшн
Ди Си Юнайтед - Нью-Инглэнд Революшн: обзор матча 26 июня 2016
Ди Си Юнайтед
26.06.2016, воскресенье, 02:00
США. МЛС, Общий этап
2 : 0
Завершен
Нью-Инглэнд Революшн
20'
Л. Нигл
27'
Ш. Франклин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ди Си Юнайтед - Нью-Инглэнд Революшн
82'
Замена
Д. Уотсон
️️️️
К. Тирни
Замена
Д. Джеффри
️️️️
Л. Акоста
73'
Желтая карточка
Л. Акоста
67'
61'
Замена
Д. Факундес
️️️️
Д. Кобаяши
Желтая карточка
Ф. Эспиндола
57'
57'
Замена
Х. Агудело
️️️️
Т. Банбери
ГОЛ! 2:0!
Ш. Франклин
27'
ГОЛ! 1:0!
Л. Нигл
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ди Си Юнайтед
28
Билл Хамид
ВР
2
Тэйлор Кемп
ЦЗ
5
Шон Франклин
ЦЗ
6
Кофи Опаре
ЦЗ
31
Марсело Сарвас
ЦП
32
Лусиано Акоста
ЦП
14
Ник ДеЛеон
ЦП
9
Альваро Саборио
ЦФ
10
Фабиан Эспиндола
ЦФ
13
Ламар Нигл
ЦФ
Главный тренер
Трой Лесесне
Нью-Инглэнд Революшн
18
Брэд Найтон
ВР
23
Жозе Гонсалвеш
ЦЗ
8
Крис Тирни
ЦЗ
28
Лондон Вудберри
ЦЗ
88
Эндрю Фаррелл
ЦЗ
12
Скотт Калдуэлл
ЦП
24
Ли Нгюйен
ЦП
16
Дайго Кобаяши
ЦП
22
Келин Роу
ЦП
10
Тил Банбери
ЦФ
Главный тренер
Калеб Портер
Ди Си Юнайтед
48
Трэвис Уорра
ВР
34
Люк Мишу
ЦЗ
25
Жулиан Бюшер
ЦП
25
Джаред Джеффри
ЦП
Нью-Инглэнд Революшн
22
Бобби Шаттлвос
ВР
27
ДжиВон Уотсон
ЦЗ
21
Закари Хериво
ЦП
4
Стив Ньюманн
ПП
77
Диего Факундес
ЦФ
17
Хуан Агудело
ЦФ
3-3-3
28
Хамид
2
Кемп
5
Франклин
6
Опаре
31
Сарвас
32
Акоста
14
ДеЛеон
13
Нигл
10
Эспиндола
9
Саборио
4-4-1
18
Найтон
8
Тирни
28
Вудберри
88
Фаррелл
23
Гонсалвеш
24
Нгюйен
16
Кобаяши
22
Роу
12
Калдуэлл
10
Банбери
32
Акоста
25
Джеффри
25
Джеффри
32
Акоста
8
Тирни
27
Уотсон
27
Уотсон
8
Тирни
16
Кобаяши
77
Факундес
77
Факундес
16
Кобаяши
10
Банбери
17
Агудело
17
Агудело
10
Банбери
Остались в запасе
Ди Си Юнайтед
Нью-Инглэнд Революшн
34
Люк Мишу
ЦЗ
48
Трэвис Уорра
ВР
25
Жулиан Бюшер
ЦП
Главный тренер
Трой Лесесне
22
Бобби Шаттлвос
ВР
21
Закари Хериво
ЦП
4
Стив Ньюманн
ПП
Главный тренер
Калеб Портер
Остались в запасе
34
Люк Мишу
ЦЗ
48
Трэвис Уорра
ВР
25
Жулиан Бюшер
ЦП
Остались в запасе
22
Бобби Шаттлвос
ВР
21
Закари Хериво
ЦП
4
Стив Ньюманн
ПП
Главный тренер
Трой Лесесне
Главный тренер
Калеб Портер
Статистика матча Ди Си Юнайтед - Нью-Инглэнд Революшн
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 35 тур
Ди Си Юнайтед
0 : 1
08.11.2026
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 34 тур
Коламбус
3 : 0
31.10.2026
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 33 тур
Торонто
2 : 1
29.10.2026
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Ди Си Юнайтед
0 : 2
25.10.2026
Цинциннати
США. МЛС, 24 тур
Цинциннати
2 : 1
22.10.2026
Ди Си Юнайтед
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 1/8 финала
Нью-Инглэнд Революшн
- : -
21.11.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 35 тур
Орландо Сити
1 : 0
08.11.2026
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 34 тур
Нью-Инглэнд Революшн
1 : 2
02.11.2026
Интер Майами
США. МЛС, 33 тур
Нью-Инглэнд Революшн
3 : 2
29.10.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 32 тур
Филадельфия Юнион
1 : 2
25.10.2026
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 31 тур
Нью-Инглэнд Революшн
1 : 0
18.10.2026
Чикаго Файр
Информация о матче
Стадион:
стадион им. Роберта Ф. Кеннеди
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Ди Си Юнайтед
Нью-Инглэнд Революшн
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